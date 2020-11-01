Подарок для президента и герой в воротах. Львов одержал долгожданную победу

В этом матче встречались команды, которые занимали места на противоположных полюсах турнирной таблицы. «Ворскла» находилась в числе лидеров, имея в своем активе 15 очков после 8 матчей. А «Львов» провел только 6 поединков, где лишь один раз сыграл вничью, а в остальных потерпел поражения. Как результат, последнее место и досрочная отставка главного тренера Георгия Цецадзе.

На игру с полтавским клубом львовян вывел Виталий Шумский. Ранее он входил в тренерский штаб горожан, к тому же одно время тренировал молодежную команду. По сравнению с предыдущим матчем, в котором «Львов» проиграл у себя дома «Днепру-1» 1:3, новый наставник сделал только три замены, тем самым показывая, что пока доверяет игрокам номинальной основы. Что же касается «Ворсклы», то она вышла в своем боевом составе, причем Юрий Максимов уже мог рассчитывать на тех футболистов, которые ранее находились на больничном.

Как и ожидалось, гости с первых минут завладели игровым преимуществом и пошли вперед большими силами. Уже на третьей минуте они заработали угловой удар, хотя ничего полезного для себя после него так и не извлекли. На 9-й минуте опасно выбегал к воротам хозяев поля Павел Ребенок, но переиграть Ореста Костика он не сумел.

На 15-й минуте «Львов» тоже ответил достаточно остро. Это Назарий Ныч сильно пробил из-за пределов штрафной площади и мяч пролетел совсем недалеко от левого верхнего угла ворот. Но буквально через три минуты Павел Ребенок показал, что и он умеет здорово бить издали, здесь Орест Костик с большим трудом перевел мяч на угловой. А еще спустя минуту после подачи углового Владимир Чеснаков головой прицельно бил из центра штрафной площади. И снова львовский вратарь сыграл надежно.

К сожалению для «Ворсклы», очень рано, уже на 22-й минуте, из-за травмы попросил замену один из ведущих атакующих игроков команды Владислав Кулач. А еще через пять минут гости и вовсе пропустили гол. В этом эпизоде стоит отметить форварда львовян Назария Ныча, который, получив передачу от Шины недалеко от линии штрафной площади соперников, обыграл двух защитников и из-под Наджееба Якубу левой ногой нанес точный удар в правый от себя угол ворот.

Потеря одного из бомбардиров и пропущенный гол явно негативно подействовали на полтавчан. К тому же на 36-й минуте арбитр матча Игорь Пасхал из Херсона не увидел нарушения правил на Артеме Челядине в штрафной площади «Львова». Тот упал в борьбе с защитником, но судья показал, что можно продолжать игру. Все, чего смогла добиться «Ворскла» до конца тайма, так это создать напряжение у ворот хозяев поля на 43-й минуте, когда после удара Руслана Степанюка защитник львовян Маруан Михоби головой выбил мяч практически с линии ворот.

Сразу после перерыва Юрий Максимов выпустил на поле Дмитрия Щербака и, надо же было такому случиться, что спустя несколько секунд после возобновления игры, этот полузащитник оказался в центре внимания очень спорного эпизода. Игрок «Ворсклы» оттолкнул Фране Чирьяка в центре поля, после чего Игорь Пасхал минуты четыре просматривал на мониторе действия Щербака на предмет удаления. В конце концов судья показал нарушителю только желтую карточку. А вскоре такого же цвета карточку увидел перед собой за проявление чрезмерных эмоций и сам главный тренер гостей.

Футболисты «Ворсклы» понимали, что им надо как можно скорее отыгрываться, но, увлекаясь игрой впереди, они пропустили два опасных контрвыпада хозяев поля. Сперва на 56-й минуте Фране Чирьяк неплохо бил по воротам, но промахнулся. А затем через три минуты Тракай Казлаускас выбегал один на один с Дмитрием Ризныком, однако далеко отпустил от себя мяч и голкипер сумел выбить его в поле.

На 65-й минуте хороший момент для взятия ворот имел уже упоминавшийся Дмитрий Щербак. Он получил передачу справа от Игоря Пердуты и в касание бил метров с семи, но Орест Костик оказался на месте. Затем сам Пердута бил, находясь в штрафной площади, однако здесь его удар заблокировали соперники. А на 75-й минуте после передачи Ибрахима Кане Даниил Кравчук, который только появился на поле, бил головой в борьбе с вратарем и защитником, но в ворота не попал.

Вот так, время шло, а гости никак не могли забить мяч. Был еще момент у Ивана Пешича, но и он свой шанс не использовал. Более того, во время контратак львовяне имели возможность увеличить свое преимущество. Однако счет на табло не менялся.

Арбитр матча компенсировал 7 минут и на последней из них после удара Игоря Пердуты мяч попал в руку Маруану Михоби. После просмотра этого эпизода Игорь Пасхал указал на одиннадцатиметровую отметку. Уже на девятой добавленной минуте к мячу подошел Ибрахим Кане и пробил в правый от себя угол ворот. Орест Костик в прыжке отбил мяч и сразу же прозвучал финальный свисток.

В итоге «Львов» неожиданно для многих одержал свою первую победу в нынешнем чемпионате Украины. А, если говорить в целом, то львовяне до сегодня последний побеждали аж 23 февраля в поединке с донецким «Олимпиком» с тем же счетом 1:0.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Львов» – «Ворскла» – 1:0

Назарий Ныч (27)

На 99-й минуте Ибрагим Кане не реализовал пенальти (вратарь)

Назарий Ныч (6), Максим Грысьо (41), Энес Махмутович (59), Сабино (89), Маруан Михоби (97) – Владислав Кулач (8), Дмитрий Щербак (50), Ибрагим Кане (94)

«Львов»: Орест Костик, Энес Махмутович, Маруан Михоби, Максим Грысьо (Юрий Кравчук, 79), Егор Клименчук, Сабино, Шина, Айнсалу (Владимир Якимец, 70), Фране Чирьяк (Эрнест Антви, 69), Тракай Казлаускас (Игорь Кошман, 91), Назарий Ныч

«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Владимир Чеснаков, Сергей Яворский, Наджееб Якубу, Игорь Пердута, Павел Ребенок (Даниил Кравчук, 72), Артем Челядин (Дмитрий Щербак, 46), Aлександр Скляр, Ибрагим Кане, Владислав Кулач (Иван Пешич, 23), Руслан Степанюк (Денис Васин, 82)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ЛЬВОВ - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА