Турнирная таблица УПЛ. Между Динамо и Шахтером 7 очков за 5 туров до конца

10–11 апреля прошли матчи 21-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 11.04.2021 23:05
  • 875 просмотров
  • 5 комментариев
Турнирная таблица УПЛ. Между Динамо и Шахтером 7 очков за 5 туров до конца
© ФК Динамо Киев

10–11 апреля прошли матчи 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Динамо» сохраняет отрыв от «Шахтера» в 7 очков (52 против 45) за 5 туров до конца. Третье место занимает луганская «Заря» (38 очков) и имеет игру в запасе.

Ниже приведены результаты 21-го тура и турнирная таблица.

УПЛ. 21-й тур

11 апреля

  • Мариуполь – Шахтер Донецк – 0:3
  • Динамо Киев – Днепр-1 – 2:0
  • Десна Чернигов – Александрия – 4:1

12 апреля

  • Ворскла Полтава – Львов – 2:1
  • Заря Луганск – Ингулец Петрово – 2:0
  • Рух Львов – Минай – 2:0
  • Олимпик Донецк – Колос Ковалевка – 1:2

Турнирная таблица УПЛ

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 11.04.2021 23:41
    0
    Неужели Дно с Киева выиграет хоть 1 раз за 5 лет - УПЛ ?
    Ссылка
    var
      var, 11.04.2021 23:25
    0
    Grigorio666, 11.04.2021 23:17
    Так ще ж буде 2ТУР, чи ні?????? 7команд перших і 7команд останніх???????
    С Луны свалился?
    Ссылка
    var
      var, 11.04.2021 23:24
    +1
    Правильно! Надо каждый час и день эту передовицу держать. Ведь народ ленивый и таблицы чемпионатов вообще не смотрит.))
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 11.04.2021 23:19
    +1
    Grigorio666, 11.04.2021 23:17
    Так ще ж буде 2ТУР, чи ні?????? 7команд перших і 7команд останніх???????
    не, то ж при 12
    Ссылка
    Grigorio666
      Grigorio666, 11.04.2021 23:17
    -6
    Так ще ж буде 2ТУР, чи ні?????? 7команд перших і 7команд останніх???????
    Ссылка
    var
      var, 11.04.2021 23:24
    +1
    Правильно! Надо каждый час и день эту передовицу держать. Ведь народ ленивый и таблицы чемпионатов вообще не смотрит.))
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 11.04.2021 23:19
    +1
    Grigorio666, 11.04.2021 23:17
    Так ще ж буде 2ТУР, чи ні?????? 7команд перших і 7команд останніх???????
    не, то ж при 12
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 11.04.2021 23:41
    0
    Неужели Дно с Киева выиграет хоть 1 раз за 5 лет - УПЛ ?
    Ссылка
    var
      var, 11.04.2021 23:25
    0
    Grigorio666, 11.04.2021 23:17
    Так ще ж буде 2ТУР, чи ні?????? 7команд перших і 7команд останніх???????
    С Луны свалился?
    Ссылка
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