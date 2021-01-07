Динамо выпустит криптовалюту для болельщиков

Вице-чемпион Украины расширяет цифровые возможности

  • 07.01.2021 14:24
  • 2137 просмотров
  • 19 комментариев
Динамо выпустит криптовалюту для болельщиков
© UA-Football

Киевское «Динамо» начало сотрудничество с блокчейн-компанией Moonwalk для создания собственной криптовалюты. Она будет доступной для покупки с начала 2021 года.

Клуб планирует разработать первую спортивную блокчейн-экосистему, которая предоставит данные и аналитику о поведении фанатов и их расходах, чтобы персонализировать пользовательский опыт. 

Таким образом «Динамо» рассчитывает получить дополнительное финансирование в условиях пандемии.

«Moonwalk помогает киевскому «Динамо» изменить правила игры для спортивных команд в том, как мы взаимодействуем, общаемся и монетизируем наши сообщества», - сказал Игорь Суркис.

Читайте также: С вещами на выход. 5 футболистов «Динамо», чей уход из клуба вы не заметите

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 17:02
    0
    Dynamo-s-Dnepra, 07.01.2021 16:59
    Ты точно киевлянин?
    Ну, адекватность же не от места жительства зависит. А так и не проверишь. Может свой такой, может заезжий,а может для удобства в нике "киевлянин" написал, чтоб гадить сподручнее было
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 07.01.2021 16:59
    0
    Alexander Киев, 07.01.2021 15:46
    Dniwe ebanoe coin
    Ты точно киевлянин?
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 07.01.2021 16:58
    0
    Nesenyk1, 07.01.2021 16:01
    Ну что,муSSоролохи,несите свои денюжки шлимазлу,он их в казино быстро освоит.
    Ахметов поимел Донбасс, оставил его на растерзание россии, а вы обсуждаете сурка. О себе думайте
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 07.01.2021 16:55
    +1
    Fangold, 07.01.2021 16:39
    "Таким чином «Динамо» розраховує отримати додаткове фінансування в умовах пандемії." - це тіпа лохотрон, тільки названо криптовалюта?
    Криптовалюта и есть лохотрон. А это клубная валюта, за ликвидность которой отвечает ФК Динамо Киев.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 07.01.2021 16:53
    +1
    Своего рода клубная карта на современный манер.
    Ссылка
    Fangold
      Fangold, 07.01.2021 16:39
    -1
    "Таким чином «Динамо» розраховує отримати додаткове фінансування в умовах пандемії." - це тіпа лохотрон, тільки названо криптовалюта?
    Ссылка
    Nesenyk1
      Nesenyk1, 07.01.2021 16:01
    +1
    Ну что,муSSоролохи,несите свои денюжки шлимазлу,он их в казино быстро освоит.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 07.01.2021 15:47
    0
    AVTOBUSCOIN?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 07.01.2021 15:46
    -1
    Dniwe ebanoe coin
    Ссылка
    shprotbrevno
    online
      shprotbrevno, 07.01.2021 15:31
    0
    zhyr, 07.01.2021 15:24
    за декілька тижнів ціни на середні карти виросли на 1-1,5 тис
    Да потому что биток до трицатки вырос, а с ним и остальная крипта, вот все опять бросились майнить. Но долгое время майнинг был на спаде, было время купить видеокарту.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 07.01.2021 15:24
    -2
    shprotbrevno, 07.01.2021 15:10
    они разве не опустились в цене, оликс захламлен этими видеокартами, выбирай не хочу.
    за декілька тижнів ціни на середні карти виросли на 1-1,5 тис
    Ссылка
    shprotbrevno
    online
      shprotbrevno, 07.01.2021 15:10
    0
    zhyr, 07.01.2021 15:04
    через цих йоб-них криптовалютчиків взлетіли ціни на відеокарти
    они разве не опустились в цене, оликс захламлен этими видеокартами, выбирай не хочу.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 07.01.2021 15:04
    -3
    через цих йоб-них криптовалютчиків взлетіли ціни на відеокарти
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 07.01.2021 14:56
    +1
    Будут за нее покупать Криптоигроков и платить зарплату...тоже вьіход😏
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.01.2021 14:43
    0
    sergrey4, 07.01.2021 14:39
    Лавры Мавроди не дают покоя Суркису.
    Ссылка
    sergrey4
      sergrey4, 07.01.2021 14:39
    -7
    Лавры Мавроди не дают покоя Суркису.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.01.2021 14:37
    +10
    Это логично. Все таки на дворе 2021 год.
    Увидим.
    То Динамо тв развивается, то криптовалюта, то полез вверх you tube канал.
    Неужели начали над ошибками работать?
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 14:35
    -16
    DЫРАCOIN
    Ссылка
    shprotbrevno
    online
      shprotbrevno, 07.01.2021 14:31
    -16
    криптовалюта будет называться DNOCOIN
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.01.2021 14:37
    +10
    Это логично. Все таки на дворе 2021 год.
    Увидим.
    То Динамо тв развивается, то криптовалюта, то полез вверх you tube канал.
    Неужели начали над ошибками работать?
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 07.01.2021 16:55
    +1
    Fangold, 07.01.2021 16:39
    "Таким чином «Динамо» розраховує отримати додаткове фінансування в умовах пандемії." - це тіпа лохотрон, тільки названо криптовалюта?
    Криптовалюта и есть лохотрон. А это клубная валюта, за ликвидность которой отвечает ФК Динамо Киев.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 07.01.2021 16:53
    +1
    Своего рода клубная карта на современный манер.
    Ссылка
    Nesenyk1
      Nesenyk1, 07.01.2021 16:01
    +1
    Ну что,муSSоролохи,несите свои денюжки шлимазлу,он их в казино быстро освоит.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 07.01.2021 14:56
    +1
    Будут за нее покупать Криптоигроков и платить зарплату...тоже вьіход😏
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 17:02
    0
    Dynamo-s-Dnepra, 07.01.2021 16:59
    Ты точно киевлянин?
    Ну, адекватность же не от места жительства зависит. А так и не проверишь. Может свой такой, может заезжий,а может для удобства в нике "киевлянин" написал, чтоб гадить сподручнее было
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 07.01.2021 16:59
    0
    Alexander Киев, 07.01.2021 15:46
    Dniwe ebanoe coin
    Ты точно киевлянин?
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 07.01.2021 16:58
    0
    Nesenyk1, 07.01.2021 16:01
    Ну что,муSSоролохи,несите свои денюжки шлимазлу,он их в казино быстро освоит.
    Ахметов поимел Донбасс, оставил его на растерзание россии, а вы обсуждаете сурка. О себе думайте
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 07.01.2021 15:47
    0
    AVTOBUSCOIN?
    Ссылка
    shprotbrevno
    online
      shprotbrevno, 07.01.2021 15:31
    0
    zhyr, 07.01.2021 15:24
    за декілька тижнів ціни на середні карти виросли на 1-1,5 тис
    Да потому что биток до трицатки вырос, а с ним и остальная крипта, вот все опять бросились майнить. Но долгое время майнинг был на спаде, было время купить видеокарту.
    Ссылка
    shprotbrevno
    online
      shprotbrevno, 07.01.2021 15:10
    0
    zhyr, 07.01.2021 15:04
    через цих йоб-них криптовалютчиків взлетіли ціни на відеокарти
    они разве не опустились в цене, оликс захламлен этими видеокартами, выбирай не хочу.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.01.2021 14:43
    0
    sergrey4, 07.01.2021 14:39
    Лавры Мавроди не дают покоя Суркису.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности