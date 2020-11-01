8-й тур
Минай
0 : 0
Рух Львов
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Минай – Рух – 0:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 8-го тура украинской Премьер-лиги

  • 01.11.2020 13:58
  • 4149 просмотров
  • 22 комментария
Минай – Рух – 0:0. Текстовая трансляция матча

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Минай» – «Рух» – 0:0

 Кирилл Меличенко (41), Александр Снижко (57), Максим Лопыренок (68), Тарас Сакив (90).

«Минай»: Андрей Попович - Тарас Сакив, Максим Лопыренок, Шемми Майембе (Александр Маткобожик, 61) - Андрей Ткачук, Кирилл Меличенко, Александр Снижко (Алексей Хахлёв, 76), Даниил Кныш (Дмитрий Павлиш, 90), Василий Пыняшко (Денис Кожанов, 61) - Анатолий Нуриев, Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде, 76).
Запасные: Антон Каниболоцкий, Репо Малепе, Мислав Матич, Александр Маткобожик, Алексей Шпак, Денис Кожанов, Рустам Ахмедзаде, Алексей Хахлёв, Дмитрий Павлиш.

«Рух»: Александр Бандура - Милош Стаменкович, Эрик Глиха, Вадим Парамонов (Игорь Дуць, 46) - Юрий Климчук, Юрий Копына, Андрей Кухарук, Богдан Бойчук, Валерий Федорчук, Василий Рунич (Остап Притула, 78) - Николай Кухаревич. 
Запасные: Игорь Дуць, Игорь Бойчук, Иван Калюжный, Даниил Кондраков, Иван Литвиненко, Остап Притула, Святослав Козловский.

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Наши оценки:

    
Замены:
«Минай»: Маткобожик - 6,0, Хахлёв - б/о, Павлиш - б/о, Кожанов - 7,0, Ахмедзаде - б/о.
«Рух»: Дуць - 6,0, Притула - б/о.



90+4 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+1 мин. Рефери компенсировала три минуты.

 90 мин. Павлиш сменил Кныша.

 90 мин. Сакив предупрежден за подкат против Притулы.

88 мин. Угловой Миная справа - мяч выбит.

85 мин. Климчуку оказывают помощь - в игровом эпизоде столкнулся с соперником.

83 мин. Меличенко юил с ходу - Глиха заблокировал удар. Кожанов подал угловой справа - без удара.

81 мин. Сакив со штрафного справа пробил в стенку. Угловой Миная слева - мяч выбит. Кныш добивал в касание - по центру ворот. 

80 мин. Кухарук сбил Лопырёнка неподалеку от штрафной.

79 мин. Федорчук бил в падении через себя - неточно.

 78 мин. Притула сменил Рунича.

  76 мин. Хахлёв вышел вместо Снижко, а Ахмедзаде вместо Шиндера.

73 мин. Минай владеет мячом, но вдали от чужих ворот.

70 мин. Подача львовян со штрафного справа - вратарь поймал мяч. В ответной атаке Кожанов пробил из полукружия штрафной - над перекладиной!

69 мин. Кожанов бил/простреливал справа - Бандура отбил мяч.

 68 мин. Лопырёнок на фланге скосил убегавшего Кухаревича.

66 мин. Угловой Миная слева - без удара.

64 мин. Сакив подавал слева - вратарь поймал мяч.

63 мин. Кожанов справа ворвался в штрафную и пробил в дальний угол - вратарь накрыл мяч!

  61 мин. Маткобожик сменил Маембе, а Кожанов - Пыняшко.

60 мин. Нуриев пробил с ходу из пределов штрафной - вратарь отбил! Угловой хозяев слева - мяч выбит.

59 мин. Кухаревич пробил с ходу - вратарь отбил перед собой, защитники подстраховали.

58 мин. Подача гостей со штрафного справа - мяч оказался в воротах Миная, но влетел он туда от руки Стаменковича.

 57 мин. Снижко на подступах к штрафной свалил убегавшего Бойчука.

55 мин. Сакив подал угловой слева - кто-то из его партнеров сфолил в чужой штрафной.

54 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.

51 мин. Сакив навесил со штрафного слева - защитник выбил мяч головой.

49 мин. Сакив пробил издали - очень неточно.

47 мин. Еще один корнер хозяев справа - мяч выбит. Подача слева - в руки голкиперу.

46 мин. Угловой Миная справа - слишком сильно.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

 46 мин. Вместо Парамонова игру продолжит Дуць.

Статистика первой половины игры:


45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Глиха навесил со штрафного справа - вратарь поймал мяч.

45 мин. Рефери компенсировала две минуты.

44 мин. Команды ждут свистка на перерыв.

 41 мин. Монзуль дождалась, пока Меличенко поднимется, и показала ему желтую карточку.

39 мин. Меличенко в борьбе за верховой мяч влетел в Рунича и сам неудачно приземлился. Обоим нужна помощь врачей.

38 мин. Сумбурная борьба в середине поля, много потерь с каждой стороны.

36 мин. Навес львовян слева - голкипер уверенно поймал мяч.

34 мин. Угловой хозяев справа - и фол в чужой штрафной.

33 мин. Опасно! Сакив пробил со штрафного под ближнюю штангу - вратарь отбил мяч на угловой!

32 мин. Подача хозяев со штрафного справа - Стаменкович головой выбил мяч.

30 мин. Нуриев получил мяч в штрафной, но пробить ему не дал защитник, а затем вратарь накрыл мяч в ногах форварда.

29 мин. Совсем успокоилась игра, упали скорости.

26 мин. Кухаревич забежал в офсайд.

25 мин. Федорчук подавал справа - вратарь опередил Кухаревича и поймал мяч.

24 мин. Подача гостей слева - защитник выбил мяч головой.

22 мин. Копына в касание добивал отскок - получилось не очень сильно, кипер уверенно поймал мяч.

20 мин. У Руха пока ничего не получается впереди, гости в основном вынуждены отбиваться.

17 мин. Подача хозяев со штрафного справа, Ткачук пробил головой - несильно и в руки вратарю.

16 мин. Кныш прострелил слева - защитник выбил мяч в аут.

14 мин. Пыняшко по правому флангу ворвался в штрафную, но прострелить не успел - поле кончилось.

12 мин. Угловой хозяев справа - мяч выбит, а затем кто-то из игроков Миная задержался в офсайде.

11 мин. Очередная подача с правого фланга атаки Миная - защитник в подкате выбил мяч.

8 мин. Навес хозяев справа - мяч выбит.

6 мин. Маембе навесил справа - слишком сильно.

3 мин. Ухххх! Кныш вывел Маембе на удар, тот с ходу пробил в ближний угол из пределов штрафной - рядом со штангой!

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в желтом.

Примерные схемы команд:

    

В воскресенье, 1 ноября, состоится встреча 8-го тура чемпионата Украины, в которой «Минай» принимает львовский «Рух». Поединок пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00 по киевскому времени.

Команды находятся на самом дне турнирной таблицы, и потому очный поединок, как говорится – «за 6 очков». Львовяне постараются набрать первые в этом сезоне очки на выезде. А «Минай» попробует забить дома больше одного гола – ранее подобное команде еще не удавалось. В общем, классическая «битва аутсайдеров» обещает быть напряженной!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Рух».
 

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Андрей Саламаха
      Андрей Саламаха, 01.11.2020 15:57
    -1
    Коментатор цей та й всі інші вживають "дебільні" терміни, як наприклад "латераль". Як по мені то ще звали футболістів "паралелепіпед", гіпотенузид" "катет" і т.п. Нахапалися іноземних слів і думають, що круто, а мені їх бридко слухати. Авжеж скажи просто- лівий або правий захисник, а то "латераль"!
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 01.11.2020 15:57
    0
    Dmytro Dmytro, 01.11.2020 15:49
    Грають...сорі бігають,вівці...два г@вна!!!
    Вiвця, г@вно тебе зробило на свiт Божий!!!
    Ссылка
    Rusty_Shackleford
      Rusty_Shackleford, 01.11.2020 15:56
    -1
    42 фола на двоих
    самая ненавистная черта УПЛ - вот это тупое костоломство
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.11.2020 15:51
    0
    чепионат колхозов...... есть Шатер ДК и относительно Ворскла и Зоря и есть остальное болото
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 01.11.2020 15:49
    -2
    Грають...сорі бігають,вівці...два г@вна!!!
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 15:47
    0
    Зачем Пердив показывать даже на Футболе??? Полякову бы крутанули.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 01.11.2020 15:38
    -1
    Не футбол,а нудота і блювати....
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 01.11.2020 15:33
    -2
    Рух, потрібно перемагати!....
    Ссылка
    Tristan
      Tristan, 01.11.2020 15:32
    -1
    сцуко,какой же колхозный футбол...минимум конструктива, бесчисленное количество брака и полнейшее безразличие как к результату конкретно этого матча так и к судьбе обеих этих команд в большом футболе...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.11.2020 15:26
    -1
    Минай давай додави їх!
    Ссылка
    Роман Захарчук
      Роман Захарчук, 01.11.2020 15:15
    0
    иптить какое убожество, не возможно смотреть , более нудной игры и не припомню. Нах было в вышку выходить? дерби ето противостояние, а на поле коллективное катание мяча, фубля
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 01.11.2020 14:51
    0
    sidor zalcman, 01.11.2020 14:50
    "або на гандбольний мотор"
    Мотор, как и Рух, пишется с большой буквы. Это название команды, а не двигатель от тачки.
    Да ладно тобі, пошукай де ще коми не там поставив )))
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 14:50
    +1
    Ростик Карпа, 01.11.2020 14:46
    Через інтернет, можливо так не спорю, але навіщо показувати спорт де немає українців ( згіден, це стереотипне мислення) але ми ж самі хочемо розвивати вітчизняний спорт ( якби заміть цього матчу пріоритет йшов на скажем збірну України з іншою збірною у хокеї або на гандбольний мотор, я не проти але на спорт до якого нам ще 20 років йти...що мінімум....), в достаттініх країнах де кожен вид спорту на висоті ( типу Німеччини) можна дозволяти собі всякі слабинки і показувати, як скажем американці у крикет грають....а у нас і так дно , є команди які хочуть з нього вийти типу Миная і Руха "але всерівно ми на них них забєм і будем формулу показувати".....про які 16 команд в чемпі ви говорите, якщо якісно не то що 14 а минулого року 12 були не в змозі показати...я не зрадофіл, просто на цей сайт регулярно заходжу вже 8 чи 9 років і бачу все на свої очі а чо досі заходжу, бо привичка залишилась
    "або на гандбольний мотор"
    Мотор, как и Рух, пишется с большой буквы. Это название команды, а не двигатель от тачки.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 14:47
    +2
    Монзуль дождалась
    А то чуть не заснула от скуки.
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 01.11.2020 14:46
    -2
    dudigo78, 01.11.2020 14:35
    Тому що формулу-1 дивиться більше людей, ніж цей матч. Думаю, що трансляцію цього матчу дивиться не більше тисячі людей
    Через інтернет, можливо так не спорю, але навіщо показувати спорт де немає українців ( згіден, це стереотипне мислення) але ми ж самі хочемо розвивати вітчизняний спорт ( якби заміть цього матчу пріоритет йшов на скажем збірну України з іншою збірною у хокеї або на гандбольний мотор, я не проти але на спорт до якого нам ще 20 років йти...що мінімум....), в достаттініх країнах де кожен вид спорту на висоті ( типу Німеччини) можна дозволяти собі всякі слабинки і показувати, як скажем американці у крикет грають....а у нас і так дно , є команди які хочуть з нього вийти типу Миная і Руха "але всерівно ми на них них забєм і будем формулу показувати".....про які 16 команд в чемпі ви говорите, якщо якісно не то що 14 а минулого року 12 були не в змозі показати...я не зрадофіл, просто на цей сайт регулярно заходжу вже 8 чи 9 років і бачу все на свої очі а чо досі заходжу, бо привичка залишилась
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.11.2020 14:35
    0
    Ростик Карпа, 01.11.2020 14:27
    так вони навіть на головну сторінку цей матч не поставили, там якась формула один...таке відчуття що це чемпіонат венгрії чи польщі і адмінам київським досраки........
    Тому що формулу-1 дивиться більше людей, ніж цей матч. Думаю, що трансляцію цього матчу дивиться не більше тисячі людей
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 14:34
    -1
    Ростик Карпа, 01.11.2020 14:27
    так вони навіть на головну сторінку цей матч не поставили, там якась формула один...таке відчуття що це чемпіонат венгрії чи польщі і адмінам київським досраки........
    Региональное дерби.)
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 01.11.2020 14:27
    +2
    sidor zalcman, 01.11.2020 14:16
    Следите за текстовой трансляцией поединка...)))
    А некому... чисоровцы отсыпаются.
    Супер дерби пропускают.
    так вони навіть на головну сторінку цей матч не поставили, там якась формула один...таке відчуття що це чемпіонат венгрії чи польщі і адмінам київським досраки........
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 01.11.2020 14:26
    0
    Кополовець нині до церкви сходив....) п..зда Руху
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 01.11.2020 14:20
    -1
    Рух, порвіт на англійський прапор закарпатців!...
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 14:47
    +2
    Монзуль дождалась
    А то чуть не заснула от скуки.
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 01.11.2020 14:27
    +2
    sidor zalcman, 01.11.2020 14:16
    Следите за текстовой трансляцией поединка...)))
    А некому... чисоровцы отсыпаются.
    Супер дерби пропускают.
    так вони навіть на головну сторінку цей матч не поставили, там якась формула один...таке відчуття що це чемпіонат венгрії чи польщі і адмінам київським досраки........
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 14:16
    +2
    Следите за текстовой трансляцией поединка...)))
    А некому... чисоровцы отсыпаются.
    Супер дерби пропускают.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 14:50
    +1
    Ростик Карпа, 01.11.2020 14:46
    Через інтернет, можливо так не спорю, але навіщо показувати спорт де немає українців ( згіден, це стереотипне мислення) але ми ж самі хочемо розвивати вітчизняний спорт ( якби заміть цього матчу пріоритет йшов на скажем збірну України з іншою збірною у хокеї або на гандбольний мотор, я не проти але на спорт до якого нам ще 20 років йти...що мінімум....), в достаттініх країнах де кожен вид спорту на висоті ( типу Німеччини) можна дозволяти собі всякі слабинки і показувати, як скажем американці у крикет грають....а у нас і так дно , є команди які хочуть з нього вийти типу Миная і Руха "але всерівно ми на них них забєм і будем формулу показувати".....про які 16 команд в чемпі ви говорите, якщо якісно не то що 14 а минулого року 12 були не в змозі показати...я не зрадофіл, просто на цей сайт регулярно заходжу вже 8 чи 9 років і бачу все на свої очі а чо досі заходжу, бо привичка залишилась
    "або на гандбольний мотор"
    Мотор, как и Рух, пишется с большой буквы. Это название команды, а не двигатель от тачки.
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 01.11.2020 15:57
    0
    Dmytro Dmytro, 01.11.2020 15:49
    Грають...сорі бігають,вівці...два г@вна!!!
    Вiвця, г@вно тебе зробило на свiт Божий!!!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.11.2020 15:51
    0
    чепионат колхозов...... есть Шатер ДК и относительно Ворскла и Зоря и есть остальное болото
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 15:47
    0
    Зачем Пердив показывать даже на Футболе??? Полякову бы крутанули.
    Ссылка
    Роман Захарчук
      Роман Захарчук, 01.11.2020 15:15
    0
    иптить какое убожество, не возможно смотреть , более нудной игры и не припомню. Нах было в вышку выходить? дерби ето противостояние, а на поле коллективное катание мяча, фубля
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 01.11.2020 14:51
    0
    sidor zalcman, 01.11.2020 14:50
    "або на гандбольний мотор"
    Мотор, как и Рух, пишется с большой буквы. Это название команды, а не двигатель от тачки.
    Да ладно тобі, пошукай де ще коми не там поставив )))
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.11.2020 14:35
    0
    Ростик Карпа, 01.11.2020 14:27
    так вони навіть на головну сторінку цей матч не поставили, там якась формула один...таке відчуття що це чемпіонат венгрії чи польщі і адмінам київським досраки........
    Тому що формулу-1 дивиться більше людей, ніж цей матч. Думаю, що трансляцію цього матчу дивиться не більше тисячі людей
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 01.11.2020 14:26
    0
    Кополовець нині до церкви сходив....) п..зда Руху
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.11.2020 14:17
    0
    Я за Васю
    Ссылка
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