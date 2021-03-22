Германия или Украина? Шуранов принял решение, за какую сборную выступать

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о судьбе нападающего «Нюрнберга» Эрика Шуранова:

«Эрик Шуранов вместе со своим отцом принял решение получать немецкое футбольное гражданство. У него, насколько я понимаю, есть приглашение от молодежной сборной Германии.

Шуранов выступал за юношеские сборные Украины, но дальше было решено, что дальнейшую свою судьбу они связывают с Германией».

19-летний украинский форвард «Нюрнберга» Эрик Шуранов уже в первой игре отметился дебютным голом во Второй Бундеслиге за свой клуб.