21-й тур
Олимпик Д
0 : 0
Колос К
11.04.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Олимпик - Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21 тура Украинской Премьер-лиги

  • 10.04.2021 23:49
  • 51 просмотр
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Олимпик - Колос. Текстовая трансляция матча
© © ФК Колос Ковалевка

В субботу, 11 апреля, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Олимпик» и «Колос» (Ковалевка). Матч пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало в 19:30.

Турнирная ситуация для «олимпийцев» состоит критично - под руководством Юрия Калитвинцева команда еще ни разу не побеждала и находится у зоны вылета. Еще домашняя игра будет такой только формально - из-за санкций против донецкого клуба «Олимпик» вынужден искать поле на каждую домашнюю игру. Такой ситуацией не прочь воспользоваться «Колос», ведь у команды есть шансы на попадание в еврокубковую зону. Тем более, Руслан Костышин точно захочет отомстить за игру первого круга, в которой на этом же стадионе «Олимпик» был сильнее - тогда игра закончилась со счетом 2:1 в пользу донецкой команды.


Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Олимпик» - «Колос».

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Источник — Sport.ua

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