8-й тур
Львов
1 : 0
Ворскла
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Подарок для президента и герой в воротах. Львов одержал долгожданную победу

Львовский коллектив прервал свою безвыигрышную серию, обыграв «Ворсклу»

  • 01.11.2020 19:01
  • 7358 просмотров
  • 66 комментариев
Подарок для президента и герой в воротах. Львов одержал долгожданную победу
© facebook.com/fclviv2006. Орест Костик

В этом матче встречались команды, которые занимали места на противоположных полюсах турнирной таблицы. «Ворскла» находилась в числе лидеров, имея в своем активе 15 очков после 8 матчей. А «Львов» провел только 6 поединков, где лишь один раз сыграл вничью, а в остальных потерпел поражения. Как результат, последнее место и досрочная отставка главного тренера Георгия Цецадзе. 

На игру с полтавским клубом львовян вывел Виталий Шумский. Ранее он входил в тренерский штаб горожан, к тому же одно время тренировал молодежную команду. По сравнению с предыдущим матчем, в котором «Львов» проиграл у себя дома «Днепру-1» 1:3, новый наставник сделал только три замены, тем самым показывая, что пока доверяет  игрокам номинальной основы. Что же касается «Ворсклы», то она вышла в своем боевом составе, причем Юрий Максимов уже мог рассчитывать на тех футболистов, которые ранее находились на больничном. 

Как и ожидалось, гости с первых минут завладели игровым преимуществом и пошли вперед большими силами. Уже на третьей минуте они заработали угловой удар, хотя ничего полезного для себя после него так и не извлекли. На 9-й минуте опасно выбегал к воротам хозяев поля Павел Ребенок, но переиграть Ореста Костика он не сумел. 

На 15-й минуте «Львов» тоже ответил достаточно остро. Это Назарий Ныч сильно пробил из-за пределов штрафной площади и мяч пролетел совсем недалеко от левого верхнего угла ворот. Но буквально через три минуты Павел Ребенок показал, что и он умеет здорово бить издали, здесь Орест Костик с большим трудом перевел мяч на угловой. А еще спустя минуту после подачи углового Владимир Чеснаков головой прицельно бил из центра штрафной площади. И снова львовский вратарь сыграл надежно. 

К сожалению для «Ворсклы», очень рано, уже на 22-й минуте, из-за травмы попросил замену один из ведущих атакующих игроков команды Владислав Кулач. А еще через пять минут гости и вовсе пропустили гол. В этом эпизоде стоит отметить форварда львовян Назария Ныча, который, получив передачу от Шины недалеко от линии штрафной площади соперников, обыграл двух защитников и из-под Наджееба Якубу левой ногой нанес точный удар в правый от себя угол ворот. 

Потеря одного из бомбардиров и пропущенный гол явно негативно подействовали на полтавчан. К тому же на 36-й минуте арбитр матча Игорь Пасхал из Херсона не увидел нарушения правил на Артеме Челядине в штрафной площади «Львова». Тот упал в борьбе с защитником, но судья показал, что можно продолжать игру. Все, чего смогла добиться «Ворскла» до конца тайма, так это создать напряжение у ворот хозяев поля на 43-й минуте, когда после удара Руслана Степанюка защитник львовян Маруан Михоби головой выбил мяч практически с линии ворот.

Сразу после перерыва Юрий Максимов выпустил на поле Дмитрия Щербака и, надо же было такому случиться, что спустя несколько секунд после возобновления игры, этот полузащитник оказался в центре внимания очень спорного эпизода. Игрок «Ворсклы» оттолкнул Фране Чирьяка в центре поля, после чего Игорь Пасхал минуты четыре просматривал на мониторе действия Щербака на предмет удаления. В конце концов судья показал нарушителю только желтую карточку. А вскоре такого же цвета карточку увидел перед собой за проявление чрезмерных эмоций и сам главный тренер гостей. 

Футболисты «Ворсклы» понимали, что им надо как можно скорее отыгрываться, но, увлекаясь игрой впереди, они пропустили два опасных контрвыпада хозяев поля. Сперва на 56-й минуте Фране Чирьяк неплохо бил по воротам, но промахнулся. А затем через три минуты Тракай Казлаускас выбегал один на один с Дмитрием Ризныком, однако далеко отпустил от себя мяч и голкипер сумел выбить его в поле. 

На 65-й минуте хороший момент для взятия ворот имел уже упоминавшийся Дмитрий Щербак. Он получил передачу справа от Игоря Пердуты и в касание бил метров с семи, но Орест Костик оказался на месте. Затем сам Пердута бил, находясь в штрафной площади, однако здесь его удар заблокировали соперники. А на 75-й минуте после передачи Ибрахима Кане Даниил Кравчук, который только появился на поле, бил головой в борьбе с вратарем и защитником, но в ворота не попал. 

Вот так, время шло, а гости никак не могли забить мяч. Был еще момент у Ивана Пешича, но и он свой шанс не использовал. Более того, во время контратак львовяне имели возможность увеличить свое преимущество. Однако счет на табло не менялся. 

Арбитр матча компенсировал 7 минут и на последней из них после удара Игоря Пердуты мяч попал в руку Маруану Михоби. После просмотра этого эпизода Игорь Пасхал указал на одиннадцатиметровую отметку. Уже на девятой добавленной минуте к мячу подошел Ибрахим Кане и пробил в правый от себя угол ворот. Орест Костик в прыжке отбил мяч и сразу же прозвучал финальный свисток. 

В итоге «Львов» неожиданно для многих одержал свою первую победу в нынешнем чемпионате Украины. А, если говорить в целом, то львовяне до сегодня последний  побеждали аж 23 февраля в поединке с донецким «Олимпиком» с тем же счетом 1:0.  

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Львов» – «Ворскла» – 1:0

Назарий Ныч (27)

На 99-й минуте Ибрагим Кане не реализовал пенальти (вратарь)

Назарий Ныч (6), Максим Грысьо (41), Энес Махмутович (59), Сабино (89), Маруан Михоби (97) – Владислав Кулач (8), Дмитрий Щербак (50), Ибрагим Кане (94)

«Львов»: Орест Костик, Энес Махмутович, Маруан Михоби, Максим Грысьо (Юрий Кравчук, 79), Егор Клименчук, Сабино, Шина, Айнсалу (Владимир Якимец, 70), Фране Чирьяк (Эрнест Антви, 69), Тракай Казлаускас (Игорь Кошман, 91), Назарий Ныч

«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Владимир Чеснаков, Сергей Яворский, Наджееб Якубу, Игорь Пердута, Павел Ребенок (Даниил Кравчук, 72), Артем Челядин (Дмитрий Щербак, 46), Aлександр Скляр, Ибрагим Кане, Владислав Кулач (Иван Пешич, 23), Руслан Степанюк (Денис Васин, 82)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ЛЬВОВ - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 01.11.2020 20:26
    0
    Vitalii_13UA, 01.11.2020 20:19
    Это глупо ненавидеть клуб из-за какого-то болельщика. Я конечно вижу это здесь и не понимаю этого. Особенно грязь между ШД и ДК, постоянно идет какая-то грязь и только малая часть делает объективные выводы и не оскорбляют друг друга.
    Та до чого тут ненависть? Особисто мені фіолетово на клуб. Просто не буде Фк в УПЛ, може те неадекватне перестане засирати всякою нісенітницею коментарі. Вже трохи чистіше стане. А з приводу "вболівальників" Динамо-Шахтар, в мене таке враження, що там чуваки на зарплаті сидять. Ну не можуть же бути дорослі люди такі упороті. Чи можуть?
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    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 01.11.2020 20:23
    0
    Ростик Карпа, 01.11.2020 20:21
    о, синій обявився))) ну головне що шашличника зняли, я ще пів року тому писав шо він недалекий....чим більше тренер кричить про перемоги тим гірший він на ділі...памятаю хтось комент ще у квітні чи травні написав, що з прихоход ценадзе у Львові на дві шашличні буде більше тепер зовсм інша гра, є бажання у гравців , щеб повернути старий добрий штаб на чолі з Жилмаром )) навели б порядок ))))
    "що з прихоход ценадзе" мав наувазі приходом*
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    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 01.11.2020 20:21
    0
    PFCLviv, 01.11.2020 19:46
    За складом гравців Львів нічим не гірший за ШД і ДК... Потрібен якісний тренер, надіюсь Віталя Шумський виведе команду на чемпіонський рівень! Не розумію чим Львів гірший за всякі там Зорі, Колоси чи інших... Сьогодні розкатали ФК Колгосп, як наші Ю - 21 так і основа, просто порвали Полтаву з іх хвальоним неадекватом Максивовим !
    Львів просто зобов"язаний брати трофеї !!!
    о, синій обявився))) ну головне що шашличника зняли, я ще пів року тому писав шо він недалекий....чим більше тренер кричить про перемоги тим гірший він на ділі...памятаю хтось комент ще у квітні чи травні написав, що з прихоход ценадзе у Львові на дві шашличні буде більше тепер зовсм інша гра, є бажання у гравців , щеб повернути старий добрий штаб на чолі з Жилмаром )) навели б порядок ))))
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 01.11.2020 20:20
    0
    FACE_CONTROL, 01.11.2020 20:12
    Та я разве против, играйте, просто ты по одной победе уже команду чуть ли не в Лигу Чемпионов записал.
    1 перемога за більше, ніж 2 десятка матчів, чим не чемпіонський хід?
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 01.11.2020 20:19
    0
    zhyr, 01.11.2020 20:17
    У вас просто є один вболівальник-дебіл, через якого багато хто вже непереварює сам клуб.
    Это глупо ненавидеть клуб из-за какого-то болельщика. Я конечно вижу это здесь и не понимаю этого. Особенно грязь между ШД и ДК, постоянно идет какая-то грязь и только малая часть делает объективные выводы и не оскорбляют друг друга.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 01.11.2020 20:17
    -1
    PFCLviv, 01.11.2020 20:01
    Не розумію чим ми гірші за всякі Колоси, Зорі чи ФК Колгоспи...
    У нас супер футбольна база у Брюховичах, сильна дитяча футбольна школа, ми маємо два стадіони ( Україну і ЛІМО Арену ) у нас бабла валом, стабільна фінансова ситуація, Президент наш має валом бабла...
    Поставимо гру і будемо грати нето шо у ЛЄ, а у ЛЧ... Незаздріть... Ми молода команда, тільки будуємось.. А криза буває і у Реала з Барселоною. Такшо не пиз........іть на нас. не заздріть нам !
    У вас просто є один вболівальник-дебіл, через якого багато хто вже непереварює сам клуб.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.11.2020 20:13
    +1
    Ростик Карпа, 01.11.2020 20:12
    Привіт всім тупоголовим вівцям і ненавтсникам Львова, сьогодні клуб доказав, що вартий грати в премєр лізі а Руху і Минаю пора задуматись бо такого барянячого футболу я ще не бачив.....Мінусуйте мене барани але я підтримував Львів , підтримую і буду підтримувати надалі !!!!!!
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 01.11.2020 20:12
    0
    Привіт всім тупоголовим вівцям і ненавтсникам Львова, сьогодні клуб доказав, що вартий грати в премєр лізі а Руху і Минаю пора задуматись бо такого барянячого футболу я ще не бачив.....Мінусуйте мене барани але я підтримував Львів , підтримую і буду підтримувати надалі !!!!!!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 20:12
    0
    PFCLviv, 01.11.2020 20:09
    Я про те шо криза буває і у таких великих клубів... Не списуйте нас ще з рахунків! Ми ще покажемо себе!
    Та я разве против, играйте, просто ты по одной победе уже команду чуть ли не в Лигу Чемпионов записал.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.11.2020 20:09
    0
    FACE_CONTROL, 01.11.2020 20:03
    Чувак, то есть ты свой клюб сравниваешь с Реалом и Барсой? Ты точно в себе?
    Я про те шо криза буває і у таких великих клубів... Не списуйте нас ще з рахунків! Ми ще покажемо себе!
    Ссылка
    Вова Писаренко
      Вова Писаренко, 01.11.2020 20:08
    0
    PFCLviv, 01.11.2020 19:55
    Швидше гратимемо у ЛЄ ! Швидше, мос.калику !
    Ты явно тупой, а чему я удевляюсь на пососах работаешь
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 20:03
    0
    PFCLviv, 01.11.2020 20:01
    Не розумію чим ми гірші за всякі Колоси, Зорі чи ФК Колгоспи...
    У нас супер футбольна база у Брюховичах, сильна дитяча футбольна школа, ми маємо два стадіони ( Україну і ЛІМО Арену ) у нас бабла валом, стабільна фінансова ситуація, Президент наш має валом бабла...
    Поставимо гру і будемо грати нето шо у ЛЄ, а у ЛЧ... Незаздріть... Ми молода команда, тільки будуємось.. А криза буває і у Реала з Барселоною. Такшо не пиз........іть на нас. не заздріть нам !
    Чувак, то есть ты свой клюб сравниваешь с Реалом и Барсой? Ты точно в себе?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.11.2020 20:01
    -3
    Не розумію чим ми гірші за всякі Колоси, Зорі чи ФК Колгоспи...
    У нас супер футбольна база у Брюховичах, сильна дитяча футбольна школа, ми маємо два стадіони ( Україну і ЛІМО Арену ) у нас бабла валом, стабільна фінансова ситуація, Президент наш має валом бабла...
    Поставимо гру і будемо грати нето шо у ЛЄ, а у ЛЧ... Незаздріть... Ми молода команда, тільки будуємось.. А криза буває і у Реала з Барселоною. Такшо не пиз........іть на нас. не заздріть нам !
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 19:58
    -1
    PFCLviv, 01.11.2020 19:55
    Швидше гратимемо у ЛЄ ! Швидше, мос.калику !
    ЛЕ?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 01.11.2020 19:58
    +1
    Яке ж воно тупе))) кульпар за ним шукає...
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 01.11.2020 19:56
    +1
    SeM077, 01.11.2020 19:45
    А де ти бачив випадковість з ШД, всі признали, результат по грі і що Ворскла могла навіть виграти. Ага мертва Олександрія, яка може попртити нерви навіть грандам. А про першоліговивх, то взагалі в кого брати очки як не з ними. От щодо Олімпіка згодний не награли на виграш, а могли і програти. А з Дніпром якраз навпаки, там Дніпро єлі на нічію звів. Так що не потрібно тут фігню городити. І згідний наступні ігри покажуть ху із ху.
    Посмотри на Александрию в начале сезона, она просто мертвая была. Или я не неправ? А про ШД, так они и с Рухом сыграли ничью, это разве говорит об уровне Руха? А насчет Днепр1, я написал то, что Ворскла проигрывала по стате им. Ворскла ничего не показала, чтобы быть в топ 3 на данный момент. Так как они играли с командами намного слабее уровнем и только с некоторыми их уровня. Я тебе даже посчитаю сейчас. И так, 2 команды с первой лиги - это не уровень, это просто дно на данный момент, а не команды. Марик, Олипик, Днепр1, Александрия(мертвая в начале сезона) одного уровня с Ворсклой и то, поо статам те команды играли лучше Ворсклы и странный ШД, после ЛЧ (молодцы, что сыграли с ними ничью, после того, как ШД выиграл у РМ) но это после ЛЧ, когда ШД явно устал. Так вот, о каком высоком месте ты говоришь? О какой борьбе?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.11.2020 19:55
    -5
    Вова Писаренко, 01.11.2020 19:51
    И попадете в ле гдето к году 2050...если останетесь
    Швидше гратимемо у ЛЄ ! Швидше, мос.калику !
    Ссылка
    Вова Писаренко
      Вова Писаренко, 01.11.2020 19:54
    0
    А так Львові с победой....сами виновни
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 19:54
    -1
    PFCLviv, 01.11.2020 19:31
    https://www.youtube.com/watch?v=ZIiOFSQ0ZBI
    Скоро ПФК Львів буде з ШД і ДК боротись за чемпіонство ! Ми нічим негірші за складом за ШД і ДК... Так шо зустрічайте нових чемпіонів - ПФК ЛЬВІВ !
    Давай ещё 14/88 и будет полная картина.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 01.11.2020 19:52
    +1
    PFCLviv, 01.11.2020 19:46
    За складом гравців Львів нічим не гірший за ШД і ДК... Потрібен якісний тренер, надіюсь Віталя Шумський виведе команду на чемпіонський рівень! Не розумію чим Львів гірший за всякі там Зорі, Колоси чи інших... Сьогодні розкатали ФК Колгосп, як наші Ю - 21 так і основа, просто порвали Полтаву з іх хвальоним неадекватом Максивовим !
    Львів просто зобов"язаний брати трофеї !!!
    "за складом Львів не гірше за ШД і ДК" после этих слов тебя должны санитары увезти на беленькой машинке
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 01.11.2020 19:38
    +8
    PFCLviv, 01.11.2020 19:23
    https://www.youtube.com/watch?v=Gx25RShzV6E
    Сьогодні ФК Колгосп мало отримав, колгоспники мали програти не 1 - 0, а 9 - 0... Повезло вам лохи, шо 100% червону не дали, навіть намальований пеналь не могли забити.... Неадекват Максимов теж мав бути вигнаний за межі стадіону... От і вся казка від неадеквата Максимова розсипалась !
    Недоразумение ФК Львiв, которого не должно быть даже в Премьер-Лиге Украины, будет играть в Лиге Чемпионов? Скорее - в пердиве, если снова не забашляют.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 01.11.2020 19:34
    +8
    О д@ун синій виліз... Кл0ун)))
    Ссылка
    Батько Батько
      Батько Батько, 01.11.2020 19:34
    +6
    PFCLviv, 01.11.2020 19:29
    наша Ю-21 згвалтувала фк колгоспник 3 - 0 !
    Колгосп виї.......аний у всі дири !
    Ти в яких відносинах зі своєю головою,окрім того,що ти в неї корм закидуєш???
    Ссылка
    Istm
      Istm, 01.11.2020 19:14
    +6
    казка Колоса і казка Ворскли закінчились?
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 01.11.2020 19:36
    +4
    Голубой лев, наверное не ту папироску покурил.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 01.11.2020 19:23
    +4
    Ой чувствую Максимов попустит игроков на землю. Один из лидеров чемпионата сливает полумертвому Львову...
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 01.11.2020 19:14
    +4
    Вболівав за Ворсклу, тому що хочеться більше інтриги на горі таблиці, але об'єктивно сьогодні не награли навіть на нічию. Забий Львів всі свої контратаки, рахунок був би ще більшим.
    Ссылка
    Вова Писаренко
      Вова Писаренко, 01.11.2020 19:13
    +3
    FACE_CONTROL, 01.11.2020 19:04
    Эх, очень обидно за Ворсклу на самом деле, но они сами виноваты, нужно было забивать с игры раньше. А вообще им для борьбы за медали нужно усиляться. В любом случае удачи Ворскле в последующих матчах.
    Спс...может это будет холодным душем для команды.....пенальти бездарно пробит((((
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    SeM077
      SeM077, 01.11.2020 19:07
    +3
    Ех шкода, що тепер Ворскла відпадає від боротьби, а так би може ще нерви попортили грандам. Вітаю Львів, дублюючим складом переграти молодці. А Ворсклу покарали її ж зброєю. І ті нічого кращого не придумали, як все у фланг і навіс, але не було ні одного небезпечного моменту після цього. НІчого їх не учить.
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 01.11.2020 19:38
    +2
    ZAKARPATFAN, 01.11.2020 19:08
    Слава Богу, що мій Минай поки що в турнірній таблиці вище за Львів, Рух та Інгулець. Заслужено. + має ще перенесений матч зі Львовом в запасі, який відбудеться 15го листопада
    «Минай» – твір закарпатських митників. Контрабанда, друзі Павелка. Журналіст-розслідувач Євген Плінський називає Пересоляка «головним куратором та монополістом контрабанди на Закарпатті». Він же говорить, що «Минай» якраз і фінансується з цієї контрабанди. Прибуток – приблизно 1,5 млн доларів у місяць. Завдяки контактам та домовленостям Валерій втримує цей статус навіть після відходу з митниці та зміни влади.
    Про Пересоляка як куратора контрабанди говорили навіть у Верховній Раді. Щоправда, не в сесійній залі, а на засіданні Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. В листопаді минулого року на такому засіданні депутат від «Слуги народу» Олександр Сова розповів про схему з мікроавтобусами, які щодня перевозять контрабанду через пункт пропуску «Тиса»:
    «Це пункт перевезення європейського одягу, побутових товарів та будь-чого. Працює один перевізник – це Валерій Пересоляк. Ці всі буси контрольовані ним. Є перелік працівників митниці, які контролюють цей процес на Закарпатті».
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 19:29
    +2
    С НОЛЬ побед не помню у нас в УПЛ.
    Печально что Полиграфы запнулись на Минае, а Ворскла на ФКЛ.
    Главное начать терять очки. Хотя Ворскла их посеяла ещё с Мариуполем и СКД-1.
    От лидера до 4-го уже 7 очков отрыва.
    Так что нас ждёт опять нудота ШД : ДК. И если то, тогда сё. А если так, то уже никак.
    Тьфу. Надоело. Когда уже за чемпионством будут идти рядом 3-4 команды?
    Никогда в этой жизни.
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    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 01.11.2020 19:26
    +2
    вот и закончилась сказка
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    Вова Писаренко
      Вова Писаренко, 01.11.2020 19:16
    +2
    Vladislav Pohily, 01.11.2020 19:14
    Вболівав за Ворсклу, тому що хочеться більше інтриги на горі таблиці, але об'єктивно сьогодні не награли навіть на нічию. Забий Львів всі свої контратаки, рахунок був би ще більшим.
    Ещё поиграем Максимов делает команду.....
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    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.11.2020 20:13
    +1
    Ростик Карпа, 01.11.2020 20:12
    Привіт всім тупоголовим вівцям і ненавтсникам Львова, сьогодні клуб доказав, що вартий грати в премєр лізі а Руху і Минаю пора задуматись бо такого барянячого футболу я ще не бачив.....Мінусуйте мене барани але я підтримував Львів , підтримую і буду підтримувати надалі !!!!!!
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    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 01.11.2020 19:58
    +1
    Яке ж воно тупе))) кульпар за ним шукає...
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    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 01.11.2020 19:56
    +1
    SeM077, 01.11.2020 19:45
    А де ти бачив випадковість з ШД, всі признали, результат по грі і що Ворскла могла навіть виграти. Ага мертва Олександрія, яка може попртити нерви навіть грандам. А про першоліговивх, то взагалі в кого брати очки як не з ними. От щодо Олімпіка згодний не награли на виграш, а могли і програти. А з Дніпром якраз навпаки, там Дніпро єлі на нічію звів. Так що не потрібно тут фігню городити. І згідний наступні ігри покажуть ху із ху.
    Посмотри на Александрию в начале сезона, она просто мертвая была. Или я не неправ? А про ШД, так они и с Рухом сыграли ничью, это разве говорит об уровне Руха? А насчет Днепр1, я написал то, что Ворскла проигрывала по стате им. Ворскла ничего не показала, чтобы быть в топ 3 на данный момент. Так как они играли с командами намного слабее уровнем и только с некоторыми их уровня. Я тебе даже посчитаю сейчас. И так, 2 команды с первой лиги - это не уровень, это просто дно на данный момент, а не команды. Марик, Олипик, Днепр1, Александрия(мертвая в начале сезона) одного уровня с Ворсклой и то, поо статам те команды играли лучше Ворсклы и странный ШД, после ЛЧ (молодцы, что сыграли с ними ничью, после того, как ШД выиграл у РМ) но это после ЛЧ, когда ШД явно устал. Так вот, о каком высоком месте ты говоришь? О какой борьбе?
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    pricolist
    online
      pricolist, 01.11.2020 19:52
    +1
    PFCLviv, 01.11.2020 19:46
    За складом гравців Львів нічим не гірший за ШД і ДК... Потрібен якісний тренер, надіюсь Віталя Шумський виведе команду на чемпіонський рівень! Не розумію чим Львів гірший за всякі там Зорі, Колоси чи інших... Сьогодні розкатали ФК Колгосп, як наші Ю - 21 так і основа, просто порвали Полтаву з іх хвальоним неадекватом Максивовим !
    Львів просто зобов"язаний брати трофеї !!!
    "за складом Львів не гірше за ШД і ДК" после этих слов тебя должны санитары увезти на беленькой машинке
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    BaZia
    online
      BaZia, 01.11.2020 19:42
    +1
    SeM077, 01.11.2020 19:37
    Вар пеналя руки в ворсклянина не побачив, а ти там розказуєш, що в нього рука була. Ти момент взагалі бачив??
    Там слепой только не увидит как мяч под удар чудак себе рукой прокинул
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    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 01.11.2020 19:34
    +1
    SeM077, 01.11.2020 19:07
    Ех шкода, що тепер Ворскла відпадає від боротьби, а так би може ще нерви попортили грандам. Вітаю Львів, дублюючим складом переграти молодці. А Ворсклу покарали її ж зброєю. І ті нічого кращого не придумали, як все у фланг і навіс, але не було ні одного небезпечного моменту після цього. НІчого їх не учить.
    Кому Ворскла могла попортить нервы? Случайность с ШД? Они взяли очки у 2х перволиговцев, мертвой Александрии. Какая борьба? Их уровень и борьба это макс 4-5 место. Они каким-то чудом взяли очки у Олимпика, которому проигрывали по стате во всем, и сделали ничью с Днепр1 и там тоже по статам проигрывали. Так вот вопрос, какая борьба? То, что сыграли с ШД 1-1? Некст игра будет с Зарей, Колосом и ДК, тогда можно будет что-то говорить, хоть о какой-то борьбе.
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    avtv5555
    online
      avtv5555, 01.11.2020 19:34
    +1
    Ну вот, как только стал Украинский тренер и сразу победа. У нас хороших специалистов гораздо больше чем полулюбительских Грузии или Армении.
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