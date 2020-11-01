Василий КОБИН: «Мы были ближе к победе»

Наставник «Миная» - о матче против «Руха»

  • 01.11.2020 20:41
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  • 1 комментарий
Василий КОБИН: «Мы были ближе к победе»
© ФК Минай. Василий Кобин

Сегодня «Минай» в восьмом туре УПЛ дома сыграл вничью с «Рухом». Наставник хозяев Василий Кобин поделился впечатлениями от матча:

«Доволен командой, она себя хорошо показала. Конечно, и мы, и «Рух» знали, кто как будет играть тактически и соответственно готовились к этому. Но если посчитать моменты за игру, то мы были ближе к победе. Не хватило забитого гола.

Нужно забивать, ведь без голов выиграть невозможно. Трудно сейчас анализировать, делать выводы, почему мы не забиваем. Я об этом сказал команде в раздевалке после игры, надо работать над реализацией. Будем этим заниматься, будем улучшать ситуацию и готовиться к следующей игре».

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Источник — ФК Минай

(2 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 01.11.2020 21:45
    0
    Школа Шахтера сказывается на Васе - всегда кто-то виноват, а он лучший!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 01.11.2020 21:45
    0
    Школа Шахтера сказывается на Васе - всегда кто-то виноват, а он лучший!
    Ссылка
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