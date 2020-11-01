Турнирная таблица УПЛ. Динамо опережает Шахтер на 4 очка

30, 31 октября и 1 ноября состоялись матчи 8-го тура УПЛ.
Единоличным лидером остается киевское «Динамо» – 20 очков, на втором месте идет донецкий «Шахтер» – 16 пунктов. «Ворскла» оступилась во Львове и замыкает топ-3 (15 баллов).
Ниже приведены все результаты 8-го тура и турнирная таблица.
УПЛ. 8-й тур
30 октября
- Шахтер Донецк – Мариуполь – 4:1
31 октября
- Колос – Олимпик – 1:2
- Александрия – Десна – 2:2
- Днепр-1 – Динамо Киев – 1:2
1 ноября
- Минай – Рух Львов – 0:0
- Львов – Ворскла – 1:0
- Ингулец – Заря – 1:1
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Источник — Sport.ua
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