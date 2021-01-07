The Sun: сразу 4 клуба АПЛ интересуются Зинченко

Не очень авторитетный, но очень популярный в Великобритании таблоид The Sun утверждает, что сразу четыре клуба АПЛ проявляют интерес к украинцу Александру Зинченко.
И если «Манчестер Сити» решит продать игрока, то проблем с предложениями не будет. В услугах Зинченко якобы заинтересованы «Вест Хэм», где выступает Андрей Ярмоленко, «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» и «Лестер».
При этом контракт футболиста завершается только в 2024 году.
В нынешнем сезоне Зинченко в АПЛ провел всего 2 матча, но 4 раза сыграл в Лиге чемпионов и дважды - в Кубке лиги.
Учитывая напряженный календарь, а также игроков «Сити», которые заболели коронавирусом, клуб может быть вообще не очень заинтересован в продаже игроков зимой.
Источник — The Sun
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Слева в защиту? Тогда переходить не стоит.
Если в центр, на родную позицию, то можно еще подумать.
Слева в защиту? Тогда переходить не стоит.
Если в центр, на родную позицию, то можно еще подумать.
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