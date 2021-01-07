Лилль добавился к числу претендентов на защитника Ворсклы

22-летний центральный защитник «Ворсклы» Пап-Альюн Ндиайе вызывает интерес у ряда европейских клубов.

К «Браге» и «Вест Хэму», об интересе которых к футболисту сообщалось ранее, добавился французский «Лилль», также изучающий возможность подписания рослого защитника.

Контракт Ндиайе с «Ворсклой» истекает в конце июня, и пока о продлении сотрудничества полтавский клуб не рапортовал. По этой причине француз с сенегальскими корнями уже сейчас может подписать предварительное соглашение о летнем переходе в любой заинтересованный в его услугах клуб на правах свободного агента.

Напомним, что Пап-Альюн Ндиайе выступает за «Ворсклу» с сентября 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 14 матчей за полтавчан во всех турнирах.