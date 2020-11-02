Новые заболевшие в Динамо, победа Хэмилтона, поражение Марты Костюк

Главные новости за 1 ноября на Sport.ua

  • 02.11.2020 06:00
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Новые заболевшие в Динамо, победа Хэмилтона, поражение Марты Костюк
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Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 1 ноября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Шесть игроков Динамо инфицированы накануне матча в Барселоне. Коронавирус у Цитаишвили, Гармаша, Дуэлунда, Караваева, Белуце и Шапаренко.

2. Зря разрешили играть: арендованный у Зари Янаков принес Ингульцу ничью. Команда из Петрово пятый раз в сезоне завершила матч со счетом 1:1.

3. Подарок для президента и герой в воротах. Львов одержал долгожданную победу. Львовский коллектив прервал свою безвыигрышную серию, обыграв «Ворсклу».

4. Турнирная таблица УПЛ. Динамо опережает Шахтер на 4 очка. Полтавская «Ворскла» оступилась и теперь замыкает топ-3.

5. ВИДЕО. Шикарный перфоманс! Яремчук сделал хет-трик за Гент в Бельгии. Украинец феерил, оставив три автографа в воротах команды «Васланд-Беверен».

6. Минай и Рух раскатали нулевую ничью. В «битве аутсайдеров» было много борьбы, но не было забитых мячей.

7. Хэмилтон не без проблем выиграл гонку в Имоле, Риккардо снова на подиуме. Проблемы Ферстаппена и Боттаса, второй в сезоне подиум для Риккардо.

8. Усик победил Чисору. Но с еще большими соперниками будет страшно. Лев Кравцив – о качественной победе Усика и, возможно, проблематичном будущем.

9. Пять известных по УПЛ легионеров, которые ныне сидят без клуба. Когда возраст поджимает, а поиграть еще хочется…

10. Снова неудача. Марта Костюк проиграла финал в Тайлере. Тем не менее 18-летняя украинка с понедельника дебютирует в топ-100 мирового рейтинга.

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Источник — Sport.ua

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