8-й тур
Львов
0 : 0
Ворскла
01.11.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Львов – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

С новым рулевым и неплохо знакомым дебютантом

  • 31.10.2020 18:08
  • 178 просмотров
  • 0 комментариев
Львов – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ПФК Львов

Никак не может прервать затянувшуюся серию неудач «Львов», не знающий радости побед с февраля. В нынешнем сезоне коллектив набрал один балл в дерби с «Рухом», прочно обосновавшись на «дне» таблицы. Так что особо не удивила отставка Георгия Цецадзе, который покинул клуб накануне визита «Ворсклы».

Новый рулевой клуба в своем первом интервью в качестве и. о. главного тренера рассказал об изменениях в тренировочном процессе. «Конечно, небольшие коррективы внесли. Раньше у команды было по два занятия в день – такой график отменили и теперь у нас исключительно одноразовые тренировки», – поделился секретами «внутренней кухни» Виталий Шумский, входивший и в предыдущий тренерский штаб.

«Ворскла», мощно начав сезон, нынче чуть сбавила темп, но и календарь у подопечных Юрия Максимова стал сложнее, да и настрой на полтавчан у всех теперь совсем другой. Впрочем, выездную ничью с «Шахтером» вряд ли занесешь в пассив, тем более что завершали матч против «горняков» полтавчане в меньшинстве. Альюн, как и Давид Пуцлин, успевший «отхватить» четыре желтые карточки, во Львове не сыграют. Кстати, «Ворскла» не обходится без удалений третий тур кряду, и это несколько настораживает.

Месяц назад соперники встретились в рамках Кубка Украины, и тогда «Ворскла» одержала в Полтаве непростую победу: в самой концовке матча дублем отметился Владислав Кулач (2:0). А год назад команды последний раз играли во Львове, и с тем же счетом сильнее были хозяева. Кстати, та победа «Львова» так и остается единственный в противостоянии.

Кулач, ныне возглавляющий гонку бомбардиров УПЛ, мог стать лучшим игроком минувшего тура, но экспертный совет все же отдал предпочтение другому творцу ничьей с «Шахтером» – Дмитрию Ризныку. Все больше внимания привлекает к себе голкипер, прочно застолбивший место в «основе». У «Львова» в прошлом туре примечательным событием стал дебютный в Премьер-лиге гол Юрия Кравчука, откликнувшегося на подачу. В остальном же результативностью команда не отличается: всего три гола, и это – худший результат сезона.

Продолжая поиск усиления, «Львов» дозаявил экс-игрока львовских «Карпат» Владимира Якимца. Интересно, что, выступая в позапрошлом сезоне за «Шахтер» U-21, львовянин отличился двумя голами, и один из них Владимир забил как раз «молодежке» «Ворсклы», ворота которой защищал как раз Ризнык! Поможет ли дебютант подобрать «ключи» к обороне соперников в этот раз?

Ориентировочные составы:

ПФК «Львов»: Костик, Маруан, Кравчук, Махмутович, Богунов, Клименчук, Шина, Чирьяк, Кошман, Сабино, Ныч.

«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков, Якубу, Яворский, Пердута, Ребенок, Челядин, Скляр, Кане, Кулач, Степанюк.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

1 ноября, воскресенье

«Львов» — «Ворскла»
Львов. Стадион «Арена Львов». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ЛЬВОВ – ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Прогноз Sport.ua — 1:2
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Артем Цыганенко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности