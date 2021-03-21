Колос – Заря – 1:0. Видео гола Лысенко и обзор матча

21 марта прошел поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги.
Смотрите видео голов и обзор матча «Колос» – «Заря» – 1:0.
1:0. Владимир Лысенко, 42 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Лысенко (Колос К).
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Источник — Sport.ua
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