Олимпик – Колос – 1:2. Волевая победа в концовке. Видео голов и обзор матча

11 апреля прошел поединок 21-го тура УПЛ.
Смотрите видеообзор матча «Олимпик» – «Колос» – 1:2.
Голы: Каргбо, 30 – Костышин, 68 (пен), Милько, 87.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Вадим Милько (Колос К).
|68'
|ГОЛ ! С пенальти забил Денис Костышин (Колос К).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибрагим Каргбо (Олимпик Д).
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Источник — Sport.ua
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