Гент: Яремчук в основе, Безус в запасе, инфицированный Пластун вне заявки

Бельгийский «Гент» 1 ноября в 21:45 на выезде сыграет против команды «Васланд-Беверен».

Наставник Вим Де Деккер в основном составе команды выставил украинца Романа Яремчука, а вот Роман Безус остался в резерве.

Напомним, в «Гент» зафиксирована вспышка коронавируса. Украинский футболист Игорь Пластун заразился и отправлен на изоляцию. Теперь он не сможет помочь и сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций.

Стартовый состав «Гента» на матч против команды «Васланд-Беверен».