Национальная сборная Украины начала работу в Киеве. В первый день была проведена тренировка на УТК имени Банникова.
Перед началом тренировки главный тренер Андрей Шевченко, традиционно собрав команду в кругу, сделал акцент на важности мартовских игр и обратил внимание ребят на меры безопасности во время пандемии, которые предусматривают отсутствие каких-либо контактов с внешним миром.
На протяжении всего сбора команда будет находиться в так называемом «пузыре», не контактируя с окружающей средой во избежание риска заражения.
ВИДЕО. Первый день сборной. Что сказал Шевченко перед игроками
Источник — Украинская ассоциация футбола
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