Роман ЯРЕМЧУК: «Мой первый хет-трик за Гент. Это награда за работу»

Форвард «Гента» Роман Яремчук офоормил хет-трик и помог команде обыграть «Беверен» со счетом 4:1.
«Важная победа не только для меня, но и всей команды. Мой первый хет-трик в составе «Гента». Это награда за упорную работу и мотивация трудиться дальше».
«Получили заряд хорошего настроения перед Лигой Европы», - сказал Яремчук.
«Гент» слабо проводит чемпионат, занимая 12-е место. Украинец успел забить 6 голов в девяти матчах.
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Источник — ФК Гент
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