Виталий ШУМСКИЙ: «Никакой эйфории нет»

И. о. главного тренера «Львова» Виталий Шумский прокомментировал победу над «Ворсклой» (1:0) в поединке 8-го тура УПЛ.

- Прежде всего, после такого матча очень положительные впечатления. Мы уже очень давно не побеждали в УПЛ. Наши болельщики также заждались хороших результатов. Конечно, ребята после предыдущих поражений были немного подавлены. Впрочем, перед поединком с «Ворсклой» внесли необходимые коррективы, игроки на поле выполнили все, что от них требовали. При случае хочу также поздравить президента ПФК «Львов» Богдана Иосифовича с днем рождения. Такая победа, уверен, хороший подарок для него. Хочу поблагодарить также предыдущий тренерский штаб, ведь они своей работой также присоединились к нашему успеху.

- Двумя ключевыми персонажами на поле в футболке «Львова» стали двое выходцев из молодежного состава. Имеются в виду Ныч, который отметился забитым мячом, а также Костик, который под занавес игры парировал пенальти. Как оцените действия молодых исполнителей «Львова» во встрече с «Ворсклой»?

- Действительно, искренне рад таким успехам. Знаю обоих с детства. В текущем сезоне Нычу никак не удавалось забить, хотя моменты были. В последнее время нападающий начал больше работать на тренировках и записал в свой актив победный гол. Что касается Ореста Костика, то он тоже очень хорошо себя показывает на тренировках. Именно поэтому, ему, не побоюсь этого слова, удалось стать героем матча. Поздравляю ребят, так держать, но основной объем работы, конечно, впереди.

- Что нужно дальше делать команде, чтобы и в дальнейшем сохранять такой позитивный настрой?

- Никаких эйфории нет. Помним, что имеем в турнирной таблице лишь 4 зачетных пункта. Основная борьба впереди. Универсальный рецепт — работать. Только в таком случае можем надеяться на дальнейшие удачные итоги.