Пластун заразился коронавирусом. В Генте зафиксирована вспышка

В бельгийском клубе «Гент» зафиксирована вспышка коронавируса. Украинский футболист Игорь Пластун заразился коронавирусом и отправлен на изоляцию. Теперь он не сможет помочь и сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций.

В «Генте» также Дэви Роуф, Андреас Ханче-Олсен и Джордан Ботака сдали положительный результат теста на COVID-19. Майкл Нгаде имеет отрицательный результат, но также, возможно болен.

«Гент» должен сыграть вечером 1 ноября в 21:45 на выезде против команды «Васланд-Беверен». Наставнику Виму Де Деккеру придется поломать голову, кого выставить в основном составе команды.

В текущем сезоне Игорь Пластун сыграл за «Гент» 12 матчей и забил 2 гола.