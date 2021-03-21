«Тур неожиданностей» завершился победой Колоса над Зарей

Луганская «Заря» высоко подняла планку. 8-ми матчевая победная серия команды Виктора Скрыпника, во время которой на выезде даже был повержен донецкий "Шахтер", заставила болельщиков задуматься о появлении третьей силы в борьбе за золотые медали чемпионата. Однако, проигрыш киевскому «Динамо» в 18-м туре резко изменил расстановку сил наверху турнирной таблицы. И «мужики» вновь оказались главным претендентом, но лишь на третье место в УПЛ.

Впрочем, сенсационное поражение «горняков» в 19-м туре от ФК «Львов – 2:3, наверняка, придало луганчанам мотивации в матче ковалевцами. Ведь перед завершающим матчем тура отрыв от второго места, на котором расположился «Шахтер» составлял вовсе не катастрофические 7 очков, при том, что у «мужиков» еще две игры в запасе. Да и «Ворскла», идущая четвертой с отставанием всего в один балл поджимала. Так что побеждать в Ковалевке для «Зари» было очень кстати.

Впрочем, команда Руслана Костышина также не лыком шита. Ковалевцы идут шестыми и всерьез претендуют на попадание в зону еврокубков. Да и с настроем у команды из Киевщины все было в порядке. В предыдущем туре в номинально выездном матче в Ковалевке, они без проблем переиграли «Мариуполь» – 4:1 и были настроены продолжить свою победную серию.

Именно хозяева со старта матча и начали активную поступь к воротам Василя. Неплохо смотрелся Чурко, который несколько раз угрожающе атаковал со своего правого фланга. К середине тайма «Заря» выровняла игру и сама начала искать счастья на чужой половине поля. Но, до особо острых моментов дело не доходило ни у тех, ни у других. До 42-й минуты, когда прекрасная атака «Колоса» привела к голу в ворота гостей. Чурко прострелил с правого фланга, Золотов умно пропустил мяч и Лысенко с левой просто расстрелял ворота соперника – 1:0.

После перерыва луганчане попробовали изменить ситуацию. Гости шли вперед, но завершающих ударов по воротам Волынца катастрофически не хватало. В то же время, хозяева остро контратаковали и могли даже удвоить свое преимущество.

«Заря» прибавила и на 72-й минуте Шахаб, который несколькими минутами ранее вышел на поле, красиво пробил через себя после скидки головой от Алахьяра. А через 10 минут Лысенко едва не сделал дубль, но Абу-Хана вынес мяч уже с пустых ворот.

В итоге 1:0. «Колос» набирает 29 очков и уже только на один пункт отстает от «Десны», идущей пятой. «Заря» с 32-мя балами – третья.

Украинская Премьер-лига. 19 тур.

«Колос» – «Заря» – 1:0



Лысенко (42).



Костышин (37), Золотов (61), Волынец (90+3), Смирный (90+4) - Кочергин (35), Назарина (50), Аллахъяр (86).

«Колос»: Волынец – Черноморец, Гавриш, Петров, Золотов – Кравченко, Богданов (Нгамба, 85), Задоя (Милько, 27), Чурко (Ильин, 74) – Костышин (Смирный, 74) – Лысенко (Исаенко, 85).



«Заря»: Василь – Жуниньо (Цыганикс, 68), Абу Ханна (Казаков, 85), Иванисеня, Хомченовский – Назарина – Кочергин, Громов (Кабаев, 68), Юрченко – Гладкий (Шахаб, 68), Аллахъяр.



Стадион «Колос» (Коваливка).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).



ТЕКСТОВАЯ ТАНСЛЯЦИЯ МАТЧА