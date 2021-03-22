Виктор СКРИПНИК: «Будем пытаться защитить третье место»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал поражение в матче с «Колосом».



- Поздравляю «Колос» с победой. В первом тайме у нас были хорошие моменты, из которых и можно было «выжать» максимум. Наш соперник сумел забить и далее играл по счету. Второй тайм для нас был без моментов – это расстраивает. А так, эмоции, желание было у обеих команд, но вот такой финальный результат получился. Мы расстроены, но будем бороться дальше.



- Почему Виталий Вернидуб сегодня остался в запасе?

- Это просто ротация, у нас все игроки хороши. Мы понимали, что у «Колоса» профессиональные контратаки, нужен был качественный контроль мяча. У нас есть хороший состав, есть из кого выбирать. Сегодня приняли решение играть таким составом и схемой – проиграли, значит нужно что-то поменять.



- Как Вам новый стадион «Колоса»?

- Отлично, но со зрителями было бы ещё лучше, не хватало именно той атмосферы, которую создают болельщики. На таком стадионе очень приятно играть.



- У вас была шикарная серия – 14 матчей без проигрышей. Можно ли сказать, что поражение от «Динамо» психологически надломило команду?

- Можно, в принципе, так рассуждать. Но, к счастью, у нас есть перерыв с играми сборных. Он нам поможет полностью рассмотреть все ошибки, которые были за последнее время и по максимуму их ликвидировать. Сегодня была не последняя игра в сезоне, поэтому идём дальше, у нас ещё есть время. «Колос» – это наш прямой конкурент, который так же борется за высшие места в турнирной таблице. Дальше будет ещё жарче – немало придётся прикладывать усилий. Будем стараться и пытаться защитить то место, на котором в данный момент находимся.