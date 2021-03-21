Турнирная таблица УПЛ. Динамо оторвалось от Шахтера уже на 7 очков

20–21 марта прошли матчи 19-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 21.03.2021 22:49
  • 417 просмотров
  • 1 комментарий
Турнирная таблица УПЛ. Динамо оторвалось от Шахтера уже на 7 очков
© ФК Динамо Киев

20–21 марта прошли матчи 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Динамо» опережает «Шахтер» уже на 7 очков (46 против 39). Киевляне уверенно взяли верх над «Рухом» (3:0), а «горняки» сенсационно проиграли «Львову» (2:3). Третье место занимает луганская «Заря» (32 очка) и имеет игру в запасе.

Ниже приведены результаты 19-го тура и турнирная таблица. 

УПЛ. 19-й тур

20 марта

  • Мариуполь – Минай – 0:0
  • Десна Чернигов – Днепр-1 – 0:2
  • Ворскла Полтава – Олимпик Донецк – 3:0

21 марта

  • Ингулец Петрово – Александрия – 1:0
  • Динамо Киев – Рух Львов – 3:0
  • Львов – Шахтер Донецк – 3:2
  • Колос Ковалевка – Заря Луганск – 1:0

Турнирная таблица УПЛ

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 21.03.2021 23:03
    +1
    Чемпион уже есть
    Динамо Чемпион
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.03.2021 23:03
    +1
    Чемпион уже есть
    Динамо Чемпион
    Ссылка
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