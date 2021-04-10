Заключительный поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги пройдет на поле стадиона «Колос» в Ковалевке, однако местный клуб станет в нем лишь формально гостевой стороной. Донецкий «Олимпик» в очередной раз в своей истории был фактически лишен «домашней» арены, ведь столичный «Динамо» им. В. Лобановского попало под дисциплинарные санкции со стороны руководства лиги. И вот теперь, в решающий момент сезона, «олимпийцы» будут вынуждены скитаться по всей стране в поисках набранных очков.

«Олимпик»

А ведь ситуация у коллектива Юрия Калитвинцева обстоит просто катастрофическим образом. Главный тренер неоднократно на своих пресс-конференциях заверял, что «вот-вот, еще немного нужно набрать его команде», и донецкая «машина» бы завелась. Однако, на практике ситуация обстоит совершенно иначе. «Олимпик» – единственная команда «элитного» первенства, которая на данный момент не удосужилась набрать хотя бы одно очко во второй половине сезона.



При этом, все помнят матчи до Нового года, когда команду под руководством Игоря Климовского хоть и шатало в плане достигаемых результатов, однако она хотя бы набирала очки. Нынешний показатель в 17 набранных баллов и 11 место в турнирной таблице – заслуга именно предшественника Калитвинцева. Очевидно, что ситуацию надо исправлять в кратчайшие сроки, иначе – любой успех представителей нижестоящей «западной тройки» может критически усугубить ситуацию для дончан.

«Колос»

Сказать, что у команды из Ковалевки дела обстоят лучшим образом, было бы слишком очевидно. У подопечных Руслана Костышина колоссальные амбиции на попадание в еврокубки на следующий сезон, однако в этом футбольном году никакого плей-офф за последний оставшийся билет на международные состязания не будет. По этой причине, «Колос» вынужден быть готовым к активной конкуренции с луганской «Зарей», черниговской «Десной» и полтавской «Ворсклой».



К слову, в оставшихся турах до конца сезона коллективу из Ковалевки не хватает только донецкого «Шахтера», и можно было бы утверждать, что команде Костышина предстоит пройти испытание всем футбольным бомондом нашей страны. Опыт победы над подопечными Виктора Скрипника, безусловно, должен помочь «колоскам» получить уверенность в собственных силах на этот тяжелый отрезок. Однако, предстоящая игра на этом фоне смотрится не более чем легкой прогулкой.

Кадровые потери

Руслан Костышин в предстоящей игре не сможет рассчитывать на дисквалифицированного центрального защитника Максима Максименко. Также, у «Колоса» продолжает восстанавливаться после травмы фланговый полузащитник Евгений Морозко. У «Олимпика» с подбором кадров проблем не наблюдается.

Арбитр

Поединок «Олимпик» – «Колос» обслужит бригада рефери во главе с Александром Дердо из города Черноморск. На счету данного арбитра уже 41 матч в Украинской Премьер-лиги, среди которых есть четыре игры с участием «колосков» (2 победы, 2 ничьих, разница голов – 4:1), а также семь матчей «олимпийцев» (3 победы, 4 ничьих, разница голов – 10:4). Манера судейства средней строгости (4,61 предупреждений за игру в среднем, при 12 удалениях), однако, с введением VAR в наш чемпионат, данный рефери начал чаще назначать пенальти.

Ориентировочные составы:

«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Зотько, Векляк, Пасич – Политыло, Бабенко – Бенито, Таллес, Чогадзе – Нкенг.



«Колос»: Волынец – Золотов, Гавриш, Петров, Кравченко – Богданов, Задоя – Антюх, Смирный, Чурко – Лысенко.

11 апреля, воскресенье