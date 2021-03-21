Мирча ЛУЧЕСКУ: «Чемпионат становится все более интересным и зрелищным»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов после победы над «Рухом» в 19-м туре УПЛ (3:0).

- Чемпионат становится все более интересным и зрелищным. Одни команды борются за еврокубки, другие – за выживание, поэтому со всеми соперниками сложно играть.

Сегодня также была непростая игра. Наш соперник организованно играл в обороне и создал нам большие проблемы в первом тайме, обороняясь низко к своим воротам. У нас практически не было свободных зон для продвижения вперед и развития наших атак.

Во второй половине встречи я внес некоторые коррективы и провел замену, которая помогла нам. Караваев очень удачно вошел в игру и забил гол. Я знал, что после пропущенного мяча соперник попробует сравнять счет и откроет зоны для наших атак. Так и получилось. В целом, считаю, что наша победа заслуженная.

- Чувствовалась ли нервозность в команде после пенальти, который не реализовал де Пена, и какой была ваша установка?

- Пенальти – это лотерея. По моему мнению, Карлос должен был бить в другой угол, но это уже пройденный этап. Проблема в том, что мы делали много передач поперек поля и не играли вертикально вперед, не обостряли игру, как делали это во втором тайме.

- Какая ситуация с травмами Беседина и Цыганкова?

- У нас двухнедельная пауза на матчи сборных, во время которой мы ждем возвращения травмированных игроков. Цыганков, Беседин и Вербич значимы для нас в игре в атаке. В сегодняшнем матче у нас была импровизация футболистов, которые играют в средней линии. Поэтому я надеюсь, что упомянутые игроки вернутся.

У нас запланирована контрольная встреча с «Динамо» (Бухарест), где мы сможем проверить игроков, которые ранее были травмированы и много пропустили – как, например, Тымчик. Эта встреча будет важной в плане подготовки к следующим матчам чемпионата.