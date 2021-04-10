В субботу, 11 апреля, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Олимпик» и «Колос» (Ковалевка). Матч пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало в 19:30.

Турнирная ситуация для «олимпийцев» состоит критично - под руководством Юрия Калитвинцева команда еще ни разу не побеждала и находится у зоны вылета. Еще домашняя игра будет такой только формально - из-за санкций против донецкого клуба «Олимпик» вынужден искать поле на каждую домашнюю игру. Такой ситуацией не прочь воспользоваться «Колос», ведь у команды есть шансы на попадание в еврокубковую зону. Тем более, Руслан Костышин точно захочет отомстить за игру первого круга, в которой на этом же стадионе «Олимпик» был сильнее - тогда игра закончилась со счетом 2:1 в пользу донецкой команды.



Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Олимпик» - «Колос».