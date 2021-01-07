Динамо выпустит криптовалюту для болельщиков

Киевское «Динамо» начало сотрудничество с блокчейн-компанией Moonwalk для создания собственной криптовалюты. Она будет доступной для покупки с начала 2021 года.
Клуб планирует разработать первую спортивную блокчейн-экосистему, которая предоставит данные и аналитику о поведении фанатов и их расходах, чтобы персонализировать пользовательский опыт.
Таким образом «Динамо» рассчитывает получить дополнительное финансирование в условиях пандемии.
«Moonwalk помогает киевскому «Динамо» изменить правила игры для спортивных команд в том, как мы взаимодействуем, общаемся и монетизируем наши сообщества», - сказал Игорь Суркис.
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Увидим.
То Динамо тв развивается, то криптовалюта, то полез вверх you tube канал.
Неужели начали над ошибками работать?
Увидим.
То Динамо тв развивается, то криптовалюта, то полез вверх you tube канал.
Неужели начали над ошибками работать?
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