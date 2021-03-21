В поединке 19-го тура чемпионата Украины по футболу киевское «Динамо» дома разгромило львовский «Рух» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Динамо» — «Рух» — 3:0
Голы: Караваев, 59, 90, Сидклей, 86
Обзор матча
Де Пена не забил пенальти, 10
1:0, Караваев, 59
2:0, Сидклей, 86
3:0, Караваев, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Сидклей (Динамо Киев).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
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Источник — ТСН
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Первый отскочил удачно. Второй повезло между ног пропихнуть. Третий, как и первый.
Первый отскочил удачно. Второй повезло между ног пропихнуть. Третий, как и первый.
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