The Sun: сразу 4 клуба АПЛ интересуются Зинченко

В том числе «Вест Хэм»

  • 07.01.2021 12:45
  • 3839 просмотров
  • 7 комментариев
The Sun: сразу 4 клуба АПЛ интересуются Зинченко
© Skysports.com

Не очень авторитетный, но очень популярный в Великобритании таблоид The Sun утверждает, что сразу четыре клуба АПЛ проявляют интерес к украинцу Александру Зинченко.

И если «Манчестер Сити» решит продать игрока, то проблем с предложениями не будет. В услугах Зинченко якобы заинтересованы «Вест Хэм», где выступает Андрей Ярмоленко, «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» и «Лестер».

При этом контракт футболиста завершается только в 2024 году.

В нынешнем сезоне Зинченко в АПЛ провел всего 2 матча, но 4 раза сыграл в Лиге чемпионов и дважды - в Кубке лиги.

Учитывая напряженный календарь, а также игроков «Сити», которые заболели коронавирусом, клуб может быть вообще не очень заинтересован в продаже игроков зимой.

Ранее сообщалось, что к игроку есть интерес из Италии.

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Источник — The Sun

(15 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 07.01.2021 13:44
    -1
    Ну, круто.
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 07.01.2021 13:23
    +2
    Популярний The ​​Sun? Брехливий і самий "жовтий"! Вірити йому - себе не поважати!
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 07.01.2021 13:08
    +1
    Смотря на какую позицию его хотят эти клубы.
    Слева в защиту? Тогда переходить не стоит.
    Если в центр, на родную позицию, то можно еще подумать.
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    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 07.01.2021 13:04
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    я хохоль хохоль хохоль, я вовсе не моцкаль
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    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 07.01.2021 13:03
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    хлопци, я знову хохоль, поздравьте меня айпишник почистили
    Ссылка
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 07.01.2021 13:03
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    wtf, я что могу писать.
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 12:52
    0
    Истоник гумно конечно, но если интерес хоть какой-то есть то круто да и лучше валить и быть там основным, если получится, а мб и лидером, чем вечной затычкой на случай чьих то хворей
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 07.01.2021 13:23
    +2
    Популярний The ​​Sun? Брехливий і самий "жовтий"! Вірити йому - себе не поважати!
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 07.01.2021 13:08
    +1
    Смотря на какую позицию его хотят эти клубы.
    Слева в защиту? Тогда переходить не стоит.
    Если в центр, на родную позицию, то можно еще подумать.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 12:52
    0
    Истоник гумно конечно, но если интерес хоть какой-то есть то круто да и лучше валить и быть там основным, если получится, а мб и лидером, чем вечной затычкой на случай чьих то хворей
    Ссылка
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