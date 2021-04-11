Руслан КОСТЫШИН: «У нас был Жека Селезнев — это мастер»

Наставник «Колоса» - о победе над «Олимпиком» (2:1)

  • 11.04.2021 23:12
  • 1777 просмотров
  • 2 комментария
Руслан КОСТЫШИН: «У нас был Жека Селезнев — это мастер»
© ФК Колос. Руслан Костышин

«Колос» пропустил первым в матче с «Олимпиком» (2:1), но сумел отыграться и в конце матча вырвать победу.

«Мы переигрывали соперника. Это было видно по инициативной игре, по игре первым номером. «Олимпик» хорошо сработал на контратаке и нам пришлось отогреваться. Мы потом еще больше прибавили. Я очень доволен нашей реакцией на пропущенный мяч. В первом тайме мы создали достаточно моментов, во втором - до пенальти были моменты. После этого как немного растерялись. Слава Богу, что забили этот гол с углового. У нас не было моментов, это, думаю, психология, когда давит результат. По большому счету мы владели всей игры. Пусть не обижается «Олимпик». Возможно, они другого мнения».

«Я не скажу, что я доволен заменами. Можно отметить Диму Хлебаса, который после долгого перерыва проявил себя - создал несколько моментов, заработал пенальти. А все остальные - растворились на поле. Сегодня замены вышедших суетливи. Так, вышел наш воспитанник Сорокин, но у него мало времени было. Все остальные мне не понравились». 

«Милько? Он наслаждается каждым днем. Он по характеру тот футболист, которому каждую тренировку в радость. Когда ты молодой - тебе сборы в тягость, а в 35 лет - в радость, потому что понимаешь, что, возможно, это последнее собрание. Футболисты в таком возрасте с правильным характером и правильном подходом наслаждаются моментом».

«Не екнуло ли сердце, когда Денис Костышин пробивал пенальти? Не успело. Я знал, в какой угол он будет бить. Он пробил плохо. Он всегда бьет низом в один или другой угол. А здесь мяч поднялся... Задоя «Динамо» пробил качественно, но Бойко потащил пенальти. Это фортуна. Редко кто пробивает пенальти качественно. У нас был Жека Селезнев - это мастер. Он выполняет очень качественно, бьет по вратарю. Он мастерски это делает, от него это не заберешь».

«Днепр-1? Все знают, как у нас игры. У нас всегда на эмоциях игры. «Днепр-1», «Ворскла», «Александрия» и «Динамо». У нас все матчи классные. Возможно, нам легче будет - результат не так давить. Идешь в Минай - от нас требуют победы, с «Олимпиком» - тоже. Играть первым номером очень тяжело в чемпионате Украины. Надо иметь качественных футболистов. Матчи будут очень интересны. С «Днепром-1» игра будет очень важна для всех, кто играл за «Днепр», - сказал Костышин.

После 21-го тура у «Колоса» 33 очка и шестое место в турнирной таблице.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.04.2021 23:28
    +1
    Пенальтисты уходят и приходят, главное, Руся, чтобы пенальти продолжали назначать. Это был какой, 11-й в 20 матчах?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.04.2021 23:24
    0
    ой, КОСТЫШИН, что ты наделал, будет же как в фразе: "Вспомнишь г****но ,вот и оно.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.04.2021 23:28
    +1
    Пенальтисты уходят и приходят, главное, Руся, чтобы пенальти продолжали назначать. Это был какой, 11-й в 20 матчах?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.04.2021 23:24
    0
    ой, КОСТЫШИН, что ты наделал, будет же как в фразе: "Вспомнишь г****но ,вот и оно.
    Ссылка
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