ФОТО. Команда в пузыре. Первый день сборной: тренировка на УТК Банникова

Национальная сборная Украины начала работу на сборе. После получения результатов ПЦР-тестов, которые были отрицательными у всех членов команды, игроки, тренеры и персонал отправились на УТК имени Банникова.

В первой тренировке приняли участие 26 из 29 вызванных на сбор игроков. Трое отсутствующих – это «итальянцы» Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, а также «англичанин» Андрей Ярмоленко, которые прилетели в Киев в то время, когда вечерняя тренировка как раз началась. Сначала ребята, как и вся команда, сдадут ПЦР-тест, а уже потом смогут объединиться с партнерами по сборной.

Перед началом тренировки главный тренер Андрей Шевченко, традиционно собрав команду в кругу, сделал акцент на важности мартовских игр и обратил внимание ребят на меры безопасности во время пандемии, которые предусматривают отсутствие каких-либо контактов с внешним миром. На протяжении всего сбора команда будет находиться в так называемом «пузыре», не контактируя с окружающей средой во избежание риска заражения.

В начале тренировки команда разделилась на две группы. Игроки, которые вчера сыграли за свои клубы, выполнили ряд восстановительных упражнений, предложенных тренером по физподготовке Иваном Баштовый. В то же время остальная команда работала с другим тренером по тактико-физической подготовке Андреа Адзалином. Одновременно с вратарями, среди которых дебютант главной команды Анатолий Трубин, традиционно работал Педро Харо. В первом занятии приняли участие все пятеро вызванных на сбор голкиперов.

В течение тренировки игроки выполнили несколько игровых серий, направленных на восстановление тонуса: важно привести всех исполнителей к общему функционального знаменателю. А времени до первого матча почти нет – уже завтра утром сине-желтые проведут предигровую тренировку. Состоится она, как и сегодняшняя, на НТК имени Банникова (начало в 11:00, первые 15 минут будут открытыми для СМИ). За полчаса до этого главный тренер Андрей Шевченко и один из игроков встретятся с представителями масс-медиа в онлайн-режиме.

23 марта после утренней тренировки сборники вернутся в отель «Опера» для того, чтобы пообедать, взять свои чемоданы и отправиться в аэропорт «Борисполь». На 16:00 запланирован вылет рейса Киев – Париж. Вечером команду ждет первое теоретическое занятие.

ФОТО. Первый день сборной: тренировка на УТК Банникова