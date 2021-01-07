The Sun: сразу 4 клуба АПЛ интересуются Зинченко

Не очень авторитетный, но очень популярный в Великобритании таблоид The Sun утверждает, что сразу четыре клуба АПЛ проявляют интерес к украинцу Александру Зинченко.

И если «Манчестер Сити» решит продать игрока, то проблем с предложениями не будет. В услугах Зинченко якобы заинтересованы «Вест Хэм», где выступает Андрей Ярмоленко, «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» и «Лестер».

При этом контракт футболиста завершается только в 2024 году.

В нынешнем сезоне Зинченко в АПЛ провел всего 2 матча, но 4 раза сыграл в Лиге чемпионов и дважды - в Кубке лиги.

Учитывая напряженный календарь, а также игроков «Сити», которые заболели коронавирусом, клуб может быть вообще не очень заинтересован в продаже игроков зимой.

Ранее сообщалось, что к игроку есть интерес из Италии.