Снова неудача. Марта Костюк проиграла финал в Тайлере

Украинская теннисистка Марта Костюк (№104 WTA) проиграла финал 80-тысячника ITF в Тайлере, США.
В матче за титул 18-летняя украинская теннисистка, посеянная под восьмым номером, уступила 20-летней американке Энн Ли (№112 WTA), которая получила от организаторов седьмой номер посева.
Тайлер. Финал
Марта Костюк (Украина) – Энн Ли (США) – 5:7, 6:1, 3:6
Отметим, что в сумме украинка выиграла на пять очков больше.
Напомним, выход в финал гарантировал Марте место в топ-100 мирового рейтинга. Победа позволила ее сопернице сделать то же самое.
На прошлой неделе Костюк из-за судорог не смогла доиграть финал турнира аналогичной серии в Мэйконе.
Источник — Sport.ua
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Хех.
Ну хоч топ 100 є.
Далі, більше.
Дивилась тільки третій сет, коментатора було слухати іноді навіть цікавіше, ніж дивитись гру))) "Kostyuk barks at the moon"
Все прийде, Марто, головне працюй!
Добре Марта грала на брейкопойнтах: на прийомі 5 із 7-ми реалізувала, а на власній подачі 11 із 16 врятувала. Але вже системні проблеми з подачами завадили взяти тут титул. Є щоправда, 3 ейси, але за 8 подвійних помилок чого вони варті + з тими простими вкиданнями м'яча в корт, замість подачі, коли Марта пом'якшувала подачу, дуже важко брати гейми на своїй подачі.
Ця поразка, на жаль, лишиться у неї в голові.
Дивилась тільки третій сет, коментатора було слухати іноді навіть цікавіше, ніж дивитись гру))) "Kostyuk barks at the moon"
Все прийде, Марто, головне працюй!
Добре Марта грала на брейкопойнтах: на прийомі 5 із 7-ми реалізувала, а на власній подачі 11 із 16 врятувала. Але вже системні проблеми з подачами завадили взяти тут титул. Є щоправда, 3 ейси, але за 8 подвійних помилок чого вони варті + з тими простими вкиданнями м'яча в корт, замість подачі, коли Марта пом'якшувала подачу, дуже важко брати гейми на своїй подачі.
Ця поразка, на жаль, лишиться у неї в голові.
Хех.
Ну хоч топ 100 є.
Далі, більше.
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