Минай и Рух раскатали нулевую ничью

По сравнению с предыдущим матчем главный тренер «Миная» Василий Кобин сделал некоторые изменения в стартовом составе: вместо Каниболоцкого и Матича на поле вышли Попович и Лопырёнок, причем для последнего это была 50-я игра в УПЛ. Иван Федык после поражения его подопечных от «Зари» и учитывая отсутствие дисквалифицированных трех игроков, сделал ряд перестановок. Вместо Дуця, Мартынюка, Русина, Гагуна и Мысыка в игру вступили Парамонов, Копына, Кухарук, Климчук и Рунич, который дебютировал в составе «Руха», а в прошлом чемпионате выступал за «Карпаты».

Обе команды активно начали свой первый поединок в УПЛ. Уже в дебюте игры атаки хозяев дважды завершались ударами Маембе, но легионеру «Миная» явно не хватало точности. Закарпатцы больше владели мячом, но гости почти всей командой встречали развитие атак «Миная» и опасных моментов у ворот Бандуры не возникало.

В середине тайма после паса Шиндера на ударной позиции в центре штрафной площадки оказался Нуриев, но Бандура на мгновение успел опередить капитана «Миная». Опасно исполнял штрафной удар Сакив, но вратарь перевел мяч на угловой. Игроки обоих соперников с большим желанием действовали на поле и острой борьбы было достаточно. В итоге, после столкновения медицинскую помощь пришлось оказывать Меличенку и Руничу. До завершения первого тайма командам так и не удалось изменить нули на табло ужгородского стадиона.

В начале второй половины встречи мяч таки оказался в сетке ворот, а именно команды хозяев, однако арбитр Монзуль зафиксировала игру рукой Стаменковича. Вскоре Кухаревич вышел на ударную позицию, но пробил в руки Поповичу. Также спасает ворота и Бандура, парируя удар низом Нуриева. Активно вошел в игру и джокер «Миная» Кожанов. Первый из дальних ударов Дениса не без проблем парировал Бандура, а затем мяч пролетел над перекладиной ворот.

В заключительные минуты поединка хозяева поля пытались вырвать победу. Опасно пробивал по воротам Меличенко, однако Глига вовремя выбил мяч на угловой. Гости также стремились под занавес матча вырвать победу, выполнили несколько стандартов, однако оборона «Миная» сыграла надежно.

В итоге поединок турнирных и географических соседей завершился без голов. При этом «Рух» вне забивает голов в чемпионате уже 420 минут подряд. Вместе с тем, подопечные Ивана Федыка наконец возвращаются домой с первым гостевым очком в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Минай» – «Рух» – 0:0



Кирилл Меличенко (41), Александр Снижко (57), Максим Лопыренок (68), Тарас Сакив (90).

«Минай»: Андрей Попович - Тарас Сакив, Максим Лопыренок, Шемми Майембе (Александр Маткобожик, 61) - Андрей Ткачук, Кирилл Меличенко, Александр Снижко (Алексей Хахлёв, 76), Даниил Кныш (Дмитрий Павлыш, 90), Василий Пыняшко (Денис Кожанов, 61) - Анатолий Нуриев, Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде, 76).



«Рух»: Александр Бандура - Милош Стаменкович, Эрик Глиха, Вадим Парамонов (Игорь Дуць, 46) - Юрий Климчук, Юрий Копына, Андрей Кухарук, Богдан Бойчук, Валерий Федорчук, Василий Рунич (Остап Притула, 78) - Николай Кухаревич.



Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА