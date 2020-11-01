Пластун заразился коронавирусом. В Генте зафиксирована вспышка

В бельгийском клубе «Гент» зафиксирована вспышка коронавируса. Украинский футболист Игорь Пластун заразился коронавирусом и отправлен на изоляцию. Теперь он не сможет помочь и сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций.
В «Генте» также Дэви Роуф, Андреас Ханче-Олсен и Джордан Ботака сдали положительный результат теста на COVID-19. Майкл Нгаде имеет отрицательный результат, но также, возможно болен.
«Гент» должен сыграть вечером 1 ноября в 21:45 на выезде против команды «Васланд-Беверен». Наставнику Виму Де Деккеру придется поломать голову, кого выставить в основном составе команды.
В текущем сезоне Игорь Пластун сыграл за «Гент» 12 матчей и забил 2 гола.
Источник — Het Nieuwsblad
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