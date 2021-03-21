19-й тур
Динамо Киев
3 : 0
Рух Львов
21.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо — Рух — 3:0. Видео голов и обзор матча

Киевская команда разгромила львовян в поединке 19-го тура УПЛ

  • 21.03.2021 19:03
  • 3229 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо — Рух — 3:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

В поединке 19-го тура чемпионата Украины по футболу киевское «Динамо» дома разгромило львовский «Рух» со счетом 3:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Динамо» — «Рух» — 3:0
Голы: Караваев, 59, 90, Сидклей, 86

Обзор матча

Де Пена не забил пенальти, 10

1:0, Караваев, 59

2:0, Сидклей, 86

3:0, Караваев, 90

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
86' ГОЛ ! Мяч забил Сидклей (Динамо Киев).
59' ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
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Источник — ТСН

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 21.03.2021 19:42
    0
    Ну хоть так, в конце матча дожали. Смотрел Рух. Там голы по игре были, от комбинаций, как логическое завершение атаки. А здесь голы какие то все на везенье основаны.
    Первый отскочил удачно. Второй повезло между ног пропихнуть. Третий, как и первый.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 21.03.2021 19:42
    0
    Ну хоть так, в конце матча дожали. Смотрел Рух. Там голы по игре были, от комбинаций, как логическое завершение атаки. А здесь голы какие то все на везенье основаны.
    Первый отскочил удачно. Второй повезло между ног пропихнуть. Третий, как и первый.
    Ссылка
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