Фиаско Шахтера, победы Беринчика и гандболисток, очередной глобус для Бё

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 21 марта.

1. Давид одолел Голиафа. Львов шокировал Шахтер в Харькове. Коллектив Анатолия Бессмертного трижды выходил вперед по ходу поединка.

2. День Львова для Динамо. Команда Луческу в Киеве разгромила Рух. Киевский клуб увеличил отрыв от донецкого «Шахтера».

3. Йоханнес Бё третий год кряду выиграл Большой хрустальный глобус. 27-летний норвежец финишировал третьим в масс-старте, в то время как Легрейд не попал в топ-6.

4. Турнирная таблица УПЛ. Динамо оторвалось от Шахтера уже на 7 очков. 20–21 марта прошли матчи 19-го тура украинской Премьер-лиги.

5. «Тур неожиданностей» завершился победой Колоса над Зарей. Команда из Коваливки впервые в истории обыграла луганчан.

6. 15-я победа в профи. Беринчик избил чилийца уже в третьем раунде. Поединок в рамках шоу от K2 Promotions состоялся 21 марта в Броварах.

7. Наш гимн в России. Украинский шпажист выиграл золото этапа КМ в Казани. Игорь Рейзлин в финале одолел действующего чемпиона мира Гергея Шиклоши.

8. Украина обыграла Израиль и продолжит борьбу за путевку на чемпионат мира. В третьем матче отборочной группы 1 наши гандболистки уверенно добыли победу со счетом 31:24.

9. Эстерсунд-2021. Джима финишировала 12-й в масс-старте. Победу одержала норвежка Ингрид Тандревольд.

10. Впервые в истории! Ингулец обыграл Александрию в дерби. В матче с минимальным количеством голевых моментов все решил один результативный удар.