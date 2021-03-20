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Заря
21.03.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Колос – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Юбилейный поединок Виктора Скрипника в Премьер-лиге

  • 20.03.2021 15:16
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Колос – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© upl.ua

В воскресенье, 21 марта, в Коваливке «Колос» примет луганскую «Зарю» в поединке 19 тура УПЛ. Матч для хозяев станет юбилейным, десятым в Премьер-лиге на поле стадиона «Колос». К сожалению, из-за усиления карантинных мероприятий игра пройдет без зрителей.

К очной встрече команды подходят с разным настроением. Накануне «Колос» в номинально гостевой встрече (которая состоялась тут же, в Коваливке) одержал крупную победу над «Мариуполем» – 4:1. Но при этом в официальных домашних поединках команда не выигрывает с октября прошлого года.

«Заря» в предыдущем туре в Запорожье уступила «Динамо» (0:2), чем серьезно ослабила свои позиции в чемпионской гонке. Теперь отставание луганчан от идущего вторым «Шахтера» составляет 7 очков. А до киевлян и того дальше – 11 баллов. На этом прервалась 14-матчевая беспроигрышная серия «Зари» в чемпионате страны. 

Но длятся другие. В четырех подряд выездных поединках луганчане побеждали, при этом не пропустив ни одного гола. Кроме того, «Заря» на выезде забивала в девяти предыдущих гостевых встречах КПЛ. Что интересно, эта серия, продолжающаяся с прошлого сезона, началась как раз в Коваливке: 11 июля Кочергин отметился здесь дублем и принес команде победу – 2:0. К слову, в поединке первого круга Владислав тоже отметился голом в ворота «Колоса», но коваливская команда сумела сравнять счет с пенальти в компенсированное время. Это был единственный матч, в котором «Колос» сумел отобрать очки у луганчан.

Отметим, что сразу после матча в Коваливке несколько легионеров «Зари» отправятся в расположение своих сборных. Цыганикса ждет тренерский штаб сборной Латвии, Абу Ханна вызван в национальную команду Израиля, Сайядманеш призван помочь сборной Ирана. Без сомнений, эти футболисты получат определенную мотивацию перед игрой Премьер-лиги. 

Не будем забывать и о том, что поединок станет юбилейным, пятидесятым для Виктора Скрипника у руля «Зари» в чемпионатах страны. Так что проигрывать гостям никак нельзя. Букмекеры отдают предпочтение луганчанам. А мы рискнем предположить, что в любом случае «Колос» без боя не сдастся и попытается создать проблемы для соперника.

Ориентировочные составы:
«Колос»: Кучерук, Золотов, Петров, Новак, Чорноморец, Задоя, Ориховский, Чурко, Ильин, Костышин, Лысенко.
«Заря»: Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс, Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев, Сайядманеш, Гладкий.

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21 марта, воскресенье

«Колос» — «Заря»
Коваливка. Стадион «Колос». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
КОЛОС – ЗАРЯ . ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Клим Лавренюк, Sport.ua

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