Роман ЯРЕМЧУК: «Мой первый хет-трик за Гент. Это награда за работу»

Форвард провел удачный матч в чемпионате Бельгии

  • 02.11.2020 17:29
  • 304 просмотра
  • 2 комментария
Роман ЯРЕМЧУК: «Мой первый хет-трик за Гент. Это награда за работу»
© twitter.com/kaagent

Форвард «Гента» Роман Яремчук офоормил хет-трик и помог команде обыграть «Беверен» со счетом 4:1.

«Важная победа не только для меня, но и всей команды. Мой первый хет-трик в составе «Гента». Это награда за упорную работу и мотивация трудиться дальше».

«Получили заряд хорошего настроения перед Лигой Европы», - сказал Яремчук.

«Гент» слабо проводит чемпионат, занимая 12-е место. Украинец успел забить 6 голов в девяти матчах.

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Источник — ФК Гент

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 17:43
    0
    Хорошо бы в СБУ повторить теперь
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 17:33
    0
    Ромка, удачи и дальше тебе.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 17:43
    0
    Хорошо бы в СБУ повторить теперь
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 17:33
    0
    Ромка, удачи и дальше тебе.
    Ссылка
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