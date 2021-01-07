Cкрипник не взял на сбор в Турцию 4 игроков. Им будут искать новые клубы

Сегодня «Заря» в Белеке начала первый тренировочный сбор. Виктор Скрипник взял на него 22 игрока, в том числе и нескольких молодых игроков из дублирующего состава. Из-за травм к команде пока не смогли присоединиться Ловре Цвек и Агрон Руфати, а позитивные тесты на коронавирус не позволили отправиться в Турцию Джоелю Абу Ханне, Максиму Луневу и Андрейсу Цыганиксу.

При этом Виктор Скрипник не взял на сбор четырех игроков, которых, судя по всему, не видит в составе команды. Это Заури Махарадзе, Игорь Чайковский, Максим Гречкин и Михайло Перович.