ВИДЕО. Первый день сборной. Что сказал Шевченко перед игроками

Национальная сборная Украины начала работу в Киеве на УТК имени Банникова

  • 22.03.2021 23:59
  • 893 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Первый день сборной. Что сказал Шевченко перед игроками
© УАФ

Национальная сборная Украины начала работу в Киеве. В первый день была проведена тренировка на УТК имени Банникова.

Перед началом тренировки главный тренер Андрей Шевченко, традиционно собрав команду в кругу, сделал акцент на важности мартовских игр и обратил внимание ребят на меры безопасности во время пандемии, которые предусматривают отсутствие каких-либо контактов с внешним миром.

На протяжении всего сбора команда будет находиться в так называемом «пузыре», не контактируя с окружающей средой во избежание риска заражения.

ВИДЕО. Первый день сборной. Что сказал Шевченко перед игроками

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 23.03.2021 00:43
    0
    Vyacheslav Kruts, 23.03.2021 00:25
    Что з Шевченком?Почему он вызывает Пятова если он долгое время неиграл в своей команде? Раньше хоть он и здавал в игре но хоть играл в своей команде,а сейчас полирует лавку а Шева его вызывает,непонимаю.
    А я понимаю. После Евро вызывать не будет, если ситуация в клубе не поменяется. А как сейчас не вызвать, хотя бы дублером вратаря, который и добывал туда путевку. Нужно поддержать Пятова. Играть скорее всего он не будет в отборочных. А там будет видно.
    Ссылка
    Vyacheslav Kruts
    online
      Vyacheslav Kruts, 23.03.2021 00:25
    0
    Что з Шевченком?Почему он вызывает Пятова если он долгое время неиграл в своей команде? Раньше хоть он и здавал в игре но хоть играл в своей команде,а сейчас полирует лавку а Шева его вызывает,непонимаю.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 23.03.2021 00:43
    0
    Vyacheslav Kruts, 23.03.2021 00:25
    Что з Шевченком?Почему он вызывает Пятова если он долгое время неиграл в своей команде? Раньше хоть он и здавал в игре но хоть играл в своей команде,а сейчас полирует лавку а Шева его вызывает,непонимаю.
    А я понимаю. После Евро вызывать не будет, если ситуация в клубе не поменяется. А как сейчас не вызвать, хотя бы дублером вратаря, который и добывал туда путевку. Нужно поддержать Пятова. Играть скорее всего он не будет в отборочных. А там будет видно.
    Ссылка
    Vyacheslav Kruts
    online
      Vyacheslav Kruts, 23.03.2021 00:25
    0
    Что з Шевченком?Почему он вызывает Пятова если он долгое время неиграл в своей команде? Раньше хоть он и здавал в игре но хоть играл в своей команде,а сейчас полирует лавку а Шева его вызывает,непонимаю.
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