ВИДЕО. Шикарный перфоманс! Яремчук сделал хет-трик за Гент в Бельгии

Бельгийский «Гент» на выезде играет против команды «Васланд-Беверен».
Украинский Роман Яремчук забил второй мяч своей команды в этом матче на 29-й минуте, пройдя защитные редуты с центра поля. А затем и довел счет до разгромного на 37-й минуте (3:0).
Еще один гол пяткой от украинского форварда в начале матча не был засчитан. Зато на 44-й минуте Яремчук оформил хет-трик!
ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 29 мин.
ГОЛ! 0:3. Роман Яремчук, 37 мин.
ГОЛ! 0:4. Роман Яремчук, 44 мин.
Незасчитанное взятие ворота Яремчука пяткой, 18 мин
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Данель Синани (Ваасланд-Беверен).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Гент).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Гент).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Гент).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Никлас Дорш (Гент).
Источник — Sport.ua
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Відіграв нормально,не супео але старався.
Голи хороші.
Можливо, вийдуть із кризи після цього матчу.
просто ювелирная точность
просто ювелирная точность
Відіграв нормально,не супео але старався.
Голи хороші.
Можливо, вийдуть із кризи після цього матчу.
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