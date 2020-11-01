Василий КОБИН: «Мы были ближе к победе»

Сегодня «Минай» в восьмом туре УПЛ дома сыграл вничью с «Рухом». Наставник хозяев Василий Кобин поделился впечатлениями от матча:

«Доволен командой, она себя хорошо показала. Конечно, и мы, и «Рух» знали, кто как будет играть тактически и соответственно готовились к этому. Но если посчитать моменты за игру, то мы были ближе к победе. Не хватило забитого гола.

Нужно забивать, ведь без голов выиграть невозможно. Трудно сейчас анализировать, делать выводы, почему мы не забиваем. Я об этом сказал команде в раздевалке после игры, надо работать над реализацией. Будем этим заниматься, будем улучшать ситуацию и готовиться к следующей игре».