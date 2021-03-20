В воскресенье, 21 марта, состоится встреча 19 тура украинской Премьер-лиги, в которой «Колос» принимает луганскую «Зарю». Матч пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало в 19:30 по киевскому времени.
Еще ни разу в истории «Колос» не обыгрывал «Зарю» в матчах УПЛ. Разумеется, хозяева будут стремиться прервать эту неприятную серию. Вот только луганчанам нужно реабилитироваться за домашнее поражение в предыдущем туре (0:2 с «Динамо») – и набрать очки, чтобы продолжать погоню за идущим на втором месте «Шахтером».
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Заря».
Клим Лавренюк, Sport.ua
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