Динамо выпустит криптовалюту для болельщиков

Киевское «Динамо» начало сотрудничество с блокчейн-компанией Moonwalk для создания собственной криптовалюты. Она будет доступной для покупки с начала 2021 года.

Клуб планирует разработать первую спортивную блокчейн-экосистему, которая предоставит данные и аналитику о поведении фанатов и их расходах, чтобы персонализировать пользовательский опыт.

Таким образом «Динамо» рассчитывает получить дополнительное финансирование в условиях пандемии.

«Moonwalk помогает киевскому «Динамо» изменить правила игры для спортивных команд в том, как мы взаимодействуем, общаемся и монетизируем наши сообщества», - сказал Игорь Суркис.

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