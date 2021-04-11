Турнирная таблица УПЛ. Между Динамо и Шахтером 7 очков за 5 туров до конца

10–11 апреля прошли матчи 21-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Динамо» сохраняет отрыв от «Шахтера» в 7 очков (52 против 45) за 5 туров до конца. Третье место занимает луганская «Заря» (38 очков) и имеет игру в запасе.
Ниже приведены результаты 21-го тура и турнирная таблица.
УПЛ. 21-й тур
11 апреля
- Мариуполь – Шахтер Донецк – 0:3
- Динамо Киев – Днепр-1 – 2:0
- Десна Чернигов – Александрия – 4:1
12 апреля
- Ворскла Полтава – Львов – 2:1
- Заря Луганск – Ингулец Петрово – 2:0
- Рух Львов – Минай – 2:0
- Олимпик Донецк – Колос Ковалевка – 1:2
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Источник — Sport.ua
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