19-й тур
Динамо Киев
3 : 0
Рух Львов
21.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Чемпионат становится все более интересным и зрелищным»

Наставник киевского «Динамо» подвел итоги победы над «Рухом» (3:0)

  • 21.03.2021 20:03
  • 5029 просмотров
  • 9 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Чемпионат становится все более интересным и зрелищным»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов после победы над «Рухом» в 19-м туре УПЛ (3:0).

- Чемпионат становится все более интересным и зрелищным. Одни команды борются за еврокубки, другие – за выживание, поэтому со всеми соперниками сложно играть.

Сегодня также была непростая игра. Наш соперник организованно играл в обороне и создал нам большие проблемы в первом тайме, обороняясь низко к своим воротам. У нас практически не было свободных зон для продвижения вперед и развития наших атак.

Во второй половине встречи я внес некоторые коррективы и провел замену, которая помогла нам. Караваев очень удачно вошел в игру и забил гол. Я знал, что после пропущенного мяча соперник попробует сравнять счет и откроет зоны для наших атак. Так и получилось. В целом, считаю, что наша победа заслуженная.

- Чувствовалась ли нервозность в команде после пенальти, который не реализовал де Пена, и какой была ваша установка?
- Пенальти – это лотерея. По моему мнению, Карлос должен был бить в другой угол, но это уже пройденный этап. Проблема в том, что мы делали много передач поперек поля и не играли вертикально вперед, не обостряли игру, как делали это во втором тайме.

- Какая ситуация с травмами Беседина и Цыганкова?
- У нас двухнедельная пауза на матчи сборных, во время которой мы ждем возвращения травмированных игроков. Цыганков, Беседин и Вербич значимы для нас в игре в атаке. В сегодняшнем матче у нас была импровизация футболистов, которые играют в средней линии. Поэтому я надеюсь, что упомянутые игроки вернутся.

У нас запланирована контрольная встреча с «Динамо» (Бухарест), где мы сможем проверить игроков, которые ранее были травмированы и много пропустили – как, например, Тымчик. Эта встреча будет важной в плане подготовки к следующим матчам чемпионата.

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Источник — ФК Динамо Киев

(20 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.03.2021 21:00
    +3
    DK1970, 21.03.2021 20:17
    Стебанулся Луч над кротами по поводу интересного и зрелищного чемпионата...тонкий юмор...
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 21.03.2021 20:46
    -1
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 21.03.2021 20:45
    0
    Будет прикол если Цыганков и Беседин не поехали в сборную,а с Динамо Бухарест сыграют
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 21.03.2021 20:37
    +9
    Предлагаю провести голосование в поддержку Каштру! Он должен остаться в Шахтёре!!!
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
      Ярослав Мирошниченко, 21.03.2021 20:22
    +9
    DK1970, 21.03.2021 20:17
    Стебанулся Луч над кротами по поводу интересного и зрелищного чемпионата...тонкий юмор...
    Он же сказал что отомстит - вот и возьмет с Динамо все трофеи в этом сезоне хет-триком
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 21.03.2021 20:22
    +8
    Про выживающих это он про кротов? Судя по счёту со Львовом то да...красавчик!
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 21.03.2021 20:20
    +7
    Так уже кончился чемпионат, поздно)
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 21.03.2021 20:20
    +8
    СуперМистер.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 21.03.2021 20:17
    +14
    Стебанулся Луч над кротами по поводу интересного и зрелищного чемпионата...тонкий юмор...
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 21.03.2021 20:17
    +14
    Стебанулся Луч над кротами по поводу интересного и зрелищного чемпионата...тонкий юмор...
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 21.03.2021 20:37
    +9
    Предлагаю провести голосование в поддержку Каштру! Он должен остаться в Шахтёре!!!
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
      Ярослав Мирошниченко, 21.03.2021 20:22
    +9
    DK1970, 21.03.2021 20:17
    Стебанулся Луч над кротами по поводу интересного и зрелищного чемпионата...тонкий юмор...
    Он же сказал что отомстит - вот и возьмет с Динамо все трофеи в этом сезоне хет-триком
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 21.03.2021 20:22
    +8
    Про выживающих это он про кротов? Судя по счёту со Львовом то да...красавчик!
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 21.03.2021 20:20
    +8
    СуперМистер.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 21.03.2021 20:20
    +7
    Так уже кончился чемпионат, поздно)
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.03.2021 21:00
    +3
    DK1970, 21.03.2021 20:17
    Стебанулся Луч над кротами по поводу интересного и зрелищного чемпионата...тонкий юмор...
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 21.03.2021 20:45
    0
    Будет прикол если Цыганков и Беседин не поехали в сборную,а с Динамо Бухарест сыграют
    Ссылка
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