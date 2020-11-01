Турнирная таблица УПЛ. Динамо опережает Шахтер на 4 очка

Полтавская «Ворскла» оступилась и теперь замыкает топ-3

  • 01.11.2020 21:48
  • 2885 просмотров
  • 12 комментариев
Турнирная таблица УПЛ. Динамо опережает Шахтер на 4 очка
© ФК Динамо Киев

30, 31 октября и 1 ноября состоялись матчи 8-го тура УПЛ.

Единоличным лидером остается киевское «Динамо» – 20 очков, на втором месте идет донецкий «Шахтер» – 16 пунктов. «Ворскла» оступилась во Львове и замыкает топ-3 (15 баллов).

Ниже приведены все результаты 8-го тура и турнирная таблица.

УПЛ. 8-й тур

30 октября

  • Шахтер Донецк – Мариуполь – 4:1

31 октября

  • Колос – Олимпик – 1:2
  • Александрия – Десна – 2:2
  • Днепр-1 – Динамо Киев – 1:2

1 ноября

  • Минай – Рух Львов – 0:0
  • Львов – Ворскла – 1:0
  • Ингулец – Заря – 1:1

Турнирная таблица УПЛ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 23:08
    +1
    Sty. 1e, 01.11.2020 23:07
    Ви мені напишіть, в кого бобри за останні 10 років вигравили у Європі????? Бобри з Лугано і Копенгагеном нічиї розкатали, в цьому сезоні традиція продовжується. Позорніки. Тепер Напишу про кращу команду України і Східної Європи. Перемоги над Манчестер Сіті, Реалом, Аталантою, Ромою, Наполі, Бенфікою, два пів-фінала ЛЄ за 4 роки, 4 рази чемпіони України за останні 4 роки. У вас які досягнення, крім подвигів з Ференцвареешм і Лугано????
    Ты как всегда прав.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 23:07
    0
    Александр Шевченко, 01.11.2020 22:07
    Ниче, и полудублерами раскатаем шлак вонючий, кротам не обоольщаться, жопу свои пускай готовят
    Скоро Барса, потом Шахта, потом опять Барса, скажи, вазелин весь скулили?
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 01.11.2020 23:07
    0
    J0e777, 01.11.2020 23:00
    Расскажи, как колорады днонецкие унизились с Рухом и не смогли выиграть у Ворсклы, которая целый тайм играла вдесятером. Или ты не любишь подобное обсуждать?
    Ви мені напишіть, в кого бобри за останні 10 років вигравили у Європі????? Бобри з Лугано і Копенгагеном нічиї розкатали, в цьому сезоні традиція продовжується. Позорніки. Тепер Напишу про кращу команду України і Східної Європи. Перемоги над Манчестер Сіті, Реалом, Аталантою, Ромою, Наполі, Бенфікою, два пів-фінала ЛЄ за 4 роки, 4 рази чемпіони України за останні 4 роки. У вас які досягнення, крім подвигів з Ференцвареешм і Лугано????
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 01.11.2020 23:00
    -1
    Sty. 1e, 01.11.2020 22:51
    бобри(диркачі) навіть шлак ференцварошський не можуть розкатати, повезло, що Зубков не забив цій помойці з кіпра, відскочили сови. Гріша з суддями норм працює, бо за вас навіть Дніпро1 краще виглядає, блевотна команда
    Расскажи, как колорады днонецкие унизились с Рухом и не смогли выиграть у Ворсклы, которая целый тайм играла вдесятером. Или ты не любишь подобное обсуждать?
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 01.11.2020 22:51
    -3
    Александр Шевченко, 01.11.2020 22:07
    Ниче, и полудублерами раскатаем шлак вонючий, кротам не обоольщаться, жопу свои пускай готовят
    бобри(диркачі) навіть шлак ференцварошський не можуть розкатати, повезло, що Зубков не забив цій помойці з кіпра, відскочили сови. Гріша з суддями норм працює, бо за вас навіть Дніпро1 краще виглядає, блевотна команда
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 01.11.2020 22:48
    0
    Что-то Федецкого не слышно!!!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.11.2020 22:39
    0
    Сейчас в Украине две восточные Барсы - Рух и Шахтер. Две равные команды.
    Ссылка
    Vladimir Starky
      Vladimir Starky, 01.11.2020 22:17
    0
    На сегодня Шахтер более миролюбивый
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 01.11.2020 22:17
    0
    Всі 3 новачки УПЛ на дні таблиці. Шкода, хотілось побачити свіжої крові, щоб хоч одна з команд вистрелила як це зробили свого часу Колос та Десна.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 01.11.2020 22:15
    +2
    Александр Шевченко, 01.11.2020 22:07
    Ниче, и полудублерами раскатаем шлак вонючий, кротам не обоольщаться, жопу свои пускай готовят
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 01.11.2020 22:07
    -1
    Ниче, и полудублерами раскатаем шлак вонючий, кротам не обоольщаться, жопу свои пускай готовят
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 22:03
    -10
    Та да, не долго будет музыка играть.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 01.11.2020 22:15
    +2
    Александр Шевченко, 01.11.2020 22:07
    Ниче, и полудублерами раскатаем шлак вонючий, кротам не обоольщаться, жопу свои пускай готовят
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 23:08
    +1
    Sty. 1e, 01.11.2020 23:07
    Ви мені напишіть, в кого бобри за останні 10 років вигравили у Європі????? Бобри з Лугано і Копенгагеном нічиї розкатали, в цьому сезоні традиція продовжується. Позорніки. Тепер Напишу про кращу команду України і Східної Європи. Перемоги над Манчестер Сіті, Реалом, Аталантою, Ромою, Наполі, Бенфікою, два пів-фінала ЛЄ за 4 роки, 4 рази чемпіони України за останні 4 роки. У вас які досягнення, крім подвигів з Ференцвареешм і Лугано????
    Ты как всегда прав.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 23:07
    0
    Александр Шевченко, 01.11.2020 22:07
    Ниче, и полудублерами раскатаем шлак вонючий, кротам не обоольщаться, жопу свои пускай готовят
    Скоро Барса, потом Шахта, потом опять Барса, скажи, вазелин весь скулили?
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 01.11.2020 23:07
    0
    J0e777, 01.11.2020 23:00
    Расскажи, как колорады днонецкие унизились с Рухом и не смогли выиграть у Ворсклы, которая целый тайм играла вдесятером. Или ты не любишь подобное обсуждать?
    Ви мені напишіть, в кого бобри за останні 10 років вигравили у Європі????? Бобри з Лугано і Копенгагеном нічиї розкатали, в цьому сезоні традиція продовжується. Позорніки. Тепер Напишу про кращу команду України і Східної Європи. Перемоги над Манчестер Сіті, Реалом, Аталантою, Ромою, Наполі, Бенфікою, два пів-фінала ЛЄ за 4 роки, 4 рази чемпіони України за останні 4 роки. У вас які досягнення, крім подвигів з Ференцвареешм і Лугано????
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 01.11.2020 22:48
    0
    Что-то Федецкого не слышно!!!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.11.2020 22:39
    0
    Сейчас в Украине две восточные Барсы - Рух и Шахтер. Две равные команды.
    Ссылка
    Vladimir Starky
    online
      Vladimir Starky, 01.11.2020 22:17
    0
    На сегодня Шахтер более миролюбивый
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 01.11.2020 22:17
    0
    Всі 3 новачки УПЛ на дні таблиці. Шкода, хотілось побачити свіжої крові, щоб хоч одна з команд вистрелила як це зробили свого часу Колос та Десна.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности