ВИДЕО. Шикарный перфоманс! Яремчук сделал хет-трик за Гент в Бельгии

Бельгийский «Гент» на выезде играет против команды «Васланд-Беверен».

Украинский Роман Яремчук забил второй мяч своей команды в этом матче на 29-й минуте, пройдя защитные редуты с центра поля. А затем и довел счет до разгромного на 37-й минуте (3:0).

Еще один гол пяткой от украинского форварда в начале матча не был засчитан. Зато на 44-й минуте Яремчук оформил хет-трик!

ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 29 мин.

ГОЛ! 0:3. Роман Яремчук, 37 мин.

ГОЛ! 0:4. Роман Яремчук, 44 мин.

Незасчитанное взятие ворота Яремчука пяткой, 18 мин