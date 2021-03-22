19-й тур
Колос К
1 : 0
Заря
21.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Виктор СКРИПНИК: «Будем пытаться защитить третье место»

Главный тренер «Зари» – о поражении «Колосу»

  • 22.03.2021 12:18
  • 591 просмотр
  • 5 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Будем пытаться защитить третье место»
© ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал поражение в матче с «Колосом».
 
- Поздравляю «Колос» с победой. В первом тайме у нас были хорошие моменты, из которых и можно было «выжать» максимум. Наш соперник сумел забить и далее играл по счету. Второй тайм для нас был без моментов – это расстраивает. А так, эмоции, желание было у обеих команд, но вот такой финальный результат получился. Мы расстроены, но будем бороться дальше. 
 
- Почему Виталий Вернидуб сегодня остался в запасе?
- Это просто ротация, у нас все игроки хороши. Мы понимали, что у «Колоса» профессиональные контратаки, нужен был качественный контроль мяча. У нас есть хороший состав, есть из кого выбирать. Сегодня приняли решение играть таким составом и схемой – проиграли, значит нужно что-то поменять. 
 
- Как Вам новый стадион «Колоса»?
- Отлично, но со зрителями было бы ещё лучше, не хватало именно той атмосферы, которую создают болельщики. На таком стадионе очень приятно играть. 
 
- У вас была шикарная серия – 14 матчей без проигрышей. Можно ли сказать, что поражение от «Динамо» психологически надломило команду?
- Можно, в принципе, так рассуждать. Но, к счастью, у нас есть перерыв с играми сборных. Он нам поможет полностью рассмотреть все ошибки, которые были за последнее время и по максимуму их ликвидировать. Сегодня была не последняя игра в сезоне, поэтому идём дальше, у нас ещё есть время. «Колос» – это наш прямой конкурент, который так же борется за высшие места в турнирной таблице. Дальше будет ещё жарче – немало придётся прикладывать усилий. Будем стараться и пытаться защитить то место, на котором в данный момент находимся. 

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Источник — ФК Заря

(5 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 12:43
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 12:40
    Чемпіонат починає потроху викарапкуватися з низів. З кожним туром стає все цікавіше стежити за перепетіями на футбольних полях. "Заруб" стає більше. Перетбачувальних резутьтатів - менше. Якби у нас ще й судили чесно - процес зростання чемпіонату рухався би значно швидшими темпами.
    Угу, только все клубы в евро кубках потом с треском летятЬ, оч мало нормальных матчей
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 12:40
    +1
    Чемпіонат починає потроху викарапкуватися з низів. З кожним туром стає все цікавіше стежити за перепетіями на футбольних полях. "Заруб" стає більше. Перетбачувальних резутьтатів - менше. Якби у нас ще й судили чесно - процес зростання чемпіонату рухався би значно швидшими темпами.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 22.03.2021 12:37
    0
    Жаль конечно, что не смогли выиграть сегодня... были такие ожидания.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 22.03.2021 12:37
    0
    bonv, 22.03.2021 12:27
    А могли зачепитися за друге місце..
    Здается мне, что не хочет Заря в ЛЧ, в ЛЕ им комфортнее.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 22.03.2021 12:27
    +1
    А могли зачепитися за друге місце..
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 12:40
    +1
    Чемпіонат починає потроху викарапкуватися з низів. З кожним туром стає все цікавіше стежити за перепетіями на футбольних полях. "Заруб" стає більше. Перетбачувальних резутьтатів - менше. Якби у нас ще й судили чесно - процес зростання чемпіонату рухався би значно швидшими темпами.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 22.03.2021 12:27
    +1
    А могли зачепитися за друге місце..
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 12:43
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 12:40
    Чемпіонат починає потроху викарапкуватися з низів. З кожним туром стає все цікавіше стежити за перепетіями на футбольних полях. "Заруб" стає більше. Перетбачувальних резутьтатів - менше. Якби у нас ще й судили чесно - процес зростання чемпіонату рухався би значно швидшими темпами.
    Угу, только все клубы в евро кубках потом с треском летятЬ, оч мало нормальных матчей
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 22.03.2021 12:37
    0
    Жаль конечно, что не смогли выиграть сегодня... были такие ожидания.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 22.03.2021 12:37
    0
    bonv, 22.03.2021 12:27
    А могли зачепитися за друге місце..
    Здается мне, что не хочет Заря в ЛЧ, в ЛЕ им комфортнее.
    Ссылка
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