Ястремскую поймали на допинге, Абада не перейдет в Динамо

Главные новости за 7 января на Sport.ua

  • 08.01.2021 06:00
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Ястремскую поймали на допинге, Абада не перейдет в Динамо
© WTA. Даяна Ястремская

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 7 января.

1. Ястремская отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил. В анализах украинской теннисистки было обнаружено запрещенное вещество.

2. Контракта не будет. Переговоры Динамо с агентами Абады зашли в тупик. Руководство киевлян не захотело убирать пункт о дисциплинарных санкциях.

3. Свитолина начала сезон победой над американкой. Украинка выиграла стартовый матч на турнире в Абу-Даби.

4. The Sun: сразу 4 клуба АПЛ интересуются Зинченко. В том числе «Вест Хэм».

5. Воин: гандболист лишился глаза, но продолжил карьеру и стал великим. Sport.ua – о польском гандболисте Кароле Белецком, который провел половину карьеры с одним глазом.

6. Лилль добавился к числу претендентов на защитника Ворсклы. Центрбек полтавчан Пап-Альюн Ндиайе пользуется популярностью на трансферном рынке.

7. Камбэк Тищенко и Лесюка, коронавирус в сборных Чехии, России и Норвегии. Денис Шаховец анонсирует первый этап Кубка мира в 2021 году.

8. Cкрипник не взял на сбор в Турцию 4 игроков. Им будут искать новые клубы. В «Заре» предстоит кадровая чистка.

9. Динамо выпустит криптовалюту для болельщиков. Вице-чемпион Украины расширяет цифровые возможности.

10. Третий титул Стоха, скандал перед стартом. Итоги Турне четырех трамплинов. Sport.ua подводит итоги Турне четырех трамплинов сезона 2020/2021.

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Источник — Sport.ua

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