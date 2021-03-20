19-й тур
Колос К
0 : 0
Заря
21.03.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Колос – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19 тура Премьер-лиги

  • 20.03.2021 15:11
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Колос – Заря. Текстовая трансляция матча
© koloskovalivka.com

В воскресенье, 21 марта, состоится встреча 19 тура украинской Премьер-лиги, в которой «Колос» принимает луганскую «Зарю». Матч пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало в 19:30 по киевскому времени.

Еще ни разу в истории «Колос» не обыгрывал «Зарю» в матчах УПЛ. Разумеется, хозяева будут стремиться прервать эту неприятную серию. Вот только луганчанам нужно реабилитироваться за домашнее поражение в предыдущем туре (0:2 с «Динамо») – и набрать очки, чтобы продолжать погоню за идущим на втором месте «Шахтером».

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Заря».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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