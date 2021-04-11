Дожали. Колос в большинстве на последних минутах вырвал победу у Олимпика

Юрий Калитвинцев опять проиграл

  • 11.04.2021 21:32
  • 1567 просмотров
  • 20 комментариев
Дожали. Колос в большинстве на последних минутах вырвал победу у Олимпика
© © ФК Колос Ковалевка

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте позже.

Украинская Премьер-лига. 21 тур.

Олимпик - Колос - 1:2.

Каргбо, 30 - Костышин, 68 (пен.), Милько, 87.

Бенито, 22, Экра, 50, 56, Бабенко, 60, Нкенг, 65, Кичак, 84 - Золотов, 42, Антюх, 78.

 Экра, 56.

«Олимпик»: Кичак, Альваренга, Зотько, Лебеденко, Чогадзе (Тейшейра, 58), Бенито, Драме, Каргбо (Нкенг, 64) , Политыло, Бабенко, Экра.

«Колос»: Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов, Милько, Богданов Ориховский (67), Костышин (Сорокин, 80), Чурко (Нгамба, 90+2),  Ильин (Антюх, 67), Лысенко (Хлебас, 46).

Арбитр: А. Дердо (Черноморск).

Стадион: «Колос» (Ковалевка)

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.04.2021 22:12
    0
    Роман Порывай, 11.04.2021 22:11
    Та не, он доказывал тут, что из Киева, что тут учился. Правда то это был коледж и универ, то потом вдруг стал техникум. И про то, как от Суркиса якобы приносили в универ по несколько то ли сотен, то ли тысяч билетов бесплатных на игры ДК. Ну, что-то из раздела фантастики.
    Уточнить надо было, мб быть то был сон.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 11.04.2021 22:11
    0
    Та не, он доказывал тут, что из Киева, что тут учился. Правда то это был коледж и универ, то потом вдруг стал техникум. И про то, как от Суркиса якобы приносили в универ по несколько то ли сотен, то ли тысяч билетов бесплатных на игры ДК. Ну, что-то из раздела фантастики.
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 11.04.2021 22:11
    0
    Колос пробил 10 пенальти,это что,самая техничная команда в ЧУ или причина совсем другая?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.04.2021 22:09
    0
    Alexander Киев, 11.04.2021 21:47
    Я конечно не смотрю матчи Колоса, но подскажите, разве это первый случай когда судья тянет этот клуб? Имею ввиду, красные, пенальти.. левые.
    Я в этом чемпе уже сбился со счёта, сколько раз Колос тянули судьи.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.04.2021 22:08
    +1
    Дотиснули....
    Позорники, скажите спасибо судейке!
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 11.04.2021 22:07
    0
    DK1961, 11.04.2021 22:01
    Твой Металл похоронил сепар Курченко, так что лучше промолчи. А переход футбольного клуба в чемпионат другой страны возможен в том случае, если в стране местопребывания клуба играть становится невозможно. И я написал не только про Динамо. Если ситуация не меняется, КТО в шулерском чемпионате играть останется? Наверное шлюхтер с арендопуполем. Зато ниже второго места никто опускаться не будет, а все матчи судить будет мерзоль
    Так у нас играть возможно ! А есть примеры чтоб играли в другой стране? Кроме Вадуца в Швейцарии он играет - но это потому что карлик Лихтенштейн ! А другие примеры есть ?? Металл будет играть - сейчас вторая лига ! ! Мы не виноваты что появился сепар ! Но долго бы его не терпели б ! Не Вам судить о Металле! Металл покажет Вам на поле ! И Колосу и Шахтеру и Динамо! Всем покажет
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.04.2021 22:05
    +2
    Роман Порывай, 11.04.2021 22:01
    Ты сперва из своего ника Киев убери, псевдокиевлянин
    Хм, так мб это беженец с серых зон востока осевший у нас в силу обстоятельств?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 11.04.2021 22:01
    +1
    vitalikss86, 11.04.2021 21:54
    Динамо команда во главе Сепаратистов ! Так что я не удивлюсь если пойдёте в Польшу или куда-то! Болельщики я вижу в основном тоже сепаратистски настроены (есть патриоты конечно как и везде , но большинство клубных болел пишут чужь и видят клуб вне Украины) А может просто уже боятся Металл! Как появится он в УПЛ тогда Динамо нечего делать будет - вот и готовят почву чтоб попроситься в другую лигу (хотя это невозможно) По игре - Олимпик стал слабый как Юра возглавил
    Твой Металл похоронил сепар Курченко, так что лучше промолчи. А переход футбольного клуба в чемпионат другой страны возможен в том случае, если в стране местопребывания клуба играть становится невозможно. И я написал не только про Динамо. Если ситуация не меняется, КТО в шулерском чемпионате играть останется? Наверное шлюхтер с арендопуполем. Зато ниже второго места никто опускаться не будет, а все матчи судить будет мерзоль
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 11.04.2021 22:01
    +4
    Alexander Киев, 11.04.2021 21:51
    Дай Бог! Лично готов помочь в перевозе этого дер.. ма под названием дК с Киева. Желательно и глоров его забрать подальше с Украины
    Ты сперва из своего ника Киев убери, псевдокиевлянин
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 11.04.2021 22:00
    0
    Alexander Киев, 11.04.2021 21:47
    Я конечно не смотрю матчи Колоса, но подскажите, разве это первый случай когда судья тянет этот клуб? Имею ввиду, красные, пенальти.. левые.
    Судьи🤡💩
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 11.04.2021 21:55
    +5
    Alexander Киев, 11.04.2021 21:51
    Дай Бог! Лично готов помочь в перевозе этого дер.. ма под названием дК с Киева. Желательно и глоров его забрать подальше с Украины
    Тебя с рогатки за поребрик первого
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 11.04.2021 21:55
    +5
    Alexander Киев, 11.04.2021 21:51
    Дай Бог! Лично готов помочь в перевозе этого дер.. ма под названием дК с Киева. Желательно и глоров его забрать подальше с Украины
    Ты к Киеву имеешь такое же отношение как заец к заднему проходу слона. Убери столицу из своей аватарки, бог не любит лицемерие, и по жизни у тебя будут одни неприятности из-за этого
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 11.04.2021 21:54
    -7
    DK1961, 11.04.2021 21:46
    Дожили. Судьишка на последних минутах все таки оставил Олимпик без очков, а Колосу очередной подарок. Скоро над таким чемпом все смеяться будут. Особенно, если его не доиграют лохметовские шавки и отправят в группу ЛЧ шлюхтер как прошлогодней чемпиона. Считаю, что Динамо скоро придётся уходить в чемпионат Польши. И не только Динамо. А борьба зе команды с павелкинской коррупцией осталась до выборов
    Динамо команда во главе Сепаратистов ! Так что я не удивлюсь если пойдёте в Польшу или куда-то! Болельщики я вижу в основном тоже сепаратистски настроены (есть патриоты конечно как и везде , но большинство клубных болел пишут чужь и видят клуб вне Украины) А может просто уже боятся Металл! Как появится он в УПЛ тогда Динамо нечего делать будет - вот и готовят почву чтоб попроситься в другую лигу (хотя это невозможно) По игре - Олимпик стал слабый как Юра возглавил
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 11.04.2021 21:51
    -7
    DK1961, 11.04.2021 21:46
    Дожили. Судьишка на последних минутах все таки оставил Олимпик без очков, а Колосу очередной подарок. Скоро над таким чемпом все смеяться будут. Особенно, если его не доиграют лохметовские шавки и отправят в группу ЛЧ шлюхтер как прошлогодней чемпиона. Считаю, что Динамо скоро придётся уходить в чемпионат Польши. И не только Динамо. А борьба зе команды с павелкинской коррупцией осталась до выборов
    Дай Бог! Лично готов помочь в перевозе этого дер.. ма под названием дК с Киева. Желательно и глоров его забрать подальше с Украины
    Ссылка
    var
      var, 11.04.2021 21:47
    0
    Сначала Заря "дожала" Петрово. Но по игре, и без удалений и пенальти.
    А в Ковалёвке опять триллер. От жёлтых до красных, а дальше к пенальти.
    Как и Динамо "дожимало".
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 11.04.2021 21:47
    +1
    Я конечно не смотрю матчи Колоса, но подскажите, разве это первый случай когда судья тянет этот клуб? Имею ввиду, красные, пенальти.. левые.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 11.04.2021 21:46
    +1
    Дожили. Судьишка на последних минутах все таки оставил Олимпик без очков, а Колосу очередной подарок. Скоро над таким чемпом все смеяться будут. Особенно, если его не доиграют лохметовские шавки и отправят в группу ЛЧ шлюхтер как прошлогодней чемпиона. Считаю, что Динамо скоро придётся уходить в чемпионат Польши. И не только Динамо. А борьба зе команды с павелкинской коррупцией осталась до выборов
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 11.04.2021 21:42
    +9
    Что Олимпик, что Калитвинцева жаль по человечески.
    После слов Гельзина Олимпик душат практически в каждом туре: красные, пенальти... а в этом матче еще и Дердо поставили, что прям наверняка.
    А колосу ПОЗОР ! Слухи что заряжают судьей уже давно перестали быть слухами
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 11.04.2021 21:39
    +7
    Позор руководству федерации и лиги
    Ссылка
    Hiromant
    online
      Hiromant, 11.04.2021 21:35
    +10
    ПОЗОР!!!
    И это не относится к игре Олимпика....
    Ссылка
    Hiromant
    online
      Hiromant, 11.04.2021 21:35
    +10
    ПОЗОР!!!
    И это не относится к игре Олимпика....
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 11.04.2021 21:42
    +9
    Что Олимпик, что Калитвинцева жаль по человечески.
    После слов Гельзина Олимпик душат практически в каждом туре: красные, пенальти... а в этом матче еще и Дердо поставили, что прям наверняка.
    А колосу ПОЗОР ! Слухи что заряжают судьей уже давно перестали быть слухами
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 11.04.2021 21:39
    +7
    Позор руководству федерации и лиги
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 11.04.2021 21:55
    +5
    Alexander Киев, 11.04.2021 21:51
    Дай Бог! Лично готов помочь в перевозе этого дер.. ма под названием дК с Киева. Желательно и глоров его забрать подальше с Украины
    Тебя с рогатки за поребрик первого
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 11.04.2021 21:55
    +5
    Alexander Киев, 11.04.2021 21:51
    Дай Бог! Лично готов помочь в перевозе этого дер.. ма под названием дК с Киева. Желательно и глоров его забрать подальше с Украины
    Ты к Киеву имеешь такое же отношение как заец к заднему проходу слона. Убери столицу из своей аватарки, бог не любит лицемерие, и по жизни у тебя будут одни неприятности из-за этого
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 11.04.2021 22:01
    +4
    Alexander Киев, 11.04.2021 21:51
    Дай Бог! Лично готов помочь в перевозе этого дер.. ма под названием дК с Киева. Желательно и глоров его забрать подальше с Украины
    Ты сперва из своего ника Киев убери, псевдокиевлянин
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.04.2021 22:05
    +2
    Роман Порывай, 11.04.2021 22:01
    Ты сперва из своего ника Киев убери, псевдокиевлянин
    Хм, так мб это беженец с серых зон востока осевший у нас в силу обстоятельств?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.04.2021 22:08
    +1
    Дотиснули....
    Позорники, скажите спасибо судейке!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 11.04.2021 22:01
    +1
    vitalikss86, 11.04.2021 21:54
    Динамо команда во главе Сепаратистов ! Так что я не удивлюсь если пойдёте в Польшу или куда-то! Болельщики я вижу в основном тоже сепаратистски настроены (есть патриоты конечно как и везде , но большинство клубных болел пишут чужь и видят клуб вне Украины) А может просто уже боятся Металл! Как появится он в УПЛ тогда Динамо нечего делать будет - вот и готовят почву чтоб попроситься в другую лигу (хотя это невозможно) По игре - Олимпик стал слабый как Юра возглавил
    Твой Металл похоронил сепар Курченко, так что лучше промолчи. А переход футбольного клуба в чемпионат другой страны возможен в том случае, если в стране местопребывания клуба играть становится невозможно. И я написал не только про Динамо. Если ситуация не меняется, КТО в шулерском чемпионате играть останется? Наверное шлюхтер с арендопуполем. Зато ниже второго места никто опускаться не будет, а все матчи судить будет мерзоль
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 11.04.2021 21:47
    +1
    Я конечно не смотрю матчи Колоса, но подскажите, разве это первый случай когда судья тянет этот клуб? Имею ввиду, красные, пенальти.. левые.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 11.04.2021 21:46
    +1
    Дожили. Судьишка на последних минутах все таки оставил Олимпик без очков, а Колосу очередной подарок. Скоро над таким чемпом все смеяться будут. Особенно, если его не доиграют лохметовские шавки и отправят в группу ЛЧ шлюхтер как прошлогодней чемпиона. Считаю, что Динамо скоро придётся уходить в чемпионат Польши. И не только Динамо. А борьба зе команды с павелкинской коррупцией осталась до выборов
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.04.2021 22:12
    0
    Роман Порывай, 11.04.2021 22:11
    Та не, он доказывал тут, что из Киева, что тут учился. Правда то это был коледж и универ, то потом вдруг стал техникум. И про то, как от Суркиса якобы приносили в универ по несколько то ли сотен, то ли тысяч билетов бесплатных на игры ДК. Ну, что-то из раздела фантастики.
    Уточнить надо было, мб быть то был сон.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 11.04.2021 22:11
    0
    Та не, он доказывал тут, что из Киева, что тут учился. Правда то это был коледж и универ, то потом вдруг стал техникум. И про то, как от Суркиса якобы приносили в универ по несколько то ли сотен, то ли тысяч билетов бесплатных на игры ДК. Ну, что-то из раздела фантастики.
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 11.04.2021 22:11
    0
    Колос пробил 10 пенальти,это что,самая техничная команда в ЧУ или причина совсем другая?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.04.2021 22:09
    0
    Alexander Киев, 11.04.2021 21:47
    Я конечно не смотрю матчи Колоса, но подскажите, разве это первый случай когда судья тянет этот клуб? Имею ввиду, красные, пенальти.. левые.
    Я в этом чемпе уже сбился со счёта, сколько раз Колос тянули судьи.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 11.04.2021 22:07
    0
    DK1961, 11.04.2021 22:01
    Твой Металл похоронил сепар Курченко, так что лучше промолчи. А переход футбольного клуба в чемпионат другой страны возможен в том случае, если в стране местопребывания клуба играть становится невозможно. И я написал не только про Динамо. Если ситуация не меняется, КТО в шулерском чемпионате играть останется? Наверное шлюхтер с арендопуполем. Зато ниже второго места никто опускаться не будет, а все матчи судить будет мерзоль
    Так у нас играть возможно ! А есть примеры чтоб играли в другой стране? Кроме Вадуца в Швейцарии он играет - но это потому что карлик Лихтенштейн ! А другие примеры есть ?? Металл будет играть - сейчас вторая лига ! ! Мы не виноваты что появился сепар ! Но долго бы его не терпели б ! Не Вам судить о Металле! Металл покажет Вам на поле ! И Колосу и Шахтеру и Динамо! Всем покажет
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 11.04.2021 22:00
    0
    Alexander Киев, 11.04.2021 21:47
    Я конечно не смотрю матчи Колоса, но подскажите, разве это первый случай когда судья тянет этот клуб? Имею ввиду, красные, пенальти.. левые.
    Судьи🤡💩
    Ссылка
    var
      var, 11.04.2021 21:47
    0
    Сначала Заря "дожала" Петрово. Но по игре, и без удалений и пенальти.
    А в Ковалёвке опять триллер. От жёлтых до красных, а дальше к пенальти.
    Как и Динамо "дожимало".
    Ссылка
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