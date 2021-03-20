19-й тур
Динамо Киев
0 : 0
Рух Львов
21.03.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19 тура чемпионата Украины

  • 20.03.2021 14:50
  • 246 просмотров
  • 6 комментариев
Динамо – Рух. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В субботу, 20 марта, состоится поединок девятнадцатого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать львовский «Рух». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00.

В минувший четверг киевляне в ответном матче проиграли испанскому «Вильярреалу» (0:2) и выбыли из розыгрыша Лиги Европы. Теперь команда Мирчи Луческу может сосредоточиться на внутренних турнирах, в частности на борьбе за чемпионство. «Динамо» лидирует в турнирной таблице, на четыре очка опережая донецкий «Шахтер». «Рух» идет в нижней части турнирной таблицы и отчаянно пытается сохранить прописку в сильнейшем украинском дивизионе. В прошлом туре львовская команда на своем поле с разгромным счетом проиграла «Десне» – 0:4. В первом круге киевляне обыграли «Рух» со счетом 2:0 (результативными ударами отметились де Пена и Родригес).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Рух».

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 20.03.2021 15:11
    0
    С детства болею за Рух.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.03.2021 15:07
    +2
    Bismuth, 20.03.2021 15:03
    С повышением.
    Спасибо!Давно мне надо было бросить голубых сов
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 15:03
    +2
    JekFunny, 20.03.2021 14:55
    Всем привет!Звиняйте, что на долго пропал,подписал контракт с кротами я,на три года,теперь на пять палок колбасы кошачьей мне давать будут больше в месяц,теперь все вместе Славься Родной Шахтёр!!!
    С повышением.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 15:02
    0
    6:0
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.03.2021 14:55
    +3
    Всем привет!Звиняйте, что на долго пропал,подписал контракт с кротами я,на три года,теперь на пять палок колбасы кошачьей мне давать будут больше в месяц,теперь все вместе Славься Родной Шахтёр!!!
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 20.03.2021 14:54
    -1
    Сурки после всоса Вильярреалу должны находиться в подавленном сосстоянии Рух должен этим воспользоваться и поиметь их в 5-й позе Камасутры
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.03.2021 14:55
    +3
    Всем привет!Звиняйте, что на долго пропал,подписал контракт с кротами я,на три года,теперь на пять палок колбасы кошачьей мне давать будут больше в месяц,теперь все вместе Славься Родной Шахтёр!!!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.03.2021 15:07
    +2
    Bismuth, 20.03.2021 15:03
    С повышением.
    Спасибо!Давно мне надо было бросить голубых сов
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 15:03
    +2
    JekFunny, 20.03.2021 14:55
    Всем привет!Звиняйте, что на долго пропал,подписал контракт с кротами я,на три года,теперь на пять палок колбасы кошачьей мне давать будут больше в месяц,теперь все вместе Славься Родной Шахтёр!!!
    С повышением.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 20.03.2021 15:11
    0
    С детства болею за Рух.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 15:02
    0
    6:0
    Ссылка
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