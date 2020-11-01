8-й тур
Минай
0 : 0
Рух Львов
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Минай и Рух раскатали нулевую ничью

В «битве аутсайдеров» было много борьбы, но не было забитых мячей

  • 01.11.2020 15:52
  • 946 просмотров
  • 14 комментариев
Минай и Рух раскатали нулевую ничью
© УПЛ

По сравнению с предыдущим матчем главный тренер «Миная» Василий Кобин сделал некоторые изменения в стартовом составе: вместо Каниболоцкого и Матича на поле вышли Попович и Лопырёнок, причем для последнего это была 50-я игра в УПЛ. Иван Федык после поражения его подопечных от «Зари» и учитывая отсутствие дисквалифицированных трех игроков, сделал ряд перестановок. Вместо Дуця, Мартынюка, Русина, Гагуна и Мысыка в игру вступили Парамонов, Копына, Кухарук, Климчук и Рунич, который дебютировал в составе «Руха», а в прошлом чемпионате выступал за «Карпаты».

Обе команды активно начали свой первый поединок в УПЛ. Уже в дебюте игры атаки хозяев дважды завершались ударами Маембе, но легионеру «Миная» явно не хватало точности. Закарпатцы больше владели мячом, но гости почти всей командой встречали развитие атак «Миная» и опасных моментов у ворот Бандуры не возникало.

В середине тайма после паса Шиндера на ударной позиции в центре штрафной площадки оказался Нуриев, но Бандура на мгновение успел опередить капитана «Миная». Опасно исполнял штрафной удар Сакив, но вратарь перевел мяч на угловой. Игроки обоих соперников с большим желанием действовали на поле и острой борьбы было достаточно. В итоге, после столкновения медицинскую помощь пришлось оказывать Меличенку и Руничу. До завершения первого тайма командам так и не удалось изменить нули на табло ужгородского стадиона.

В начале второй половины встречи мяч таки оказался в сетке ворот, а именно команды хозяев, однако арбитр Монзуль зафиксировала игру рукой Стаменковича. Вскоре Кухаревич вышел на ударную позицию, но пробил в руки Поповичу. Также спасает ворота и Бандура, парируя удар низом Нуриева. Активно вошел в игру и джокер «Миная» Кожанов. Первый из дальних ударов Дениса не без проблем парировал Бандура, а затем мяч пролетел над перекладиной ворот.

В заключительные минуты поединка хозяева поля пытались вырвать победу. Опасно пробивал по воротам Меличенко, однако Глига вовремя выбил мяч на угловой. Гости также стремились под занавес матча вырвать победу, выполнили несколько стандартов, однако оборона «Миная» сыграла надежно.

В итоге поединок турнирных и географических соседей завершился без голов. При этом «Рух» вне забивает голов в чемпионате уже 420 минут подряд. Вместе с тем, подопечные Ивана Федыка наконец возвращаются домой с первым гостевым очком в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Минай» – «Рух» – 0:0

 Кирилл Меличенко (41), Александр Снижко (57), Максим Лопыренок (68), Тарас Сакив (90).

«Минай»: Андрей Попович - Тарас Сакив, Максим Лопыренок, Шемми Майембе (Александр Маткобожик, 61) - Андрей Ткачук, Кирилл Меличенко, Александр Снижко (Алексей Хахлёв, 76), Даниил Кныш (Дмитрий Павлыш, 90), Василий Пыняшко (Денис Кожанов, 61) - Анатолий Нуриев, Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде, 76).

«Рух»: Александр Бандура - Милош Стаменкович, Эрик Глиха, Вадим Парамонов (Игорь Дуць, 46) - Юрий Климчук, Юрий Копына, Андрей Кухарук, Богдан Бойчук, Валерий Федорчук, Василий Рунич (Остап Притула, 78) - Николай Кухаревич. 

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрий Назаркевич, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 01.11.2020 17:29
    0
    Эти колхозники никак не поймут, что катать ничью в первом круге и ничью во втором круге, в итоге дает 2 очка. А если по договорняку выигрывать в первом круге и проигрывать во втором, то в сумме это 3 очка... Вот что значить в школе пропускать уроки математики....
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 01.11.2020 17:07
    +2
    FACE_CONTROL, а ти на якому полі виріс.
    Це бувший Олег Тимофіючка, якого заблокували за високий інтелект.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 01.11.2020 17:03
    +3
    Dmytro Dmytro крім овець нічого не бачив.
    От і обзивається знайомими образами.
    Ха-ха.
    От мавпа.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 01.11.2020 16:58
    -3
    ZAKARPATFAN, 01.11.2020 16:57
    А почему ты здорадствуешь? Злорадствовать некрасиво. Он добра своей команде желает, а ты зла.
    Не команді,а стаду овець...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.11.2020 16:57
    +1
    Hemingway, 01.11.2020 16:02
    Вітаю синього лева з третім очком за 8 турів. Це на 2 очка більше ніж в ФК Львів. Як то кажуть - збулась мрія ідіота.
    А почему ты здорадствуешь? Злорадствовать некрасиво. Он добра своей команде желает, а ты зла.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 01.11.2020 16:31
    +2
    saha-yakut, 01.11.2020 16:13
    Посмотрел весь матч, видать я фанат УПЛ, не уверен что кто то в Украине смог досмотреть его до конца. Кого из игроков можно отметить положительно это: Федорчук, Ткачук и Бандура, остальные...
    Вы отважный человек!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 16:26
    -4
    Одного поля ягодки.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 16:22
    -2
    На панщині пшеницю жали...
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 01.11.2020 16:20
    +1
    Судя по счету и о комментариям ИГРА БЫЛА ТОП.Хорошо что не смотрел
    Ссылка
    saha-yakut
      saha-yakut, 01.11.2020 16:13
    +2
    Посмотрел весь матч, видать я фанат УПЛ, не уверен что кто то в Украине смог досмотреть его до конца. Кого из игроков можно отметить положительно это: Федорчук, Ткачук и Бандура, остальные...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 01.11.2020 16:12
    +2
    Грали два 6амн@,сорі ...г@мно і вівці!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.11.2020 16:11
    +1
    Если так будет дальше то впервые Львов потеряет место в Упл.
    Мне кажется это позор.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.11.2020 16:02
    +2
    просто отрабатывали зарплату без малейшего желания..... нудно и тупо.... нынешние лидеры 1 лиги сильнее наголову этих двух колхозов
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 01.11.2020 16:02
    +5
    Вітаю синього лева з третім очком за 8 турів. Це на 2 очка більше ніж в ФК Львів. Як то кажуть - збулась мрія ідіота.
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 01.11.2020 16:02
    +5
    Вітаю синього лева з третім очком за 8 турів. Це на 2 очка більше ніж в ФК Львів. Як то кажуть - збулась мрія ідіота.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 01.11.2020 17:03
    +3
    Dmytro Dmytro крім овець нічого не бачив.
    От і обзивається знайомими образами.
    Ха-ха.
    От мавпа.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 01.11.2020 17:07
    +2
    FACE_CONTROL, а ти на якому полі виріс.
    Це бувший Олег Тимофіючка, якого заблокували за високий інтелект.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 01.11.2020 16:31
    +2
    saha-yakut, 01.11.2020 16:13
    Посмотрел весь матч, видать я фанат УПЛ, не уверен что кто то в Украине смог досмотреть его до конца. Кого из игроков можно отметить положительно это: Федорчук, Ткачук и Бандура, остальные...
    Вы отважный человек!
    Ссылка
    saha-yakut
      saha-yakut, 01.11.2020 16:13
    +2
    Посмотрел весь матч, видать я фанат УПЛ, не уверен что кто то в Украине смог досмотреть его до конца. Кого из игроков можно отметить положительно это: Федорчук, Ткачук и Бандура, остальные...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 01.11.2020 16:12
    +2
    Грали два 6амн@,сорі ...г@мно і вівці!!!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.11.2020 16:02
    +2
    просто отрабатывали зарплату без малейшего желания..... нудно и тупо.... нынешние лидеры 1 лиги сильнее наголову этих двух колхозов
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.11.2020 16:57
    +1
    Hemingway, 01.11.2020 16:02
    Вітаю синього лева з третім очком за 8 турів. Це на 2 очка більше ніж в ФК Львів. Як то кажуть - збулась мрія ідіота.
    А почему ты здорадствуешь? Злорадствовать некрасиво. Он добра своей команде желает, а ты зла.
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 01.11.2020 16:20
    +1
    Судя по счету и о комментариям ИГРА БЫЛА ТОП.Хорошо что не смотрел
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.11.2020 16:11
    +1
    Если так будет дальше то впервые Львов потеряет место в Упл.
    Мне кажется это позор.
    Ссылка
    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 01.11.2020 17:29
    0
    Эти колхозники никак не поймут, что катать ничью в первом круге и ничью во втором круге, в итоге дает 2 очка. А если по договорняку выигрывать в первом круге и проигрывать во втором, то в сумме это 3 очка... Вот что значить в школе пропускать уроки математики....
    Ссылка
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