День Львова для Динамо. Команда Луческу в Киеве разгромила Рух

На НСК «Олимпийский» состоялся матч 19-го тура украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и львовским «Рухом». Для команды Мирчи Луческу этот матч стал первым после вылета из Лиги Европы, а потому «бело-синие» были решительно настроены одержать победу.

По сравнению с ответным поединком с «Вильяреалом» (0:2), главный тренер «Динамо» сделал три изменения в стартовом составе: вместо Сироты, Андриевского и Цыганкова на поле вышли Попов, Шапаренко и Супряга. Кроме капитана Цыганкова, в заявке отсутствовал также форвард Беседин. Оба лидера киевской команды травмированы.

Львовский «Рух» после разгрома от черниговской «Десны» (0:4) в минувшем туре провел более радикальную ротацию. Иван Федык выпустил сразу пять новых футболистов в основе. Стоит отметить возвращение на «последний рубеж» опытного Александра Бандуры, который стал героем своей команды в первом тайме.

Уже в дебюте встречи киевляне получили право на одиннадцатиметровый: Миколенко выполнял передачу в штрафную площадь «Руха», и мяч попал в руку Карасюку. Арбитру понадобилась помощь VAR, чтобы вынести окончательный вердикт. К точке подошел Карлос де Пена, но его удар отразил Бандура.

В дальнейшем в первой половине встречи игроки «Динамо» выглядели довольно вяло, команды ушли на перерыв при равном счете на табло. «Рух», судя по всему, понял, что с лидером чемпионата вполне можно играть.

В начале второго тайма «Динамо» продолжало контролировать мяч на половине поля соперника, но каких-то опасных моментов у ворот львовской команды было крайне мало. К счастью для киевлян, на 58-й минуте грубо ошибся защитник гостей, что и привело к первому голу в матче. Миколенко с левого фланга прострелил в штрафную, а Мысык при попытке выбить не попал как следует по мячу, после чего Караваев расстрелял ворота.

Интересно, что для Караваева, который перешел в «Динамо» летом 2019 года, этот гол стал первым в карьере за киевскую команду. Поймав кураж, Александр еще несколько минут был в эпицентре событий: сначала пробил издали выше ворот, а затем накрутил нескольких защитников у штрафной и прострелил, однако до взятия ворот дело не дошло.

В концовке встречи игроки «Руха» подсели, что позволило «Динамо» довести счет до разгромного. Сначала первый гол в сезоне забил Сидклей, вышедший на замену, а затем еще один джокер Караваев оформил дубль, сыграв на добивании.

Важнее всего то, что в параллельном матче ПФК «Львов» сенсационно обыграл донецкий «Шахтер» (3:2), что позволило «Динамо» увеличить отрыв от «горняков» до семи очков. Похоже, команда Мирчи Луческу сделала весомую заявку на чемпионский титул.

Украинская Премьер-лига. 19 тур.

«Динамо» – «Рух» – 3:0

Караваев (59, 90), Сидклей (86)

На 10 минуте Де Пена не реализовал пенальти (вратарь).

Сидорчук (27) – Карасюк (10), Борячук (19), Бойчук (54)

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзёра, Сидорчук, Шапаренко (Сидклей, 81), Буяльский, Де Пена (Шепелев, 60), Родригеш (Караваев, 46), Супряга (Гармаш, 73)

«Рух»: Бандура, Белый, Стаменкович, Зец, Мысык, Карасюк (Мартынюк, 46), Федорчук, Притула (Сыч, 69), Б.Бойчук (Лях, 84), Климчук (Кондраков, 84), Борячук (Кухаревич, 46)

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА