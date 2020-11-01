Львов – Ворскла – 1:0. Кане не забил пенальти. Видео гола Ныча, обзор матча

В матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги «Львов» нанес поражение «Ворскле».
Назарий Ныч забил единственный гол на 27 мин. У гостей Ибрахим Кане не реализовал пенальти на 90+9 мин.
Смотрите видео голов и обзор матча «Львов» – «Ворскла» – 1:0.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:0. Назарий Ныч, 27 мин.
Незабитый пенальти, Ибрахим Кане, 90+9 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Назарий Нич (Львов).
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Источник — Футбол 1/2/3
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Прада, Назаре, ти як мінімум два 100% ще мав забивати, тут тобі ше вчитись і вчитись реалізовувати свої моменти!
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