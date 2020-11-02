Новые заболевшие в Динамо, победа Хэмилтона, поражение Марты Костюк

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 1 ноября.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Шесть игроков Динамо инфицированы накануне матча в Барселоне. Коронавирус у Цитаишвили, Гармаша, Дуэлунда, Караваева, Белуце и Шапаренко.
2. Зря разрешили играть: арендованный у Зари Янаков принес Ингульцу ничью. Команда из Петрово пятый раз в сезоне завершила матч со счетом 1:1.
3. Подарок для президента и герой в воротах. Львов одержал долгожданную победу. Львовский коллектив прервал свою безвыигрышную серию, обыграв «Ворсклу».
4. Турнирная таблица УПЛ. Динамо опережает Шахтер на 4 очка. Полтавская «Ворскла» оступилась и теперь замыкает топ-3.
5. ВИДЕО. Шикарный перфоманс! Яремчук сделал хет-трик за Гент в Бельгии. Украинец феерил, оставив три автографа в воротах команды «Васланд-Беверен».
6. Минай и Рух раскатали нулевую ничью. В «битве аутсайдеров» было много борьбы, но не было забитых мячей.
7. Хэмилтон не без проблем выиграл гонку в Имоле, Риккардо снова на подиуме. Проблемы Ферстаппена и Боттаса, второй в сезоне подиум для Риккардо.
8. Усик победил Чисору. Но с еще большими соперниками будет страшно. Лев Кравцив – о качественной победе Усика и, возможно, проблематичном будущем.
9. Пять известных по УПЛ легионеров, которые ныне сидят без клуба. Когда возраст поджимает, а поиграть еще хочется…
10. Снова неудача. Марта Костюк проиграла финал в Тайлере. Тем не менее 18-летняя украинка с понедельника дебютирует в топ-100 мирового рейтинга.
Источник — Sport.ua
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