19-й тур
Динамо Киев
3 : 0
Рух Львов
21.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

День Львова для Динамо. Команда Луческу в Киеве разгромила Рух

Киевский клуб увеличил отрыв от донецкого «Шахтера»

  • 21.03.2021 18:55
  • 6743 просмотра
  • 46 комментариев
День Львова для Динамо. Команда Луческу в Киеве разгромила Рух
© twitter.com/DynamoKyiv

На НСК «Олимпийский» состоялся матч 19-го тура украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и львовским «Рухом». Для команды Мирчи Луческу этот матч стал первым после вылета из Лиги Европы, а потому «бело-синие» были решительно настроены одержать победу.

По сравнению с ответным поединком с «Вильяреалом» (0:2), главный тренер «Динамо» сделал три изменения в стартовом составе: вместо Сироты, Андриевского и Цыганкова на поле вышли Попов, Шапаренко и Супряга. Кроме капитана Цыганкова, в заявке отсутствовал также форвард Беседин. Оба лидера киевской команды травмированы.

Львовский «Рух» после разгрома от черниговской «Десны» (0:4) в минувшем туре провел более радикальную ротацию. Иван Федык выпустил сразу пять новых футболистов в основе. Стоит отметить возвращение на «последний рубеж» опытного Александра Бандуры, который стал героем своей команды в первом тайме.

Уже в дебюте встречи киевляне получили право на одиннадцатиметровый: Миколенко выполнял передачу в штрафную площадь «Руха», и мяч попал в руку Карасюку. Арбитру понадобилась помощь VAR, чтобы вынести окончательный вердикт. К точке подошел Карлос де Пена, но его удар отразил Бандура.

В дальнейшем в первой половине встречи игроки «Динамо» выглядели довольно вяло, команды ушли на перерыв при равном счете на табло. «Рух», судя по всему, понял, что с лидером чемпионата вполне можно играть.

В начале второго тайма «Динамо» продолжало контролировать мяч на половине поля соперника, но каких-то опасных моментов у ворот львовской команды было крайне мало. К счастью для киевлян, на 58-й минуте грубо ошибся защитник гостей, что и привело к первому голу в матче. Миколенко с левого фланга прострелил в штрафную, а Мысык при попытке выбить не попал как следует по мячу, после чего Караваев расстрелял ворота.

Интересно, что для Караваева, который перешел в «Динамо» летом 2019 года, этот гол стал первым в карьере за киевскую команду. Поймав кураж, Александр еще несколько минут был в эпицентре событий: сначала пробил издали выше ворот, а затем накрутил нескольких защитников у штрафной и прострелил, однако до взятия ворот дело не дошло.

В концовке встречи игроки «Руха» подсели, что позволило «Динамо» довести счет до разгромного. Сначала первый гол в сезоне забил Сидклей, вышедший на замену, а затем еще один джокер Караваев оформил дубль, сыграв на добивании.

Важнее всего то, что в параллельном матче ПФК «Львов» сенсационно обыграл донецкий «Шахтер» (3:2), что позволило «Динамо» увеличить отрыв от «горняков» до семи очков. Похоже, команда Мирчи Луческу сделала весомую заявку на чемпионский титул.

Украинская Премьер-лига. 19 тур.

«Динамо» – «Рух» – 3:0

Караваев (59, 90), Сидклей (86)

На 10 минуте Де Пена не реализовал пенальти (вратарь).

Сидорчук (27) – Карасюк (10), Борячук (19), Бойчук (54)

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзёра, Сидорчук, Шапаренко (Сидклей, 81), Буяльский, Де Пена (Шепелев, 60), Родригеш (Караваев, 46), Супряга (Гармаш, 73)

«Рух»: Бандура, Белый, Стаменкович, Зец, Мысык, Карасюк (Мартынюк, 46), Федорчук, Притула (Сыч, 69), Б.Бойчук (Лях, 84), Климчук (Кондраков, 84), Борячук (Кухаревич, 46)

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 19:52
    +1
    Игра против явных аутсайдеров почти всегда не мёд.
    Вспоминаю как Мариуполь спасался от вылета...
    ---
    Эпицентр-Чемпионат Украины 2010/2011. Матч 30-го тура
    ИЛЬИЧЕВЕЦ – ДИНАМО – 3:2 (0:2)
    Голы: Ярошенко (62), Пуканыч (73), Тищенко (90) – Алиев (18), Шевченко (27).
    ---
    Кто то скажет что это договорняк был? С Шовковским на воротах и Шевченко в поле???
    Да там убойный состав был!
    «Динамо»: 1.Шовковский – кап, 3.Бетао, 5.Вукоевич, 7.Шевченко (22.Кравец, 46), 8.Алиев, 9.Ярмоленко (10.Милевский, 46), 19.Гармаш, 20.Гусев (4.Гиоане, 61), 30.Эль Каддури, 34.Хачериди, 37.Юссуф.
    И всё таки воля к победе всё решила.
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 21.03.2021 19:52
    +1
    Чемпионы! Лучшие! Самые популярные
    Ссылка
    Олександр Олененко
    online
      Олександр Олененко, 21.03.2021 19:50
    +3
    Миколенко дві передачі гольові. Розігрується потроху. Молодець. Праця і тільки тяжка праця.
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 21.03.2021 19:38
    +8
    Вот вам и замены от цыгана. Красава
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 21.03.2021 19:30
    +5
    alzhovtyak, 21.03.2021 19:06
    очень интересно, что теперь скажет максимка777)))

    А що, хіба цей терриконовий бивень вже навчився говорити? Наче, весь вон0 тільки мукал0 і хрюкал0
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.03.2021 19:30
    +7
    Караваева не бил только лежачий. А он взял и сделал разницу, когда уже никто не смог. Молодец.
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 21.03.2021 19:27
    +8
    К очной встрече с кротами 17-го апреля надеемся на возвращение Вербича, Цыганкова, будет интересно
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.03.2021 19:27
    +4
    https://www.youtube.com/watch?v=uNrIyL5NC3E
    ПФК Львів молодчинки ! Тільки Львів !
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.03.2021 19:26
    +7
    Чемпионский график
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 19:25
    +2
    Сергей Иванамофф, 21.03.2021 19:18
    Мда, ситуация неоднозначная. Как болельщик Динамо, мне бы хотелось, чтобы не соперники Динамо добывали очки с его прямым конкурентом, а само Динамо побеждало Шахтер.
    Ну так 17 апреля не за горами. Пусть берут реванш.
    Ссылка
    vgbasov
    online
      vgbasov, 21.03.2021 19:25
    +5
    Интересно выстроились команды в турнирной таблице. 1.2.3.4.5 по числу поражений.
    \
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 19:24
    +4
    grig, 21.03.2021 19:13
    Спасибо МИСТЕР!!!
    Так Мистер на ЭТО и сделал ставку. Теперь получит индульгенцию за всё остальное + ЛЧ.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.03.2021 19:24
    +8
    Сергей Иванамофф, 21.03.2021 19:18
    Мда, ситуация неоднозначная. Как болельщик Динамо, мне бы хотелось, чтобы не соперники Динамо добывали очки с его прямым конкурентом, а само Динамо побеждало Шахтер.
    Чемпионат не состоит из 2 матчей с конкурентом, в нем 26 равноценных игр.
    Ссылка
    tkachik31
    online
      tkachik31, 21.03.2021 19:23
    -7
    Да голы ,ну такие детские, ну просто !!!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 21.03.2021 19:23
    +4
    Гарний рахунок, але дуже квола гра. Караваєву респект!
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 21.03.2021 19:23
    +7
    Всех болельщиков Динамо с победой ! тут все закономерно и понятно ну а кротов поздравляю с очередным унижением и желаю попасть в Первую лигу
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 21.03.2021 19:21
    +8
    Молодцы!!! Вперёд к золоту!!!
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 21.03.2021 19:19
    +17
    Сегодня вся Украина болеет за Зарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.03.2021 19:19
    +10
    Молодці! Гра забувається, результат залишається. Тепер брати свої очки і золото нікуди не подінеться
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 21.03.2021 19:18
    -2
    Мда, ситуация неоднозначная. Как болельщик Динамо, мне бы хотелось, чтобы не соперники Динамо добывали очки с его прямым конкурентом, а само Динамо побеждало Шахтер.
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 21.03.2021 18:59
    +26
    С победой, лучшая команда Украины!
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 21.03.2021 18:58
    +23
    Лучшая команда странны, на классе одержала уверенную победу !
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 21.03.2021 19:06
    +22
    Пусть еще сегодня Зоря выиграет, чтоб бразильской команде не так было сладко на 2 месте!
    Ссылка
    Юра Вареник
    online
      Юра Вареник, 21.03.2021 19:06
    +21
    Только Киев! Только победа!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 21.03.2021 19:08
    +19
    Готовитесь кроты 17го апреля мы вас добем. ДИНАМО КИЕВ
    Ссылка
    TIMKORT
    online
      TIMKORT, 21.03.2021 18:58
    +18
    А в Киеве +7!
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 21.03.2021 19:19
    +17
    Сегодня вся Украина болеет за Зарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Sanya36
      Sanya36, 21.03.2021 18:58
    +17
    ЧЕМПИОНЫ!!!!!!!!!! +7
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 21.03.2021 19:02
    +16
    В Киеве сегодня +7
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.03.2021 19:13
    +15
    Осталось в личной встрече добить этот передвижной бомжацкий зоопарк
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 21.03.2021 19:06
    +15
    Динамо Київ Динамо Київ
    Ультра шет зе фак ап, Мистер Луческу можливо старе чемпіоном України з двома різними клубами
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 21.03.2021 19:06
    +14
    очень интересно, что теперь скажет максимка777)))
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 21.03.2021 19:01
    +14
    ЧЕМПИОНЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫы
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 21.03.2021 19:06
    +11
    ЭТО СИМВОЛИЧНО ЧТО Караваев и Сидклей ЗАБИЛИ!!! ЧЕМПИОНСТВО!!!! Мистер СУПЕР!!!! Вот Вам и порядок,микроклимат!!!!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.03.2021 19:19
    +10
    Молодці! Гра забувається, результат залишається. Тепер брати свої очки і золото нікуди не подінеться
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 21.03.2021 19:08
    +9
    не какие мы ещё чемпионы--не терять голову
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 21.03.2021 19:38
    +8
    Вот вам и замены от цыгана. Красава
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 21.03.2021 19:27
    +8
    К очной встрече с кротами 17-го апреля надеемся на возвращение Вербича, Цыганкова, будет интересно
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.03.2021 19:24
    +8
    Сергей Иванамофф, 21.03.2021 19:18
    Мда, ситуация неоднозначная. Как болельщик Динамо, мне бы хотелось, чтобы не соперники Динамо добывали очки с его прямым конкурентом, а само Динамо побеждало Шахтер.
    Чемпионат не состоит из 2 матчей с конкурентом, в нем 26 равноценных игр.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 21.03.2021 19:21
    +8
    Молодцы!!! Вперёд к золоту!!!
    Ссылка
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