Может сыграть Коноплянка? Кто заменит Цыганкова и других травмированных

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о ротации в сборной Украины из-за травм Виктора Цыганкова, Артема Беседина и Тараса Степаненко:

«Насколько мне известно, у Цыганкова и Беседина неприятные травмы. У Беседина мышечная травма, две недели он будет вынужден пропустить, то есть без беговой работы. Примерно такая же история у Цыганкова, но у него немного другая травма. Есть определенные проблемы, связанные с икроножной мышцей. Срок восстановления – примерно такой же, как у Беседина. Оба получили повреждения еще до поединка против «Руха». Оба уже начали процесс реабилитации. Они были в лагере сборной, где после всех обследований им поставили тот же диагноз, что и врачи «Динамо». Поэтому ждем восстановления.

Кто их заменит? Мог бы Ярмоленко, но у него есть определенные вопросы. Он находится в лагере сборной, но полностью ли он восстановился, еще непонятно. И сможет ли он сыграть хотя бы один из поединков – тоже вопрос. Но штаб сборной Украины надеется, что Ярмоленко сможет помочь.

В матче против Франции, мы понимаем, надо будет очень много работать и защищаться. Я не исключаю, что Шевченко насытит оборону. Хорошо, что у нас здоровые Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Караваев, Соболь. Есть кем компоновать оборону. Как их разместит на поле Андрей Шевченко, я не знаю. Трио в середине поля безальтернативное – это Малиновский, Зинченко и Сидорчук. Не исключаю возможности, что Шевченко будет играть с двумя латералями. В атаке будет Яремчук.

Кто сыграет под нападающим и четвертым центральным полузащитником? Здесь нужно будет выполнять огромный объем работы. По Марлосу есть вопросы. Он мог бы сыграть, ведь имеет опыт игры как раз на позиции центрального полузащитника, близкого к атаке, его там использовали. Но у него возможно нет той работоспособности, которая нужна в матче против Франции. Вполне возможно, что четвертым центральным хавом будет Шапаренко.

Как дальше будет строиться игра на Финляндию и Казахстан? Учитывая, как сыграют с Францией. Посмотрят, кто в каком состоянии, кто готов сыграть еще один поединок, а кому нужна замена. В середине поля может выйти также и Макаренко, и Коваленко, и Шапаренко. Может сыграть и Коноплянка, хотя он и не имеет постоянной практики, но в матче с Финляндией и Казахстаном его можно использовать. Есть тот же Марлос.

Сказать, что выбор большой у Шевченко, нельзя. Его нет. Поэтому на матч с Францией будет защитная тактика. Я думаю, что мы, возможно, сыграем в 5 защитников и 4 центральных полузащитника с одним нападающим впереди, который должен будет цепляться за мячи и создавать какую-то остроту. И эта пружина должна будет вылетать в контратаки. Такое у меня мнение».

Окончательный список Шевченко: все равно остаются вопросы