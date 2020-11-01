8-й тур
Львов
1 : 0
Ворскла
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Львов – Ворскла – 1:0. Кане не забил пенальти. Видео гола Ныча, обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 01.11.2020 19:48
  • 1415 просмотров
  • 4 комментария
Львов – Ворскла – 1:0. Кане не забил пенальти. Видео гола Ныча, обзор матча
© ФК Ворскла. Ибрахим Кане

В матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги «Львов» нанес поражение «Ворскле».

Назарий Ныч забил единственный гол на 27 мин. У гостей Ибрахим Кане не реализовал пенальти на 90+9 мин.

Смотрите видео голов и обзор матча «Львов» – «Ворскла» – 1:0.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:0. Назарий Ныч, 27 мин.

Незабитый пенальти, Ибрахим Кане, 90+9 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
27' ГОЛ ! Мяч забил Назарий Нич (Львов).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.11.2020 20:12
    -2
    Назар Нич пройшов колгоспників, як Марадонна... Тут молодець.
    Прада, Назаре, ти як мінімум два 100% ще мав забивати, тут тобі ше вчитись і вчитись реалізовувати свої моменти!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 20:06
    -1
    PFCLviv, 01.11.2020 20:06
    мали вигравати 9 - 0, реалізація ще у нас хромає ! Треба працювати над цим !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.11.2020 20:06
    -4
    мали вигравати 9 - 0, реалізація ще у нас хромає ! Треба працювати над цим !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.11.2020 20:04
    -4
    Орест Костик КОРОЛЬ сьогодні !
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности