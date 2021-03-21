19-й тур
Колос К
1 : 0
Заря
21.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

«Тур неожиданностей» завершился победой Колоса над Зарей

Команда из Коваливки впервые в истории обыграла луганчан

  • 21.03.2021 21:23
  • 2762 просмотра
  • 19 комментариев
«Тур неожиданностей» завершился победой Колоса над Зарей
© koloskovalivka.com

Луганская «Заря» высоко подняла планку. 8-ми матчевая победная серия команды Виктора Скрыпника, во время которой на выезде даже был повержен донецкий "Шахтер", заставила болельщиков задуматься о появлении третьей силы в борьбе за золотые медали чемпионата. Однако, проигрыш киевскому «Динамо» в 18-м туре резко изменил расстановку сил наверху турнирной таблицы. И «мужики» вновь оказались главным претендентом, но лишь на третье место в УПЛ. 

Впрочем, сенсационное поражение «горняков» в 19-м туре от ФК «Львов – 2:3, наверняка, придало луганчанам мотивации в матче ковалевцами. Ведь перед завершающим матчем тура отрыв от второго места, на котором расположился «Шахтер» составлял вовсе не катастрофические 7 очков, при том, что у «мужиков» еще две игры в запасе.  Да и «Ворскла», идущая четвертой с отставанием всего в один балл поджимала. Так что побеждать в Ковалевке для «Зари» было очень кстати.

Впрочем, команда Руслана Костышина также не лыком шита. Ковалевцы идут шестыми и всерьез претендуют на попадание в зону еврокубков. Да и с настроем у команды из Киевщины все было в порядке. В предыдущем туре в номинально выездном матче в Ковалевке, они без проблем переиграли «Мариуполь» – 4:1 и были настроены продолжить свою победную серию. 

Именно хозяева со старта матча и начали активную поступь к воротам Василя. Неплохо смотрелся Чурко, который несколько раз угрожающе атаковал со своего правого фланга. К середине тайма «Заря» выровняла игру и сама начала искать счастья на чужой половине поля. Но, до особо острых моментов дело не доходило ни у тех, ни у других. До 42-й минуты, когда прекрасная атака «Колоса» привела к голу в ворота гостей. Чурко прострелил с правого фланга, Золотов умно пропустил мяч и Лысенко с левой просто расстрелял ворота соперника – 1:0.  

После перерыва луганчане попробовали изменить ситуацию. Гости шли вперед, но завершающих ударов по воротам Волынца катастрофически не хватало. В то же время, хозяева остро контратаковали и могли даже удвоить свое преимущество. 

«Заря» прибавила и на 72-й минуте Шахаб, который несколькими минутами ранее вышел на поле, красиво пробил через себя после скидки головой от Алахьяра. А через 10 минут Лысенко едва не сделал дубль, но Абу-Хана вынес мяч уже с пустых ворот. 

В итоге 1:0. «Колос» набирает 29 очков и уже только на один пункт отстает от «Десны», идущей пятой. «Заря» с 32-мя балами – третья. 

Украинская Премьер-лига. 19 тур.

«Колос» – «Заря» – 1:0

 Лысенко (42).

 Костышин (37), Золотов (61), Волынец (90+3), Смирный (90+4) - Кочергин (35), Назарина (50), Аллахъяр (86).

«Колос»: Волынец – Черноморец, Гавриш, Петров, Золотов – Кравченко, Богданов (Нгамба, 85), Задоя (Милько, 27), Чурко (Ильин, 74) – Костышин (Смирный, 74) – Лысенко (Исаенко, 85).

«Заря»: Василь – Жуниньо (Цыганикс, 68), Абу Ханна (Казаков, 85), Иванисеня, Хомченовский – Назарина – Кочергин, Громов (Кабаев, 68), Юрченко – Гладкий (Шахаб, 68), Аллахъяр.

Стадион «Колос» (Коваливка).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

ТЕКСТОВАЯ ТАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Максим Щербаков, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 21.03.2021 22:52
    0
    Колос поборется за третье место, жаль Шахтер слишком сильно оторвался, могли бы побороться за второе.
    Ссылка
    M@кs7777⚒
    online
      M@кs7777⚒, 21.03.2021 22:41
    -1
    Bismuth, 21.03.2021 21:38
    Тем веселей будет борьба за Еврокубки.
    Чемпион уже определился.
    7 туров .....................и очная встреча Шахтёра дынамо может и потерять и есть с кем и колос и Марик может лечь костями ,и Александрия ,да и Ворскла с Днепром 1 если мотивируют ,,днепр1 не знаю ну ворскла за еврокубки борется ,,не забегай на перёд ,всё в спорте бывает и ты же адекват ,шахте уже терять нечего уже растерялся
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 21.03.2021 22:29
    0
    Интересно, сколько за этот матч "Колос" премии от "Шахтера" получит. Заслужили. Костышина теперь можно почетным горняком признавать. Ведь благодаря этой победе - ворое место для "Зари" теперь маловероятно
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.03.2021 22:28
    0
    Sunrise, 21.03.2021 22:24
    Ага, нашёл, на флэшскор? Ну у них и по матчу 55 на 45. А Футболы нарисовали 42 на 58 в пользу Зари. И я больше склонен верить данным футболов. По тому как глаза мои не могли меня так обманывать, раньше такого за ними не замечал)))
    На софаскор тоже 55 в пользу Колоса. Возможно, у них один источник.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 21.03.2021 22:28
    0
    KARABAS55, 21.03.2021 22:23
    В принципе я думаю Динамо чемпион в этом сезоне они уже не отпустят. Кто говорил что Заря способна побороться за 2 место, но это всё фантазии. Заря ещё не готова бороться за серебро. Они могут настроиться на определённую игру, а потом слиться любой команде. Так что моё мнение
    1динамо
    2шахта
    3.Зоря
    Не согласен что Заря может настроится на одну игру. Это Львов например так сделал сегодня. А Заря выдала длинную серию игр. Вот как раз на одну очень важную (это не про сегодня) Заря часто наоборот не может настроиться. Посмотрим как оно будет в полуфинале, ведь это будет важнейшая игра.
    А по местам согласен. Не та диспозиция сейчас в нашем футболе чтоб кто-то на двойку реально претендовал кроме грандов.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 21.03.2021 22:24
    0
    Ага, нашёл, на флэшскор? Ну у них и по матчу 55 на 45. А Футболы нарисовали 42 на 58 в пользу Зари. И я больше склонен верить данным футболов. По тому как глаза мои не могли меня так обманывать, раньше такого за ними не замечал)))
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.03.2021 22:23
    0
    В принципе я думаю Динамо чемпион в этом сезоне они уже не отпустят. Кто говорил что Заря способна побороться за 2 место, но это всё фантазии. Заря ещё не готова бороться за серебро. Они могут настроиться на определённую игру, а потом слиться любой команде. Так что моё мнение
    1динамо
    2шахта
    3.Зоря
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.03.2021 22:21
    0
    Sunrise, 21.03.2021 22:13
    А где можно глянуть статистику по владению во втором тайме? Я не могу поверить что у Колоса 67%... Они ж автобусом стояли.
    https://www.flashscore.com.ua/match/v1Ar6HOH/#match-statistics;2
    Может ошибка какая, и перепутали местами.. я досмотрел до этой тройной замены и выключил, уже понятно было, что даже не забьют.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 21.03.2021 22:13
    0
    Sentinel, 21.03.2021 21:58
    Досадное поражение, но стоит признать, что Заря на очки не наиграла. Если в первом тайме и было небольшое преимущество, то во втором тайме оно улетучилось и у Колоса было владение 67 на 33. На второе место я и не надеялся, но надеялся на комфортный отрыв от преследователей. Вылазят боком проблемы с обороной, которые Скрипник не может побороть в этом сезоне. Нападающих тоже перехвалили или у них плохое настроение после прерванной победной серии. Большой брак в передачах, плохое командное движение. Последние игры будут веселыми, надо собраться, перерыв на сборные как никогда кстати.
    А где можно глянуть статистику по владению во втором тайме? Я не могу поверить что у Колоса 67%... Они ж автобусом стояли.
    Ссылка
    KhanSingh
    online
      KhanSingh, 21.03.2021 22:10
    -4
    Шикарная игра "на контору" ! Станиславский плачет в могиле от такой актерской игры ! Нашей Заре "на* не надо " ЛЧ ! ПЛЮС 110% зашла шикарная плюха от Ахмед Сепаридыча ! Как говорится "И волки сыты , и овцы целы , и презик заправит яхту норм солярой ,а не на веслах будет плавать ! " Жаль наивных дурачков которые верят что в мире миллиардера и Суркиса может появиться третья сила !
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 21.03.2021 22:05
    +2
    Команды не могут постоянно выигрывать, сегодня Колос тормозную Зарю, но это может произойти и с любой командой, взять например Десну и Днепр1, Александрию Ингулец, кто бы мог подумать?! Так что это нормальное явление, впереди ещё много встреч и самое интересное мы ещё увидим
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.03.2021 21:58
    +1
    Досадное поражение, но стоит признать, что Заря на очки не наиграла. Если в первом тайме и было небольшое преимущество, то во втором тайме оно улетучилось и у Колоса было владение 67 на 33. На второе место я и не надеялся, но надеялся на комфортный отрыв от преследователей. Вылазят боком проблемы с обороной, которые Скрипник не может побороть в этом сезоне. Нападающих тоже перехвалили или у них плохое настроение после прерванной победной серии. Большой брак в передачах, плохое командное движение. Последние игры будут веселыми, надо собраться, перерыв на сборные как никогда кстати.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 21:55
    0
    hanter83, 21.03.2021 21:50
    Не кажи ГОП!!!! А до останньої гри треба скільки ще зіграти а????
    Не кажу. Просто Заря и Львов обеспечили Динамо лайтовый финиш. Зато остальные будут рубиться между собой хоть за что то.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 21.03.2021 21:50
    +2
    Bismuth, 21.03.2021 21:46
    Зато теперь Колос будет мечтать о бронзе. Тем более что в последнем туре игра с уже немотивированным Динамо.)
    Не кажи ГОП!!!! А до останньої гри треба скільки ще зіграти а????
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.03.2021 21:50
    +1
    Тут куча народу прогнозировала Заре второе место,мнения разделились пополам,одна половина-вторые после Динамо,а вторая половина-вторые после Шахтёра
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 21:46
    0
    Aleks04, 21.03.2021 21:38
    Упустили отличную возможность сократить отставание от ШД в 1 очко. Убили интригу за 2-е место
    Зато теперь Колос будет мечтать о бронзе. Тем более что в последнем туре игра с уже немотивированным Динамо.)
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 21.03.2021 21:40
    -6
    Aleks04, 21.03.2021 21:38
    Упустили отличную возможность сократить отставание от ШД в 1 очко. Убили интригу за 2-е место
    И отлично.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 21.03.2021 21:38
    +4
    Упустили отличную возможность сократить отставание от ШД в 1 очко. Убили интригу за 2-е место
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 21:38
    +4
    Тем веселей будет борьба за Еврокубки.
    Чемпион уже определился.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 21.03.2021 21:38
    +4
    Упустили отличную возможность сократить отставание от ШД в 1 очко. Убили интригу за 2-е место
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 21:38
    +4
    Тем веселей будет борьба за Еврокубки.
    Чемпион уже определился.
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 21.03.2021 22:05
    +2
    Команды не могут постоянно выигрывать, сегодня Колос тормозную Зарю, но это может произойти и с любой командой, взять например Десну и Днепр1, Александрию Ингулец, кто бы мог подумать?! Так что это нормальное явление, впереди ещё много встреч и самое интересное мы ещё увидим
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 21.03.2021 21:50
    +2
    Bismuth, 21.03.2021 21:46
    Зато теперь Колос будет мечтать о бронзе. Тем более что в последнем туре игра с уже немотивированным Динамо.)
    Не кажи ГОП!!!! А до останньої гри треба скільки ще зіграти а????
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.03.2021 21:58
    +1
    Досадное поражение, но стоит признать, что Заря на очки не наиграла. Если в первом тайме и было небольшое преимущество, то во втором тайме оно улетучилось и у Колоса было владение 67 на 33. На второе место я и не надеялся, но надеялся на комфортный отрыв от преследователей. Вылазят боком проблемы с обороной, которые Скрипник не может побороть в этом сезоне. Нападающих тоже перехвалили или у них плохое настроение после прерванной победной серии. Большой брак в передачах, плохое командное движение. Последние игры будут веселыми, надо собраться, перерыв на сборные как никогда кстати.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.03.2021 21:50
    +1
    Тут куча народу прогнозировала Заре второе место,мнения разделились пополам,одна половина-вторые после Динамо,а вторая половина-вторые после Шахтёра
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.03.2021 22:52
    0
    Колос поборется за третье место, жаль Шахтер слишком сильно оторвался, могли бы побороться за второе.
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 21.03.2021 22:29
    0
    Интересно, сколько за этот матч "Колос" премии от "Шахтера" получит. Заслужили. Костышина теперь можно почетным горняком признавать. Ведь благодаря этой победе - ворое место для "Зари" теперь маловероятно
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.03.2021 22:28
    0
    Sunrise, 21.03.2021 22:24
    Ага, нашёл, на флэшскор? Ну у них и по матчу 55 на 45. А Футболы нарисовали 42 на 58 в пользу Зари. И я больше склонен верить данным футболов. По тому как глаза мои не могли меня так обманывать, раньше такого за ними не замечал)))
    На софаскор тоже 55 в пользу Колоса. Возможно, у них один источник.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 21.03.2021 22:28
    0
    KARABAS55, 21.03.2021 22:23
    В принципе я думаю Динамо чемпион в этом сезоне они уже не отпустят. Кто говорил что Заря способна побороться за 2 место, но это всё фантазии. Заря ещё не готова бороться за серебро. Они могут настроиться на определённую игру, а потом слиться любой команде. Так что моё мнение
    1динамо
    2шахта
    3.Зоря
    Не согласен что Заря может настроится на одну игру. Это Львов например так сделал сегодня. А Заря выдала длинную серию игр. Вот как раз на одну очень важную (это не про сегодня) Заря часто наоборот не может настроиться. Посмотрим как оно будет в полуфинале, ведь это будет важнейшая игра.
    А по местам согласен. Не та диспозиция сейчас в нашем футболе чтоб кто-то на двойку реально претендовал кроме грандов.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 21.03.2021 22:24
    0
    Ага, нашёл, на флэшскор? Ну у них и по матчу 55 на 45. А Футболы нарисовали 42 на 58 в пользу Зари. И я больше склонен верить данным футболов. По тому как глаза мои не могли меня так обманывать, раньше такого за ними не замечал)))
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.03.2021 22:23
    0
    В принципе я думаю Динамо чемпион в этом сезоне они уже не отпустят. Кто говорил что Заря способна побороться за 2 место, но это всё фантазии. Заря ещё не готова бороться за серебро. Они могут настроиться на определённую игру, а потом слиться любой команде. Так что моё мнение
    1динамо
    2шахта
    3.Зоря
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.03.2021 22:21
    0
    Sunrise, 21.03.2021 22:13
    А где можно глянуть статистику по владению во втором тайме? Я не могу поверить что у Колоса 67%... Они ж автобусом стояли.
    https://www.flashscore.com.ua/match/v1Ar6HOH/#match-statistics;2
    Может ошибка какая, и перепутали местами.. я досмотрел до этой тройной замены и выключил, уже понятно было, что даже не забьют.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 21.03.2021 22:13
    0
    Sentinel, 21.03.2021 21:58
    Досадное поражение, но стоит признать, что Заря на очки не наиграла. Если в первом тайме и было небольшое преимущество, то во втором тайме оно улетучилось и у Колоса было владение 67 на 33. На второе место я и не надеялся, но надеялся на комфортный отрыв от преследователей. Вылазят боком проблемы с обороной, которые Скрипник не может побороть в этом сезоне. Нападающих тоже перехвалили или у них плохое настроение после прерванной победной серии. Большой брак в передачах, плохое командное движение. Последние игры будут веселыми, надо собраться, перерыв на сборные как никогда кстати.
    А где можно глянуть статистику по владению во втором тайме? Я не могу поверить что у Колоса 67%... Они ж автобусом стояли.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 21:55
    0
    hanter83, 21.03.2021 21:50
    Не кажи ГОП!!!! А до останньої гри треба скільки ще зіграти а????
    Не кажу. Просто Заря и Львов обеспечили Динамо лайтовый финиш. Зато остальные будут рубиться между собой хоть за что то.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 21:46
    0
    Aleks04, 21.03.2021 21:38
    Упустили отличную возможность сократить отставание от ШД в 1 очко. Убили интригу за 2-е место
    Зато теперь Колос будет мечтать о бронзе. Тем более что в последнем туре игра с уже немотивированным Динамо.)
    Ссылка
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