Лилль добавился к числу претендентов на защитника Ворсклы

Центрбек полтавчан Пап-Альюн Ндиайе пользуется популярностью на трансферном рынке

  • 07.01.2021 12:55
  • 1614 просмотров
  • 1 комментарий
Лилль добавился к числу претендентов на защитника Ворсклы
© ФК Ворскла. Пап-Альюн Ндиайе

22-летний центральный защитник «Ворсклы» Пап-Альюн Ндиайе вызывает интерес у ряда европейских клубов.

К «Браге» и «Вест Хэму», об интересе которых к футболисту сообщалось ранее, добавился французский «Лилль», также изучающий возможность подписания рослого защитника.

Контракт Ндиайе с «Ворсклой» истекает в конце июня, и пока о продлении сотрудничества полтавский клуб не рапортовал. По этой причине француз с сенегальскими корнями уже сейчас может подписать предварительное соглашение о летнем переходе в любой заинтересованный в его услугах клуб на правах свободного агента.

Напомним, что Пап-Альюн Ндиайе выступает за «Ворсклу» с сентября 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 14 матчей за полтавчан во всех турнирах.

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Источник — Football365

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Комментарии
    Maks23
      Maks23, 07.01.2021 13:51
    0
    Утки..все топ 5 чемпионатов пристально следят за ворсклой..
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 07.01.2021 13:51
    0
    Утки..все топ 5 чемпионатов пристально следят за ворсклой..
    Ссылка
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