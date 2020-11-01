Снова неудача. Марта Костюк проиграла финал в Тайлере

Тем не менее 18-летняя украинка с понедельника дебютирует в топ-100 мирового рейтинга

  • 01.11.2020 23:10
  • 1314 просмотров
  • 15 комментариев
Снова неудача. Марта Костюк проиграла финал в Тайлере
© ITF. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№104 WTA) проиграла финал 80-тысячника ITF в Тайлере, США.

В матче за титул 18-летняя украинская теннисистка, посеянная под восьмым номером, уступила 20-летней американке Энн Ли (№112 WTA), которая получила от организаторов седьмой номер посева.

Тайлер. Финал
Марта Костюк (Украина) – Энн Ли (США) – 5:7, 6:1, 3:6

Отметим, что в сумме украинка выиграла на пять очков больше.

Напомним, выход в финал гарантировал Марте место в топ-100 мирового рейтинга. Победа позволила ее сопернице сделать то же самое.

На прошлой неделе Костюк из-за судорог не смогла доиграть финал турнира аналогичной серии в Мэйконе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 02.11.2020 00:06
    0
    Теперь все силы на Линц. Было бы очень хорошо там пошуметь.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 02.11.2020 00:05
    0
    Молодец, Марта. Проиграла, ничего. Но верной дорогой идет
    Ссылка
    True
    online
      True, 01.11.2020 23:57
    +1
    Такі матчі треба вигравати.
    Хех.
    Ну хоч топ 100 є.
    Далі, більше.
    Ссылка
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 01.11.2020 23:57
    0
    Ну, в лайв рейтингу результат Канепі ще не актуалізувався, теоретично вона має отримати 50 балів, що виключає дебют американки в Топ 100
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 01.11.2020 23:53
    0
    sanyok241 ., 01.11.2020 23:34
    Сколько можна говорить про плохую подачу если проблемы в ее голове
    Як щоб не було не властивій Марті хорошої подачі на US open, запитань було б менше. А, так звідки взялась та куди поділась? Можливо на WTA турнірах Марта буде мати кращу мотивацію та й подача з’явиться.
    Ссылка
    Mishka_Tayson
      Mishka_Tayson, 01.11.2020 23:50
    0
    Обидві фіналістки загалом показали теніс досить пристойного рівня. Дуже скоро вони попсують нерви не одній із топ тенісисток. А Марта ще обов'язково візьме свої фінали.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 01.11.2020 23:49
    +1
    Michael Benko, 01.11.2020 23:43
    Не уверен, что американка дебютирует в топ 100, там Канепи Стамбул выиграла, вроде должна обойти Ли
    Це турніри різної категорії. Тут в Америці ITF-80 розігрувалося 115 рейтингових очок, а в Туреччині ITF-25 - лише 50 очок в рейтинг отримав переможець. У лів-рейтингу Лі як раз 100-а, а Марта - 97-а.
    Ссылка
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 01.11.2020 23:43
    0
    Не уверен, что американка дебютирует в топ 100, там Канепи Стамбул выиграла, вроде должна обойти Ли
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 01.11.2020 23:40
    +3
    Дивна гра сьогодні була у Марти. Спочатку грала добре, потім чомусь вимкнулась повністю, а в другому сеті знов заграла дуже добре, а в третьому після втрати шансу на 2:0 знову почала мучитися. Лі багато ударів витягувала, Марта за звичай не витримує довго такого. Потрібно було таки брати перший сет, поки Лі багато помилялася спочатку. Але це нічого. Проблема залишається все таж - Де подача з US open? На WTA турнірах без неї далеко не пройти.
    Ссылка
    sanyok241 .
      sanyok241 ., 01.11.2020 23:34
    -1
    Сколько можна говорить про плохую подачу если проблемы в ее голове
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 01.11.2020 23:28
    +6
    Марті треба вчитись в Еліни кістьми в фіналі лягати, якось дуже швидко вона в останніх геймах все відпустила. Зрозуміло, втома, та все ж. На зубах вигризати.
    Дивилась тільки третій сет, коментатора було слухати іноді навіть цікавіше, ніж дивитись гру))) "Kostyuk barks at the moon"
    Все прийде, Марто, головне працюй!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 01.11.2020 23:23
    +6
    Були у Марти шанси на перемогу, але втрачені можливості за рахунку 4-1 в першому сеті, усі шанси зробити рахунок 2-0 на свою користь у 3-му сеті.
    Добре Марта грала на брейкопойнтах: на прийомі 5 із 7-ми реалізувала, а на власній подачі 11 із 16 врятувала. Але вже системні проблеми з подачами завадили взяти тут титул. Є щоправда, 3 ейси, але за 8 подвійних помилок чого вони варті + з тими простими вкиданнями м'яча в корт, замість подачі, коли Марта пом'якшувала подачу, дуже важко брати гейми на своїй подачі.
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 01.11.2020 23:20
    +3
    Козачка! Перемога попереду! Хай щастить!
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 01.11.2020 23:15
    +5
    Більш ніж просто хороші кілька тижнів від Марти, які дали результат.
    Ця поразка, на жаль, лишиться у неї в голові.
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 01.11.2020 23:15
    +5
    Не умеет Марта финалы играть, до финала всех выносила, а только решающая игра и все провал за провалом. Матч, где Марта должна была легко в двух сетах выигрывать в итоги завершился полным провалом. Одно радует она наконец вошла в сотню, но что бы дальше продвигаться надо подачу улучшать, а то это не куда не годится, так подавать.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 01.11.2020 23:28
    +6
    Марті треба вчитись в Еліни кістьми в фіналі лягати, якось дуже швидко вона в останніх геймах все відпустила. Зрозуміло, втома, та все ж. На зубах вигризати.
    Дивилась тільки третій сет, коментатора було слухати іноді навіть цікавіше, ніж дивитись гру))) "Kostyuk barks at the moon"
    Все прийде, Марто, головне працюй!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 01.11.2020 23:23
    +6
    Були у Марти шанси на перемогу, але втрачені можливості за рахунку 4-1 в першому сеті, усі шанси зробити рахунок 2-0 на свою користь у 3-му сеті.
    Добре Марта грала на брейкопойнтах: на прийомі 5 із 7-ми реалізувала, а на власній подачі 11 із 16 врятувала. Але вже системні проблеми з подачами завадили взяти тут титул. Є щоправда, 3 ейси, але за 8 подвійних помилок чого вони варті + з тими простими вкиданнями м'яча в корт, замість подачі, коли Марта пом'якшувала подачу, дуже важко брати гейми на своїй подачі.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 01.11.2020 23:15
    +5
    Більш ніж просто хороші кілька тижнів від Марти, які дали результат.
    Ця поразка, на жаль, лишиться у неї в голові.
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 01.11.2020 23:15
    +5
    Не умеет Марта финалы играть, до финала всех выносила, а только решающая игра и все провал за провалом. Матч, где Марта должна была легко в двух сетах выигрывать в итоги завершился полным провалом. Одно радует она наконец вошла в сотню, но что бы дальше продвигаться надо подачу улучшать, а то это не куда не годится, так подавать.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 01.11.2020 23:40
    +3
    Дивна гра сьогодні була у Марти. Спочатку грала добре, потім чомусь вимкнулась повністю, а в другому сеті знов заграла дуже добре, а в третьому після втрати шансу на 2:0 знову почала мучитися. Лі багато ударів витягувала, Марта за звичай не витримує довго такого. Потрібно було таки брати перший сет, поки Лі багато помилялася спочатку. Але це нічого. Проблема залишається все таж - Де подача з US open? На WTA турнірах без неї далеко не пройти.
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 01.11.2020 23:20
    +3
    Козачка! Перемога попереду! Хай щастить!
    Ссылка
    True
    online
      True, 01.11.2020 23:57
    +1
    Такі матчі треба вигравати.
    Хех.
    Ну хоч топ 100 є.
    Далі, більше.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 01.11.2020 23:49
    +1
    Michael Benko, 01.11.2020 23:43
    Не уверен, что американка дебютирует в топ 100, там Канепи Стамбул выиграла, вроде должна обойти Ли
    Це турніри різної категорії. Тут в Америці ITF-80 розігрувалося 115 рейтингових очок, а в Туреччині ITF-25 - лише 50 очок в рейтинг отримав переможець. У лів-рейтингу Лі як раз 100-а, а Марта - 97-а.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 02.11.2020 00:06
    0
    Теперь все силы на Линц. Было бы очень хорошо там пошуметь.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 02.11.2020 00:05
    0
    Молодец, Марта. Проиграла, ничего. Но верной дорогой идет
    Ссылка
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 01.11.2020 23:57
    0
    Ну, в лайв рейтингу результат Канепі ще не актуалізувався, теоретично вона має отримати 50 балів, що виключає дебют американки в Топ 100
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 01.11.2020 23:53
    0
    sanyok241 ., 01.11.2020 23:34
    Сколько можна говорить про плохую подачу если проблемы в ее голове
    Як щоб не було не властивій Марті хорошої подачі на US open, запитань було б менше. А, так звідки взялась та куди поділась? Можливо на WTA турнірах Марта буде мати кращу мотивацію та й подача з’явиться.
    Ссылка
    Mishka_Tayson
      Mishka_Tayson, 01.11.2020 23:50
    0
    Обидві фіналістки загалом показали теніс досить пристойного рівня. Дуже скоро вони попсують нерви не одній із топ тенісисток. А Марта ще обов'язково візьме свої фінали.
    Ссылка
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 01.11.2020 23:43
    0
    Не уверен, что американка дебютирует в топ 100, там Канепи Стамбул выиграла, вроде должна обойти Ли
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности