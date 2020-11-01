11-й тур
Ваасланд-Беверен
1 : 4
Гент
'90+

ВИДЕО. Шикарный перфоманс! Яремчук сделал хет-трик за Гент в Бельгии

Украинец феерит, оставляя три автографа в воротах команды «Васланд-Беверен»

  • 01.11.2020 22:29
  • 6140 просмотров
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Шикарный перфоманс! Яремчук сделал хет-трик за Гент в Бельгии
© ФК Гент. Роман Яремчук

Бельгийский «Гент» на выезде играет против команды «Васланд-Беверен». 

Украинский Роман Яремчук забил второй мяч своей команды в этом матче на 29-й минуте, пройдя защитные редуты с центра поля. А затем и довел счет до разгромного на 37-й минуте (3:0).

Еще один гол пяткой от украинского форварда в начале матча не был засчитан. Зато на 44-й минуте Яремчук оформил хет-трик! 

ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 29 мин.

ГОЛ! 0:3. Роман Яремчук, 37 мин.

ГОЛ! 0:4. Роман Яремчук, 44 мин.

Незасчитанное взятие ворота Яремчука пяткой, 18 мин

События матча
51' ГОЛ ! Мяч забил Данель Синани (Ваасланд-Беверен).
44' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Гент).
37' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Гент).
29' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Гент).
27' ГОЛ ! Мяч забил Никлас Дорш (Гент).
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    True
    online
      True, 01.11.2020 23:33
    0
    DKTheBest2, 01.11.2020 22:44
    А за збірну останні маичі провалив повністю. От і гадай. Це просто випадковість сьогодні чи він не стабільний гравець?
    Прям таки повністю,провалив!?
    Відіграв нормально,не супео але старався.
    Ссылка
    True
    online
      True, 01.11.2020 23:31
    0
    Нарешті прорвало і Романа і команду.
    Голи хороші.
    Можливо, вийдуть із кризи після цього матчу.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 23:09
    +1
    Что тут сказать, шикарен.
    Ссылка
    alexderjav
    online
      alexderjav, 01.11.2020 23:08
    +2
    Какой пас был, когда четвретый гол забивал!
    просто ювелирная точность
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 01.11.2020 22:54
    +2
    DKTheBest2, 01.11.2020 22:44
    А за збірну останні маичі провалив повністю. От і гадай. Це просто випадковість сьогодні чи він не стабільний гравець?
    Ну ты не сравнивай сборные Франции, Испании с Ваасландом. В сборной гораздо тяжелей забить
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 01.11.2020 22:44
    +1
    А за збірну останні маичі провалив повністю. От і гадай. Це просто випадковість сьогодні чи він не стабільний гравець?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 01.11.2020 22:38
    +8
    Надеюсь в следующем сезоне он уже будет забивать клубам посолидней в каком-то топ чемпионате
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 01.11.2020 22:31
    +2
    Уже хет-трик
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 01.11.2020 22:31
    +2
    Уже хет-трик
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 01.11.2020 22:38
    +8
    Надеюсь в следующем сезоне он уже будет забивать клубам посолидней в каком-то топ чемпионате
    Ссылка
    alexderjav
    online
      alexderjav, 01.11.2020 23:08
    +2
    Какой пас был, когда четвретый гол забивал!
    просто ювелирная точность
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 01.11.2020 22:54
    +2
    DKTheBest2, 01.11.2020 22:44
    А за збірну останні маичі провалив повністю. От і гадай. Це просто випадковість сьогодні чи він не стабільний гравець?
    Ну ты не сравнивай сборные Франции, Испании с Ваасландом. В сборной гораздо тяжелей забить
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 01.11.2020 22:31
    +2
    Уже хет-трик
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 01.11.2020 22:31
    +2
    Уже хет-трик
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 23:09
    +1
    Что тут сказать, шикарен.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 01.11.2020 22:44
    +1
    А за збірну останні маичі провалив повністю. От і гадай. Це просто випадковість сьогодні чи він не стабільний гравець?
    Ссылка
    True
    online
      True, 01.11.2020 23:33
    0
    DKTheBest2, 01.11.2020 22:44
    А за збірну останні маичі провалив повністю. От і гадай. Це просто випадковість сьогодні чи він не стабільний гравець?
    Прям таки повністю,провалив!?
    Відіграв нормально,не супео але старався.
    Ссылка
    True
    online
      True, 01.11.2020 23:31
    0
    Нарешті прорвало і Романа і команду.
    Голи хороші.
    Можливо, вийдуть із кризи після цього матчу.
    Ссылка
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