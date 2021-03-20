В субботу, 20 марта, состоится поединок девятнадцатого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать львовский «Рух». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00.

В минувший четверг киевляне в ответном матче проиграли испанскому «Вильярреалу» (0:2) и выбыли из розыгрыша Лиги Европы. Теперь команда Мирчи Луческу может сосредоточиться на внутренних турнирах, в частности на борьбе за чемпионство. «Динамо» лидирует в турнирной таблице, на четыре очка опережая донецкий «Шахтер». «Рух» идет в нижней части турнирной таблицы и отчаянно пытается сохранить прописку в сильнейшем украинском дивизионе. В прошлом туре львовская команда на своем поле с разгромным счетом проиграла «Десне» – 0:4. В первом круге киевляне обыграли «Рух» со счетом 2:0 (результативными ударами отметились де Пена и Родригес).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Рух».