Динамо Киев

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Рух Львов
21.03.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевский «экспресс» переключается на «внутреннюю кухню»

  • 20.03.2021 17:43
  • 478 просмотров
  • 2 комментария
Динамо – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

После дружного вылета из Лиги Европы флагманы украинского футбола также синхронно проверят на прочность львовские команды: в то время как «Шахтер» сыграет в Харькове с «горожанами», киевляне будут принимать «Рух».

Прошлый тур коллектив Ивана Федыка пропустил, поскольку «Львов-Арену» готовили для сборной Украины, а неделей ранее «Рух» потерпел домашнее поражение от «Десны», установив антирекорд домашних неудач – 0:4. Такое фиаско тренерский штаб команды объяснил обновленной линией обороной, которой явно не хватало сыгранности – как помним, перестраиваться пришлось из-за дисквалификации Марьяна Мысыка. Дебют «звёздного» Рагнара Сигурдссона точно не назовешь удачным – исландец допускал грубейшие ошибки и уже в перерыве был заменен.

С теми же 0:4, только по сумме двух матчей, «Динамо» уступило «Вильярреалу», и здесь у тренерского штаба имелись вопросы как к защите, так и к атаке. Очередной не лучший поединок на своем фланге обороны провел Виталий Миколенко, не хватало креативности всей полузащите, а герой предыдущей стадии еврокубка Виталий Буяльский отыграл энергично, но не эффективно. Виктора Цыганкова тренеры, судя по всему, приберегли для будущих матчей. Тем более, вскоре костяк «Динамо» отправится в расположение национальной сборной, так что нагрузки на футболистов будет предостаточно.

Если абстрагироваться от Лиги Европы, то «внутренний» сезон у «Динамо» получается очень ровный и стабильный. Трижды в трех последних матчах праздновали победы в УПЛ киевляне, пропустив при этом только один мяч. Беспроигрышная серия в чемпионате достигает уже девяти поединков, при этом коллектив Мирчи Луческу продолжает борьбу за Кубок Украины. «Экспресс» мчит к триумфу, и вынужденную «остановку», похоже, сможет организовать лишь «Шахтер», хотя «пощипать» киевлян жаждут все соперники.

Комментируя подготовку к выезду в столицу, старший тренер львовян Александр Грицай поделился планами на игровую модель: «Противостоять «Динамо» нужно, прежде всего, благодаря организации игры, как в обороне, так и в атаке. Будем пробовать проводить быстрые контрвыпады. Очень важно будет качественно действовать в переходных фазах».

Непредвиденную паузу «Рух» заполнил спаррингом с «Подольем», забив второлиговому коллективу по голу в каждом из таймов. Разные составы проверил в деле тренерский штаб, и только Алексей Сыч отыграл всю встречу – кстати, 19-летний полузащитник дебютировал за «Рух» также в противостоянии с «Десной».

История противостояния команд началась в первом круге: тогда, напомним, «Рух» уступил во Львове – 0:2. Но победа далась «Динамо» не так просто: второй мяч Родригес забил уже на последних секундах, откликнувшись на фланговый прострел.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Караваев, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Родригес, Беседин.

«Рух»: Мысак, Климчук, Белый, Зец, Мысык, Стаменкович, Карасюк, Притула, Федорчук, Сыч, Кухаревич.

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21 марта, воскресенье

«Динамо» — «Рух»
Киев. НСК «Олимпийский». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
ДИНАМО – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Артем Цыганенко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Dominik
    online
      Dominik, 20.03.2021 18:01
    +1
    JekFunny, 20.03.2021 17:50
    Тільки “РУХ” – і з Нами сила,
    Що додасть хоробрість й крила,
    З Нами буде перемога
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.03.2021 17:50
    +1
    Тільки “РУХ” – і з Нами сила,
    Що додасть хоробрість й крила,
    З Нами буде перемога
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 20.03.2021 18:01
    +1
    JekFunny, 20.03.2021 17:50
    Тільки “РУХ” – і з Нами сила,
    Що додасть хоробрість й крила,
    З Нами буде перемога
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.03.2021 17:50
    +1
    Тільки “РУХ” – і з Нами сила,
    Що додасть хоробрість й крила,
    З Нами буде перемога
    Ссылка
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