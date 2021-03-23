Украина начала подготовку, Шуранов определился с гражданством

Главные новости за 22 марта на Sport.ua

  • 23.03.2021 06:02
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Украина начала подготовку, Шуранов определился с гражданством
© УАФ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 22 марта.

1. ФОТО. Команда в пузыре. Первый день сборной: тренировка на УТК Банникова. 23 марта после утренней тренировки команда Шевченко вылетит во Францию.

2. Германия или Украина? Шуранов принял решение, за которое сборную выступать. Молодой нападающий «Нюрнберга» забил дебютный гол во Второй Бундеслиге.

3. Втрое меньше, чем в Шахтере. Известно, сколько Интер готов платить Тайсону. В Бразилии хотят видеть опытного хавбека, но не смогут обеспечить ему привычную зарплату.

4. Источник: Тарас Степаненко может пропустить Евро-2020 из-за травмы. Травма опорного хавбека «Шахтера» оказалась серьезнее, чем ожидалось ранее.

5. Из-за футзала. ФИФА вряд ли разрешит Килману играть за сборную Украины. Игрок заигран за сборную Англии.

6. Может сыграть Коноплянка? Кто заменит Цыганкова и других травмированных. Журналист Игорь Цыганык подробно рассказал о ротации в сборной Украины.

7. Предложение было. Ребров рассказал, почему летом отказал Суркису. Президент «Динамо» обратился не вовремя.

8. Не для Серии Б. Игроки Ювентуса, которые покинули клуб из-за Кальчополи. Вспоминаем персоналии, а также прослеживаем, как решение покинуть Турин сказалось на их карьере.

9. Победив Санчеса, Беринчик вызвал на бой Лобова. Что происходит? Теперь украинец, возможно, будет драться на голых кулаках.

10. Женская сборная Украины узнала соперника в раунде плей-офф квалификации ЧМ. В соперники гандболисткам сборной Украины выпала команда Швеции.

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Источник — Sport.ua

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