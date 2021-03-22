Не для Серии Б. Игроки Ювентуса, которые покинули клуб из-за Кальчополи

Сезон-2005/06 в итальянской Серии А был омрачен грандиозным коррупционным скандалом, получившим название «Кальчополи». Из-за него у выигравшего тот чемпионат «Ювентуса» случились самые серьезные проблемы из всех фигурантов дела. Туринский гранд был лишен титула, а также понижен в классе. Следующий чемпионат «Ювентусу» пришлось начинать в Серии Б, однако далеко не все футболисты того звездного состава команды согласились играть в низшей лиге. Сегодня мы предлагаем вспомнить тех, кто счел Серию Б недостойной своей карьеры, и покинул «Ювентус» летом 2006-го…

Оливье КАПО

Гражданство: Франция

Возраст летом 2006-го: 25 лет

Ушел в: «Леванте»

Туринцы подписали центрального французского полузащитника Оливье Капо еще летом 2004 года, когда сумели заполучить того на правах свободного агента из «Осера». На тот момент Капо успел провести 9 матчей за сборную Франции, однако переезд в Турин негативно сказался на его карьере. Оливье не был основным игроком «Ювентуса» в сезоне-2004/05, проведя на поле лишь 276 минут в 14 матчах в Серии А. Летом 2005 года «старая синьора» отдала Капо в аренду «Монако», а когда тот вернулся, боссы «Юве» не посчитали хавбека полезным команде даже в Серии Б. Тот ушел в «Леванте», снова на правах аренды, а летом 2007-го за 2,3 миллиона евро был продан «Бирмингему», так что туринцам даже удалось немного заработать на французе.

Капо провел в «Бирмингеме» лишь сезон, а затем был продан «Уигану» за 4,4 миллиона евро, но там его карьера не сложилась. Впоследствии Оливье поиграл за «Булонь», «Селтик», «Аль-Ахли», в 2012-м вернулся в родной «Осер», но через год уехал в греческий «Левадиакос». Игровую карьеру Капо и вовсе завершил в Польше – в 2015 году в рядах «Короны» из Кельце.

Мануэле БЛАЗИ

Гражданство: Италия

Возраст летом 2006-го: 25 лет

Ушел в: «Фиорентину»

Воспитанник «Ромы» Мануэле Блази перешел в «Ювентус» летом 2002 года за 17,7 миллионов евро. После двух сезонов в аренде в «Перудже» и «Парме», Блази провел 27 матчей в Серии А-2004/05, но в следующем чемпионате играл куда реже, проиграв конкуренцию прибывшему в Турин Патрику Виейра. Когда «старая синьора» была понижена до Серии Б, Блази не пожелал играть в низшей лиге, и на правах аренды перешел в «Фиорентину». В стане «фиалок» был ключевым игроком, и помог команде финишировать шестой – в еврокубковой зоне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэле Блази

Летом 2007 года Блази окончательно покинул «Ювентус», будучи проданным за 5,5 миллионов евро в «Наполи». На контракте в неаполитанском клубе провел четыре сезона, но лишь в первых двух был важной фигурой. После провел сезон в аренде в «Палермо», и за 1,5 миллиона был продан в «Парму» летом 2011-го. Дальнейшая карьера Мануэле уже не была чересчур успешной: он выступал за «Лечче», «Пескару», «Варезе», в 2015 году подался в индийский «Ченнайин», затем ненадолго вернулся в Серию С в ряды «Искьи», а карьеру игрока завершил в 2017-м после еще одного непродолжительного вояжа в «Ченнайин». Ныне 40-летний Блази является тренером кипрской команды «Айя Напа».

Лилиан ТЮРАМ

Гражданство: Франция

Возраст летом 2006-го: 34 года

Ушел в: «Барселону»

Чемпион мира и Европы Лилиан Тюрам перешел в «Ювентус» еще в 2001 году из «Пармы» за очень пристойные по тем временам деньги (80 миллиардов итальянских лир, что эквивалентно примерно 41 миллиону евро в настоящий момент). В Турине Тюрам провел пять сезонов, за которые выиграл четыре чемпионства, два из которых впоследствии были отобраны у «старой синьоры» из-за «Кальчополи». После понижения «Ювентуса» до Серии Б Лилиан принял решение сменить клуб, уйдя за 5 миллионов евро в «Барселону». С каталонцами за два года выиграл лишь один Суперкубок Испании, попав в команду далеко не в лучшие для нее времена, когда ранее выстроенная Франком Райкардом система начала давать сбой.

Летом 2008 года, когда Тюраму было уже 36 лет, он покинул «Барселону». Сперва защитник хотел вернуться на родину, где интерес к сотрудничеству с ним проявил «Пари Сен-Жермен», но медицинское обследование в стане парижан показало наличие проблем с сердцем у ветерана, из-за чего тот принял решение завершить игровую карьеру.

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро и Лилиан Тюрам

Фабио КАННАВАРО

Гражданство: Италия

Возраст летом 2006-го: 32 года

Ушел в: «Реал»

Фабио Каннаваро был одним из лучших итальянских защитников «девяностых» и «нулевых» годов. Неудивительно, что руководство «Ювентуса» было очень заинтересовано в привлечении в команду такого маститого футболиста, что туринцам и удалось сделать летом 2004-го, когда они выкупили Фабио у «Интера» за 10 миллионов евро. В стане «Ювентуса» Каннаваро дважды выигрывал Серию А, но оба титула впоследствии были аннулированы. Летом 2006-го Фабио за 7 миллионов евро переехал в «Реал», а в составе сборной Италии стал чемпионом мира на турнире в Германии. В этом же году Каннаваро был признан лучшим футболистом планеты, получив престижную награду «Золотой мяч».

В «Реале» Каннаваро провел три сезона, выиграв два чемпионства и один Суперкубок Испании. Летом 2009 года Фабио, поддавшись на уговоры болельщиков «Ювентуса», вернулся в туринский гранд, но отыграл там только один сезон, а затем отбыл заканчивать карьеру в денежные чемпионаты ОАЭ и Индии, где поиграл за «Аль-Ахли» и «Бенгал Тускерс» соответственно. В начале марта 2012 года стало известно, что Каннаваро «повесил бутсы на гвоздь», а вскоре итальянец начал тренерскую карьеру. Ныне 47-летний специалист является наставником китайского «Гуанчжоу» (до переименования – «Гуанчжоу Эвергранд»), с которым в 2019 году становился чемпионом Поднебесной, а также выигрывал тамошний Суперкубок.

Адриан МУТУ

Гражданство: Румыния

Возраст летом 2006-го: 27 лет

Ушел в: «Фиорентину»

Карьера Адриана Муту и до «Ювентуса» складывалась не без скандалов, а потому «Кальчополи» явно не стал в ней чем-то особо примечательным в этом аспекте. В «Ювентус» Муту перешел в начале 2005 года из «Ливорно», где начал перезагружать карьеру после отбытия дисквалификации за употребление наркотических средств. Фактически переход в «Ливорно» был схемой подписания Муту для «Ювентуса», который на тот момент не мог дозаявить еще одного игрока, не имеющего гражданства страны-члена Евросоюза. В сезоне-2005/06 Муту стал игроком основного состава «старой синьоры», но после понижения ее в классе, решил не оставаться в Турине, а отбыл за 8 миллионов евро в «Фиорентину».

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Пять последующих лет в стане «фиалок» стали лучшим периодом в карьере румынского нападающего. Он не разжился какими-либо трофеями, но зато регулярно выходил на поле и, что еще более важно для нападающего, регулярно забивал, особенно в первые три года. Всего за «Фиорентину» Муту провел 143 матча, в которых забил 69 мячей и отдал 26 результативных передач. После Флоренции румын поиграл за «Чезену», «Аяччо», «Петролул», индийскую «Пуна Сити», а завершил карьеру игрока в 2016 году в румынском клубе «Тыргу-Муреш». С января минувшего года Адриан Муту является главным тренером молодежной сборной Румынии по футболу.

Патрик ВИЕЙРА

Гражданство: Франция

Возраст летом 2006-го: 30 лет

Ушел в: «Интер»

Французский полузащитник, становившийся с «трехцветными» чемпионом мира в 1998-м и чемпионом Европы в 2000-м, играл в Италии на заре карьеры. Тогда, в сезоне-1995/96, Виейра не удалось проявить себя в «Милане», зато впоследствии в лондонском «Арсенале» Патрик раскрылся во всей красе. Летом 2005 года «Ювентус» выкупил цепкого футболиста у «канониров» за 20 миллионов евро, но в Турине тот провел только один год. После скандала с «Кальчополи» Виейра предпочел покинуть расположение «старой синьоры», будучи проданным в «Интер» за 9,5 миллионов евро.

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В стане «нерадзурри» Виейра стал четырехкратным чемпионом Италии, а также обладателем Кубка и Суперкубка этой страны. Кроме того, в 2010 году команда Жозе Моуриньо выиграла Лигу чемпионов, и Патрик добавил еще и этот престижнейший трофей в свою и без того серьезную их коллекцию. Заканчивал карьеру Виейра в 2011 году в «Манчестер Сити», где в последствии перешел на административную работу. Последним местом в футболе, где запомнился Виейра до нынешнего момента, была «Ницца», которую Патрик тренировал с июля 2018 года по декабрь минувшего.

Джанлука ДЗАМБРОТТА

Гражданство: Италия

Возраст летом 2006-го: 29 лет

Ушел в: «Барселону»

Правый защитник Джанлука Дзамбротта в «Ювентус» пришел еще летом 1999 года, и вскоре сумел стать важным игроком первой команды. К 2006-му бек в стане «старой синьоры» выиграл множество трофеев, но играть в Серии Б не пожелал. В итоге туринцы продали Дзамбротту в «Барселону» за 14 миллионов евро, где тот провел два сезона и выиграл лишь Суперкубок Испании. После ухода с поста главного тренера «блаугранас» Франка Райкарда и прихода на должность Хосепа Гвардиолы, Дзамбротта за 10,5 миллионов евро был продан в «Милан».

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За «россонери» Джанлука отыграл четыре сезона, став в 2011-м чемпионом и обладателем Суперкубка Италии. Через год объявил о завершении карьеры, но возобновил ее в 2013-м в швейцарском «Кьяссо». Поиграв четыре месяца в этой команде, Дзамбротта все же окончательно «повесил бутсы на гвоздь». Впоследствии был главным тренером «Кьяссо», а последней к настоящему моменту работой в футболе для Джанлуки была должность ассистента главного тренера китайского «Цзянсу Сунин» Фабио Капелло, которую он покинул еще весной 2018 года вместе со своим экс-боссом.

ЭМЕРСОН Феррейра

Гражданство: Бразилия

Возраст летом 2006-го: 30 лет

Ушел в: «Реал»

Имя в европейском футболе бразильский опорник Эмерсон сделал себе в леверкузенском «Байере», из которого в 2000 году перешел в «Рому», а еще спустя четыре сезона – в «Ювентус» за 28 миллионов евро. В стане туринской команды был ключевым игроком на протяжении двух лет, когда она становилась чемпионом Серии А, но впоследствии эти титулы были у «старой синьоры» отобраны. После «Кальчополи» Эмерсон пожелал покинуть Турин, и за 16 миллионов евро уехал в «Реал».

В Мадриде бразилец провел только один сезон, являясь важным игроком первой команды, и завоевав «золото» Ла Лиги. Уже летом 2007-го Эмерсон за 5 миллионов евро перешел в «Милан», но успеха там не снискал. Весной 2009 года бразилец расторг контракт с «россонери», и отбыл на родину, где подписал соглашение с «Сантосом». Спустя четыре месяца пребывания в стане «рыб» из-за проблем со здоровьем Эмерсон огласил о завершении карьеры. После того с 2012 по 2013 годы помогал Вандерлею Лушембурго в «Гремио», а с 2015 года является одним из членов правления американского клуба «Майами-Дейд».

Златан ИБРАГИМОВИЧ

Гражданство: Швеция

Возраст летом 2006-го: 24 года

Ушел в: «Интер»

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«Ювентус» стал первой топовой командой в карьере Златана Ибрагимовича из по-настоящему топового футбольного чемпионата. В стан «старой синьоры» шведский голеадор перешел в августе 2004 года из «Аякса» за 16 миллионов евро. Провел 92 матча и забил 26 голов за туринцев, но трофеями не разжился из-за все того же скандала «Кальчополи».

В Серию Б вместе с «Ювентусом» молодой и амбициозный Ибрагимович падать не захотел, а потому летом 2006-го был продан в «Интер» почти за 25 миллионов евро. Там Златану удалось выиграть пять трофеев за три года, а затем он за 69,5 миллионов перешел в «Барселону», хотя через год «Интер» стал победителем Лиги чемпионов. В Каталонии карьера у шведа не заладилась, и он через год был арендован «Милану», а еще спустя сезон подписал с «россонери» полноправный контракт. Затем Ибрагимович поиграл за «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси», прежде чем снова вернуться в «Милан» в январе минувшего года. Ныне Златану 39 лет (40 исполнится в октябре), и он имеет контракт с «россонери» до завершения нынешнего сезона, а недавно еще и вернулся в национальную сборную Швеции, с которой хочет сыграть в финальной части Евро-2020 предстоящим летом.