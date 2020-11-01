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Ваасланд-Беверен
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Гент
01.11.2020 21:45

Пластун заразился коронавирусом. В Генте зафиксирована вспышка

Несколько игроков бельгийского клуба сдали положительный тест на COVID-19

  • 01.11.2020 19:23
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Пластун заразился коронавирусом. В Генте зафиксирована вспышка
© ФК Гент. Игорь Пластун

В бельгийском клубе «Гент» зафиксирована вспышка коронавируса. Украинский футболист Игорь Пластун заразился коронавирусом и отправлен на изоляцию. Теперь он не сможет помочь и сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций.

В «Генте» также Дэви Роуф, Андреас Ханче-Олсен и Джордан Ботака сдали положительный результат теста на COVID-19. Майкл Нгаде имеет отрицательный результат, но также, возможно болен.

«Гент» должен сыграть вечером 1 ноября в 21:45 на выезде против команды «Васланд-Беверен». Наставнику Виму Де Деккеру придется поломать голову, кого выставить в основном составе команды.

В текущем сезоне Игорь Пластун сыграл за «Гент» 12 матчей и забил 2 гола.

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Источник — Het Nieuwsblad

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