Роман ЯРЕМЧУК: «Мой первый хет-трик за Гент. Это награда за работу»

Форвард «Гента» Роман Яремчук офоормил хет-трик и помог команде обыграть «Беверен» со счетом 4:1.

«Важная победа не только для меня, но и всей команды. Мой первый хет-трик в составе «Гента». Это награда за упорную работу и мотивация трудиться дальше».

«Получили заряд хорошего настроения перед Лигой Европы», - сказал Яремчук.

«Гент» слабо проводит чемпионат, занимая 12-е место. Украинец успел забить 6 голов в девяти матчах.