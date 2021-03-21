Турнирная таблица УПЛ. Динамо оторвалось от Шахтера уже на 7 очков

20–21 марта прошли матчи 19-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Динамо» опережает «Шахтер» уже на 7 очков (46 против 39). Киевляне уверенно взяли верх над «Рухом» (3:0), а «горняки» сенсационно проиграли «Львову» (2:3). Третье место занимает луганская «Заря» (32 очка) и имеет игру в запасе.
Ниже приведены результаты 19-го тура и турнирная таблица.
УПЛ. 19-й тур
20 марта
- Мариуполь – Минай – 0:0
- Десна Чернигов – Днепр-1 – 0:2
- Ворскла Полтава – Олимпик Донецк – 3:0
21 марта
- Ингулец Петрово – Александрия – 1:0
- Динамо Киев – Рух Львов – 3:0
- Львов – Шахтер Донецк – 3:2
- Колос Ковалевка – Заря Луганск – 1:0
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Источник — Sport.ua
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Динамо Чемпион
Динамо Чемпион
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