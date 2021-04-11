Дожали. Колос в большинстве на последних минутах вырвал победу у Олимпика

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Украинская Премьер-лига. 21 тур.
Олимпик - Колос - 1:2.
Каргбо, 30 - Костышин, 68 (пен.), Милько, 87.
Бенито, 22, Экра, 50, 56, Бабенко, 60, Нкенг, 65, Кичак, 84 - Золотов, 42, Антюх, 78.
Экра, 56.
«Олимпик»: Кичак, Альваренга, Зотько, Лебеденко, Чогадзе (Тейшейра, 58), Бенито, Драме, Каргбо (Нкенг, 64) , Политыло, Бабенко, Экра.
«Колос»: Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов, Милько, Богданов Ориховский (67), Костышин (Сорокин, 80), Чурко (Нгамба, 90+2), Ильин (Антюх, 67), Лысенко (Хлебас, 46).
Арбитр: А. Дердо (Черноморск).
Стадион: «Колос» (Ковалевка)
Источник — Sport.ua
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Позорники, скажите спасибо судейке!
А в Ковалёвке опять триллер. От жёлтых до красных, а дальше к пенальти.
Как и Динамо "дожимало".
После слов Гельзина Олимпик душат практически в каждом туре: красные, пенальти... а в этом матче еще и Дердо поставили, что прям наверняка.
А колосу ПОЗОР ! Слухи что заряжают судьей уже давно перестали быть слухами
И это не относится к игре Олимпика....
И это не относится к игре Олимпика....
После слов Гельзина Олимпик душат практически в каждом туре: красные, пенальти... а в этом матче еще и Дердо поставили, что прям наверняка.
А колосу ПОЗОР ! Слухи что заряжают судьей уже давно перестали быть слухами
Позорники, скажите спасибо судейке!
А в Ковалёвке опять триллер. От жёлтых до красных, а дальше к пенальти.
Как и Динамо "дожимало".
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