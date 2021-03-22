Германия или Украина? Шуранов принял решение, за какую сборную выступать

Молодой нападающий «Нюрнберга» играл за юношеские сборные Украины

  • 22.03.2021 20:15
  • 1114 просмотров
  • 2 комментария
Германия или Украина? Шуранов принял решение, за какую сборную выступать
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дебютный гол Шуранова

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о судьбе нападающего «Нюрнберга» Эрика Шуранова:

«Эрик Шуранов вместе со своим отцом принял решение получать немецкое футбольное гражданство. У него, насколько я понимаю, есть приглашение от молодежной сборной Германии.

Шуранов выступал за юношеские сборные Украины, но дальше было решено, что дальнейшую свою судьбу они связывают с Германией».

19-летний украинский форвард «Нюрнберга» Эрик Шуранов уже в первой игре отметился дебютным голом во Второй Бундеслиге за свой клуб.

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Источник — Циганик LIVE

(5 голосов)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 22.03.2021 20:21
    +2
    Логічне рішення. Незалежно чи зіграє він у складі Бундестім, але принаймі в німецьких клубах він не буде іноземцем.
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 22.03.2021 20:17
    +2
    Це його право.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 22.03.2021 20:21
    +2
    Логічне рішення. Незалежно чи зіграє він у складі Бундестім, але принаймі в німецьких клубах він не буде іноземцем.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 22.03.2021 20:17
    +2
    Це його право.
    Ссылка
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