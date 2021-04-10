В воскресенье, 11 апреля, «Рух» на «Арене Львов» будет принимать представителя соседней Закарпатской области и своего соседа по нижней части турнирной таблицы «Минай». В случае победы львовский клуб сможет потеснить своих соперников на турнирное дно.

История встреч «Руха» и «Миная» насчитывает всего три матча, в которых руховцы один раз побеждали и дважды играли вничью. При этом оба соперника в предыдущих играх больше одного гола за матч не забивали. Ранее руховцы принимали закарпатскую команду в августе прошлого года, когда в рамках Первой лиги победили со счетом 1:0 (отличился Юрий Копына). В УПЛ соперники сыграли только один поединок - в ноябре, когда в Ужгороде в матче первого круга нынешнего чемпионата зрители голов так и не дождались: ничья 0:0.

К новому противостоянию «Рух» и «Минай» подошли с затяжными безголевыми сериалами. Закарпатцы не забивают голов в течение рекордных для клуба 405 минут, а руховцы - 270 минут. При этом «Рух» проигрывает на протяжении рекордных для клуба трех матчей. «Минай» после выхода из Первой лиги в УПЛ еще не праздновал гостевых побед - 4 ничьи и 5 поражений.

В воскресенье не выйдет на поле «Арены Львов» ветеран «Миная» 37-летний Михаил Кополовец, который в свое время успешно выступал за львовские «Карпаты» и в целом сыграл в УПЛ 173 игры (6 голов), а недавно решил завершить карьеру. Такое решение Кополовец, который занимает должность спортивного директора «Миная», принял после того, как покинул команду главный тренер Василий Кобин. Поэтому для нового рулевого закарпатского клуба Николая Цымбала матч против «Руха» будет первым выездным в новом статусе.

По традиции предматчевое мнение высказал представитель тренерского штаба «Руха» Александр Грицай: «Понимаем, что три поражения подряд оставили свой отпечаток на команде. Все мы очень серьезно настраиваемся на «Минай». Уступили «Заре», но радует тот факт, что ребята создали несколько опасных моментов у ворот соперника. Не хватает реализации. Мы ждем от игроков реакции на последние три поражения. Они обязаны отреагировать. Все футболисты прекрасно понимают важность игры с «Минаем». Будем стараться только победить. В решающих матчах важную роль играет опыт игры на результат».

Арбитром матча назначена харьковчанка Екатерина Монзуль, которая провела уже 47 игр в УПЛ, в том числе и матч «Руха» с «Минаем» в первом круге нынешнего чемпионата. Для руховцев это был единственный матч при судействе Монзуль, а закарпатцы провели еще один, уступив «Динамо».

Ориентировочные составы:

«Рух»: Бандура, Мысык, Гагун, Зец, Стаменкович, Карасюк, Федорчук, Мартынюк, Бойчук, Климчук, Кондраков.

«Минай»: Попович, Лопырёнок, Маембе, Матич, Сакив, Кожанов, Петрусенко, Пиняшко, Ткачук, Шиндер, Нуриев.

11 апреля, воскресенье