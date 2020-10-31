Никак не может прервать затянувшуюся серию неудач «Львов», не знающий радости побед с февраля. В нынешнем сезоне коллектив набрал один балл в дерби с «Рухом», прочно обосновавшись на «дне» таблицы. Так что особо не удивила отставка Георгия Цецадзе, который покинул клуб накануне визита «Ворсклы».

Новый рулевой клуба в своем первом интервью в качестве и. о. главного тренера рассказал об изменениях в тренировочном процессе. «Конечно, небольшие коррективы внесли. Раньше у команды было по два занятия в день – такой график отменили и теперь у нас исключительно одноразовые тренировки», – поделился секретами «внутренней кухни» Виталий Шумский, входивший и в предыдущий тренерский штаб.

«Ворскла», мощно начав сезон, нынче чуть сбавила темп, но и календарь у подопечных Юрия Максимова стал сложнее, да и настрой на полтавчан у всех теперь совсем другой. Впрочем, выездную ничью с «Шахтером» вряд ли занесешь в пассив, тем более что завершали матч против «горняков» полтавчане в меньшинстве. Альюн, как и Давид Пуцлин, успевший «отхватить» четыре желтые карточки, во Львове не сыграют. Кстати, «Ворскла» не обходится без удалений третий тур кряду, и это несколько настораживает.

Месяц назад соперники встретились в рамках Кубка Украины, и тогда «Ворскла» одержала в Полтаве непростую победу: в самой концовке матча дублем отметился Владислав Кулач (2:0). А год назад команды последний раз играли во Львове, и с тем же счетом сильнее были хозяева. Кстати, та победа «Львова» так и остается единственный в противостоянии.

Кулач, ныне возглавляющий гонку бомбардиров УПЛ, мог стать лучшим игроком минувшего тура, но экспертный совет все же отдал предпочтение другому творцу ничьей с «Шахтером» – Дмитрию Ризныку. Все больше внимания привлекает к себе голкипер, прочно застолбивший место в «основе». У «Львова» в прошлом туре примечательным событием стал дебютный в Премьер-лиге гол Юрия Кравчука, откликнувшегося на подачу. В остальном же результативностью команда не отличается: всего три гола, и это – худший результат сезона.

Продолжая поиск усиления, «Львов» дозаявил экс-игрока львовских «Карпат» Владимира Якимца. Интересно, что, выступая в позапрошлом сезоне за «Шахтер» U-21, львовянин отличился двумя голами, и один из них Владимир забил как раз «молодежке» «Ворсклы», ворота которой защищал как раз Ризнык! Поможет ли дебютант подобрать «ключи» к обороне соперников в этот раз?

Ориентировочные составы:

ПФК «Львов»: Костик, Маруан, Кравчук, Махмутович, Богунов, Клименчук, Шина, Чирьяк, Кошман, Сабино, Ныч.

«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков, Якубу, Яворский, Пердута, Ребенок, Челядин, Скляр, Кане, Кулач, Степанюк.

1 ноября, воскресенье