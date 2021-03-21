Украинский форвард забил первый гол за Нюрнберг во Второй Бундеслиге

Эрик Шуранов результативно отметил дебютный выход в стартовом составе своей команды

  • 21.03.2021 18:19
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Украинский форвард забил первый гол за Нюрнберг во Второй Бундеслиге
© Getty Images/Global Images Ukraine

19-летний украинский форвард «Нюрнберга» Эрик Шуранов отметился дебютным голом во Второй Бундеслиге за свой клуб.

Шуранов впервые в карьере вышел в стартовом составе «Нюрнберга» в матче Второй Бундеслиги. Соперником «Нюрнберга» был «Гройте Фюрт».

Эрик отметился забитым мячом на 76-й минуте встречи, сделав счет 2:1 в пользу своей команды, вскоре после чего был заменен. Поединок завершился ничьей 2:2.

«Я точно не забуду этот день. Многое случилось, и все это было очень эмоционально. Жаль, что мы в итоге не победили. Мы показали хорошую игру и могли выиграть», — отметил Шуранов после матча.

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Источник — Sport.ua

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