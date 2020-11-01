8-й тур
Львов
1 : 0
Ворскла
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Львов – Ворскла – 1:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 01.11.2020 17:00
  • 15380 просмотров
  • 39 комментариев
Львов – Ворскла – 1:0. Текстовая трансляция матча
© ПФК Львов

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Львов» – «Ворскла» – 1:0

Назарий Ныч (27)

На 99-й минуте Ибрагим Кане не реализовал пенальти (вратарь)

Назарий Ныч (6), Максим Грысьо (41), Энес Махмутович (59), Сабино (89), Маруан Михоби (97) – Владислав Кулач (8), Дмитрий Щербак (50), Ибрагим Кане (94)

«Львов»: Орест Костик, Энес Махмутович, Михоби Маруан, Максим Грысьо (Юрий Кравчук, 79), Егор Клименчук, Сабино, Шина, Айнсалу (Владимир Якимец, 70), Фране Чирьяк (Эрнест Антви, 69), Тракай Казлаускас (Игорь Кошман, 91), Назарий Ныч

Запас: Герман Пеньков, Aлександр Романчук, Максим Комарец, Остап Малашевский, Макс Челич

«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Владимир Чеснаков, Сергей Яворский, Наджееб Якубу, Игорь Пердута, Павел Ребенок (Даниил Кравчук, 72), Артем Челядин (Дмитрий Щербак, 46), Aлександр Скляр, Ибрагим Кане, Владислав Кулач (Иван Пешич, 23), Руслан Степанюк (Денис Васин, 82)

Запас: Aлександр Ткаченко, Евгений Опанасенко,  Даниил Семилет

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

99 мин. НЕ ЗАБИЛ КАНЕ! Костик угадал угол и отбил мяч! Сразу после этого прозвучал финальный свисток!!!

98 мин. Смотрит арбитр повтор.

97 мин. ПЕНАЛЬТИИИ! Мяч попал в руку Михоби после удара Пердуты!

96 мин. Прострел Пердуты из правого угла штрафной заблокировали защитники Львова.

94 мин. Кане руками прихватил Ныча, пытаясь сорвать атаку Львова.

93 мин. Шине оказывают медицинскую помощь.

91 мин. Замена у Львова. Вместо Казлаускаса на поле вышел Кошман.

90 мин. Арбитр компенсировал 7 минут.

89 мин. Сабино грубо сыграл против Скляра.

87 мин. Ныч слева с острого угла не попал в ближний угол!

86 мин. Неудачная атака Ворсклы.

83 мин. После навеса Кане Пешич головой пробил неточно.

82 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Степанюка вышел Васин.

79 мин. Вынужденная замена у Львова. Вместо Грысьо на поле вышел Ю.Кравчук.

78 мин. После удара Чеснакова мяч прилетел в штрафную к Щербаку, который не сумел обуздать футбольный снаряд.

76 мин. Д.Кравчук нарушил правила в штрафной Львова.

74 мин. Кане нарушил правила на правом фланге атаки Ворсклы.

72 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Ребенка на поле вышел Д. Кравчук.

70 мин. Две замены у Львова. Вместо Чирьяка вышел Эрнест, а вместо Айнсалу вышел Якимец.

67 мин. Кане с правого фланга навесил на дальнюю штангу, но скидка Ребенка на Щербака не прошла.

65 мин. Опасно! После прострела Пердуты с правого фланга Щербак пробил в руки Костику!

63 мин. Неудачная атака Львова.

59 мин. Махмутович грубо сыграл против Щербака.

59 мин. МОМЕНТ! Казлаускас выбегал один на один с голкипером, но далеко отпустил мяч, что позволило Ризныку ликвидировать угрозу!

56 мин. Чирьяк из-за пределов штрафной пробил неточно.

54 мин. После навеса со штрафного Костик поймал мяч.

53 мин. Максимов предупрежден за чрезмерные эмоции.

52 мин. Полтавчане активно начали встречу.

50 мин. Повезло Ворскле. Горчичником для Щербака ограничился арбитр.

47 мин. После того, как львовяне развели мяч, Щербак отмахнулся от оппонента. Смотрит видеоповтор арбитр!

46 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Челядина на поле вышел Щербак.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Кане со штрафного пробил намного выше ворот.

45 мин. Якубу заработал перспективный стандарт в полуметре от линии штрафной Львова.

45 мин. Якубу с левого фланга навесил в руки Костику.

43 мин. Острую атаку провели полтавчане, но все обошлось для хозяев поля.

42 мин. Арбитр посовещался с видеоассистентом и не стал смотреть повтор эпизода на предмет изменения цвета карточки Грысьо.

41 мин. Грысьо въехал в ноги Степанюка в центре поля.

39 мин. Полтавчане контролируют мяч.

36 мин. Челядин упал в штрафной Львова, свисток арбитра промолчал.

35 мин. Якубу нарушил правила на половине поля Львова.

34 мин. Игра идет в центре поля.

32 мин. Пешич слишком сильно навесил с правого фланга.

30 мин. Чирьяк со штрафного с левого фланга навесил в направлении Айнсалу, который не сумел зацепиться за мяч.

27 мин. ГООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! После передачи Шины Ныч блеснул индивидуальными действиями. Форвард Львова сделал рывок в центр штрафной соперников, по пути обыграв двоиз оппонентов, и нанес точный удар мимо голкипера!

26 мин. Якубу прострелил с левого фланга, и Махмутович перехватил мяч.

25 мин. Ребенок неточно прострелил с левого фланга.

23 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Кулача на поле вышел Пешич.

21 мин. Готовится вынужденная замена у Ворсклы. Кулач получил повреждение.

19 мин. После навеса с углового Чеснаков головой пробил в руки Костику.

18 мин. Ответ Ворсклы! Ребенок пробил с дальней дистанции - мяч летел под перекладину, и Костик в прыжке перевел футбольный снаряд на угловой!

16 мин. Шина нарушил правила в штрафной Ворсклы.

15 мин. ОПАСНО! Ныч стрельнул из-за пределов ворот, и мяч пролетел рядом с верхним углом ворот Ворсклы!

13 мин. Угловой Ворсклы не принес остроту у ворот Львова.

11 мин. Полтавчане владеют территориальным преимуществом.

9 мин. Кане сделал передачу в штрафную Львова на ход Ребенку, но Костик вовремя вышел и ликвидировал угрозу.

8 мин. А теперь Кулач грубо сыграл против Махмутовича.

6 мин. Ныч грубо сыграл против Скляра в верховой борьбе.

4 мин. Кулач нарушил правила в штрафной Львова.

3 мин. После розыгрыша штрафного Пердута навесил с правого фланга, и у Степанюка удар не получился!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

  

 

В воскресенье, 1-го ноября, состоится поединок восьмого тура чемпионата Украины, в котором ПФК «Львов» будет принимать полтавскую «Ворсклу». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», начало – в 17:00.

Перед очным противостоянием команды оказались на разных полюсах турнирной таблицы. «Ворскла» в текущем чемпионате еще не проигрывала и неожиданно стала одним из лидеров национального первенства. В прошлом туре полтавчане встречались с «Шахтером», сыграв вничью со счетом 1:1. Львовский коллектив переживает кризис. Безвыигрышная серия «сине-золотых» длится с февраля, а после поражения недельной давности от «Днепра-1» Георгий Цецадзе подал в отставку с поста главного тренера клуба.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Ворскла».

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.11.2020 19:14
    -1
    Вітаємо з Днем народження Богдана Копитка!
    Сьогодні, 1 листопада, свій 56-ий День народження відзначає президент професійного футбольного клубу «Львів» Богдан Копитко.
    ПФК «Львів» щиро вітає Богдана Йосиповича з цим святковим днем! Бажаємо Вам, перш за все, міцного здоров’я, щастя на кожному кроці розлогого життєвого шляху. Енергії Вам, натхнення та наполегливості! Нехай Ваша безупинна праця, спрямована на розвиток львівського та українського футболу щоразу приносить великі результати . Успіху, окрім того, у всіх починаннях. Нехай завжди оточують вірні друзі та постійно гріє тепло сімейного затишку.
    Віримо, що з Вашою підтримкою попереду усіх нас чекають перемоги та нові здобутки!
    З повагою,
    Колектив професійного футбольного клубу «Львів»
    Ссылка
    Вова Писаренко
      Вова Писаренко, 01.11.2020 19:08
    0
    PFCLviv, 01.11.2020 19:06
    https://www.youtube.com/watch?v=VTt_hKF3P-c
    ================================================
    Молодці ! З Днем народження Президента ПФК Львів Богдана Йосиповича Копитка !
    Команда молодець, могли вигравати 9 - 0 мінімум, реалізація ще хромає!
    Тренер Шумський молодець, воротар наш Орест Костик герой матчу!
    М О Л О Д Ц І !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Тільки Львів, тільки львів"яни !
    9:0....не зная смотрел последние 30 мин еле отскочили
    Ссылка
    Вова Писаренко
      Вова Писаренко, 01.11.2020 19:07
    0
    kum_Poltava_, 01.11.2020 19:02
    Ворскла грала абсолютно безтолково. Гра, як кажуть, взагалі не йшла.
    Обидно с шахтой 1:1 и проиграть худшей команде чемпа(((((
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.11.2020 19:06
    -2
    https://www.youtube.com/watch?v=VTt_hKF3P-c
    ================================================
    Молодці ! З Днем народження Президента ПФК Львів Богдана Йосиповича Копитка !
    Команда молодець, могли вигравати 9 - 0 мінімум, реалізація ще хромає!
    Тренер Шумський молодець, воротар наш Орест Костик герой матчу!
    М О Л О Д Ц І !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Тільки Львів, тільки львів"яни !
    Ссылка
    SeM077
      SeM077, 01.11.2020 19:04
    0
    Олег Кулініч, 01.11.2020 18:52
    Дивлюсь. Після першого тайму володіння мячем 70 на 30 на користь Ворскли, а удари в ствір 9:3 на користь Львову. Може я якось не так написав чи ви не зрозуміли. Але буки лохи - давати 5 проти одного накористь Ворскли по ударах - це шиза
    Дивлюсь на загальну статистику, то там там по ударах 9-6 на користь Ворсклиі 3-3 по ударах в ствір після 90 хв. Де Ви ту статистику дивились?
    Ссылка
    Вова Писаренко
      Вова Писаренко, 01.11.2020 19:04
    0
    kum_Poltava_, 01.11.2020 19:02
    Ворскла грала абсолютно безтолково. Гра, як кажуть, взагалі не йшла.
    Ещё пеналь незабили...удар такой слабый
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 01.11.2020 19:02
    0
    Ворскла грала абсолютно безтолково. Гра, як кажуть, взагалі не йшла.
    Ссылка
    Вова Писаренко
      Вова Писаренко, 01.11.2020 19:00
    -1
    Капец как так
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 01.11.2020 19:00
    0
    Приємно за Львів !!!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 18:59
    +1
    Эх, обидно что не забили пенальти...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.11.2020 18:58
    -2
    Ростик Карпа, 01.11.2020 18:19
    Як може змінити гру зміна наставника ...ЛЬВІВ впереддд !!!
    Співпадіння просто
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 01.11.2020 18:57
    +1
    Олег Кулініч, 01.11.2020 18:52
    Дивлюсь. Після першого тайму володіння мячем 70 на 30 на користь Ворскли, а удари в ствір 9:3 на користь Львову. Може я якось не так написав чи ви не зрозуміли. Але буки лохи - давати 5 проти одного накористь Ворскли по ударах - це шиза
    І якби буки поставили коеф десь під три, я б 1000 поставив. А так вони мене налякали своєю впевненністю і я поставив тільки сотку.
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 01.11.2020 18:52
    +2
    SeM077, 01.11.2020 18:37
    А що зараз так є??? Чи Ви футбол не дивитись??
    Дивлюсь. Після першого тайму володіння мячем 70 на 30 на користь Ворскли, а удари в ствір 9:3 на користь Львову. Може я якось не так написав чи ви не зрозуміли. Але буки лохи - давати 5 проти одного накористь Ворскли по ударах - це шиза
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 01.11.2020 18:50
    -4
    FACE_CONTROL, 01.11.2020 18:00
    Надеюсь Ворскла вытащит матч, удачи.
    Головне, що з кротами "витащила"!
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 18:49
    0
    С каждой минутой Ворскла всё больше пытается убить интригу в УПЛ
    Если уже между 1-м и 4-м местом разрыв в три победы, то за что потом переживать?
    Опять 25, и ШД : ДК...
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 01.11.2020 18:39
    +1
    Олег Кулініч, 01.11.2020 18:25
    Та гра така сама. Просто результат поки прийнятний. Провальна і ніяка гра була одна - з Зіркою. А з Динамою грали я аж заглядався. Так гасати і накривати у нас тільки та ж Зоря може. З тим же Колосом теж непогано грали, але продули 4:0 здається. Так буває, рано чи пізно воно мало бути розпогодитись.
    Маєш рацію, це не гра автобусом а гра команди яка просто ще не слагоджена скоріш за все Львів прорве, хотілось б ще Жилмара побачати він з старої гврадії багато хорошого зробив одним словом ПФК Львів відроджується
    Ссылка
    SeM077
      SeM077, 01.11.2020 18:37
    0
    Олег Кулініч, 01.11.2020 18:01
    Буки лохи уматові. Ставили, шо Львів буде володіти м‘ячем 57%, а на удари в ствір те шо Львів перестріляє Ворсклу коеф був 5. Я поставив, але вони мене налякали такими коефами, тому поставив мало, зара жалію
    А що зараз так є??? Чи Ви футбол не дивитись??
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 01.11.2020 18:35
    0
    Не такий вже Львів кволий, як його вся футбольна Україна називає......хлопці йдуть впред, грають!! Молодці !!!
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 01.11.2020 18:28
    -1
    Пердун должен был забивать.
    Ссылка
    Вова Писаренко
      Вова Писаренко, 01.11.2020 18:28
    0
    Ничейку давайте...последней команде чемпа проигруете
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 01.11.2020 18:52
    +2
    SeM077, 01.11.2020 18:37
    А що зараз так є??? Чи Ви футбол не дивитись??
    Дивлюсь. Після першого тайму володіння мячем 70 на 30 на користь Ворскли, а удари в ствір 9:3 на користь Львову. Може я якось не так написав чи ви не зрозуміли. Але буки лохи - давати 5 проти одного накористь Ворскли по ударах - це шиза
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 01.11.2020 18:19
    +2
    Як може змінити гру зміна наставника ...ЛЬВІВ впереддд !!!
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 01.11.2020 17:40
    +2
    BaZia, 01.11.2020 17:38
    Я как чувствовал что у Ворсклы в этом матче будут траблы, банальная недооценка соперника, а Львову нужны очки позарез.. Будет заруба.
    Ну а Полтава не удивляет, слово стабильность можно приписать только к стабильно неожиданным на ровном месте очкам
    Кого кого а Полтаву зі своїми дудками саме менше хочеться бачити у Лізі Європи
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 18:59
    +1
    Эх, обидно что не забили пенальти...
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 01.11.2020 18:57
    +1
    Олег Кулініч, 01.11.2020 18:52
    Дивлюсь. Після першого тайму володіння мячем 70 на 30 на користь Ворскли, а удари в ствір 9:3 на користь Львову. Може я якось не так написав чи ви не зрозуміли. Але буки лохи - давати 5 проти одного накористь Ворскли по ударах - це шиза
    І якби буки поставили коеф десь під три, я б 1000 поставив. А так вони мене налякали своєю впевненністю і я поставив тільки сотку.
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 01.11.2020 18:39
    +1
    Олег Кулініч, 01.11.2020 18:25
    Та гра така сама. Просто результат поки прийнятний. Провальна і ніяка гра була одна - з Зіркою. А з Динамою грали я аж заглядався. Так гасати і накривати у нас тільки та ж Зоря може. З тим же Колосом теж непогано грали, але продули 4:0 здається. Так буває, рано чи пізно воно мало бути розпогодитись.
    Маєш рацію, це не гра автобусом а гра команди яка просто ще не слагоджена скоріш за все Львів прорве, хотілось б ще Жилмара побачати він з старої гврадії багато хорошого зробив одним словом ПФК Львів відроджується
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 18:06
    +1
    Ну раз у Львова новый тренер, то Ворскла просто обязана проиграть и отвалить от Динамо
    А чого це так?
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 01.11.2020 17:54
    +1
    Если Львов выиграет это будет их первая победа и сразу же покинут последнюю строку в турнирке, но сдается мне что во втором тайме Ворскла поднажмет, Максимов им пистонов то повставляет.. В лучшем случае сегодня для Львова матч закончится ничьей.
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 01.11.2020 17:37
    +1
    Зміна грузина пішла на користь команді
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 01.11.2020 17:34
    +1
    Плохая игра в защите от Ворсклы. Чеснаков вообще непонятно ногу выставлял, это тебе не футзал
    Ссылка
    Вова Писаренко
      Вова Писаренко, 01.11.2020 19:08
    0
    PFCLviv, 01.11.2020 19:06
    https://www.youtube.com/watch?v=VTt_hKF3P-c
    ================================================
    Молодці ! З Днем народження Президента ПФК Львів Богдана Йосиповича Копитка !
    Команда молодець, могли вигравати 9 - 0 мінімум, реалізація ще хромає!
    Тренер Шумський молодець, воротар наш Орест Костик герой матчу!
    М О Л О Д Ц І !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Тільки Львів, тільки львів"яни !
    9:0....не зная смотрел последние 30 мин еле отскочили
    Ссылка
    Вова Писаренко
      Вова Писаренко, 01.11.2020 19:07
    0
    kum_Poltava_, 01.11.2020 19:02
    Ворскла грала абсолютно безтолково. Гра, як кажуть, взагалі не йшла.
    Обидно с шахтой 1:1 и проиграть худшей команде чемпа(((((
    Ссылка
    SeM077
      SeM077, 01.11.2020 19:04
    0
    Олег Кулініч, 01.11.2020 18:52
    Дивлюсь. Після першого тайму володіння мячем 70 на 30 на користь Ворскли, а удари в ствір 9:3 на користь Львову. Може я якось не так написав чи ви не зрозуміли. Але буки лохи - давати 5 проти одного накористь Ворскли по ударах - це шиза
    Дивлюсь на загальну статистику, то там там по ударах 9-6 на користь Ворсклиі 3-3 по ударах в ствір після 90 хв. Де Ви ту статистику дивились?
    Ссылка
    Вова Писаренко
      Вова Писаренко, 01.11.2020 19:04
    0
    kum_Poltava_, 01.11.2020 19:02
    Ворскла грала абсолютно безтолково. Гра, як кажуть, взагалі не йшла.
    Ещё пеналь незабили...удар такой слабый
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 01.11.2020 19:02
    0
    Ворскла грала абсолютно безтолково. Гра, як кажуть, взагалі не йшла.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 01.11.2020 19:00
    0
    Приємно за Львів !!!
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 18:49
    0
    С каждой минутой Ворскла всё больше пытается убить интригу в УПЛ
    Если уже между 1-м и 4-м местом разрыв в три победы, то за что потом переживать?
    Опять 25, и ШД : ДК...
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    SeM077
      SeM077, 01.11.2020 18:37
    0
    Олег Кулініч, 01.11.2020 18:01
    Буки лохи уматові. Ставили, шо Львів буде володіти м‘ячем 57%, а на удари в ствір те шо Львів перестріляє Ворсклу коеф був 5. Я поставив, але вони мене налякали такими коефами, тому поставив мало, зара жалію
    А що зараз так є??? Чи Ви футбол не дивитись??
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    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 01.11.2020 18:35
    0
    Не такий вже Львів кволий, як його вся футбольна Україна називає......хлопці йдуть впред, грають!! Молодці !!!
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    Вова Писаренко
      Вова Писаренко, 01.11.2020 18:28
    0
    Ничейку давайте...последней команде чемпа проигруете
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