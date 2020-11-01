Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Минай» – «Рух» – 0:0



Кирилл Меличенко (41), Александр Снижко (57), Максим Лопыренок (68), Тарас Сакив (90).

«Минай»: Андрей Попович - Тарас Сакив, Максим Лопыренок, Шемми Майембе (Александр Маткобожик, 61) - Андрей Ткачук, Кирилл Меличенко, Александр Снижко (Алексей Хахлёв, 76), Даниил Кныш (Дмитрий Павлиш, 90), Василий Пыняшко (Денис Кожанов, 61) - Анатолий Нуриев, Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде, 76).

Запасные: Антон Каниболоцкий, Репо Малепе, Мислав Матич, Александр Маткобожик, Алексей Шпак, Денис Кожанов, Рустам Ахмедзаде, Алексей Хахлёв, Дмитрий Павлиш.

«Рух»: Александр Бандура - Милош Стаменкович, Эрик Глиха, Вадим Парамонов (Игорь Дуць, 46) - Юрий Климчук, Юрий Копына, Андрей Кухарук, Богдан Бойчук, Валерий Федорчук, Василий Рунич (Остап Притула, 78) - Николай Кухаревич.

Запасные: Игорь Дуць, Игорь Бойчук, Иван Калюжный, Даниил Кондраков, Иван Литвиненко, Остап Притула, Святослав Козловский.

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Наши оценки:



Замены:

«Минай»: Маткобожик - 6,0, Хахлёв - б/о, Павлиш - б/о, Кожанов - 7,0, Ахмедзаде - б/о.

«Рух»: Дуць - 6,0, Притула - б/о.





90+4 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+1 мин. Рефери компенсировала три минуты.



90 мин. Павлиш сменил Кныша.



90 мин. Сакив предупрежден за подкат против Притулы.



88 мин. Угловой Миная справа - мяч выбит.



85 мин. Климчуку оказывают помощь - в игровом эпизоде столкнулся с соперником.



83 мин. Меличенко юил с ходу - Глиха заблокировал удар. Кожанов подал угловой справа - без удара.



81 мин. Сакив со штрафного справа пробил в стенку. Угловой Миная слева - мяч выбит. Кныш добивал в касание - по центру ворот.



80 мин. Кухарук сбил Лопырёнка неподалеку от штрафной.



79 мин. Федорчук бил в падении через себя - неточно.



78 мин. Притула сменил Рунича.



76 мин. Хахлёв вышел вместо Снижко, а Ахмедзаде вместо Шиндера.



73 мин. Минай владеет мячом, но вдали от чужих ворот.



70 мин. Подача львовян со штрафного справа - вратарь поймал мяч. В ответной атаке Кожанов пробил из полукружия штрафной - над перекладиной!



69 мин. Кожанов бил/простреливал справа - Бандура отбил мяч.



68 мин. Лопырёнок на фланге скосил убегавшего Кухаревича.



66 мин. Угловой Миная слева - без удара.



64 мин. Сакив подавал слева - вратарь поймал мяч.



63 мин. Кожанов справа ворвался в штрафную и пробил в дальний угол - вратарь накрыл мяч!



61 мин. Маткобожик сменил Маембе, а Кожанов - Пыняшко.



60 мин. Нуриев пробил с ходу из пределов штрафной - вратарь отбил! Угловой хозяев слева - мяч выбит.



59 мин. Кухаревич пробил с ходу - вратарь отбил перед собой, защитники подстраховали.



58 мин. Подача гостей со штрафного справа - мяч оказался в воротах Миная, но влетел он туда от руки Стаменковича.



57 мин. Снижко на подступах к штрафной свалил убегавшего Бойчука.



55 мин. Сакив подал угловой слева - кто-то из его партнеров сфолил в чужой штрафной.



54 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.



51 мин. Сакив навесил со штрафного слева - защитник выбил мяч головой.



49 мин. Сакив пробил издали - очень неточно.



47 мин. Еще один корнер хозяев справа - мяч выбит. Подача слева - в руки голкиперу.



46 мин. Угловой Миная справа - слишком сильно.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



46 мин. Вместо Парамонова игру продолжит Дуць.



Статистика первой половины игры:





45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Глиха навесил со штрафного справа - вратарь поймал мяч.



45 мин. Рефери компенсировала две минуты.



44 мин. Команды ждут свистка на перерыв.



41 мин. Монзуль дождалась, пока Меличенко поднимется, и показала ему желтую карточку.



39 мин. Меличенко в борьбе за верховой мяч влетел в Рунича и сам неудачно приземлился. Обоим нужна помощь врачей.



38 мин. Сумбурная борьба в середине поля, много потерь с каждой стороны.



36 мин. Навес львовян слева - голкипер уверенно поймал мяч.



34 мин. Угловой хозяев справа - и фол в чужой штрафной.



33 мин. Опасно! Сакив пробил со штрафного под ближнюю штангу - вратарь отбил мяч на угловой!



32 мин. Подача хозяев со штрафного справа - Стаменкович головой выбил мяч.



30 мин. Нуриев получил мяч в штрафной, но пробить ему не дал защитник, а затем вратарь накрыл мяч в ногах форварда.



29 мин. Совсем успокоилась игра, упали скорости.



26 мин. Кухаревич забежал в офсайд.



25 мин. Федорчук подавал справа - вратарь опередил Кухаревича и поймал мяч.



24 мин. Подача гостей слева - защитник выбил мяч головой.



22 мин. Копына в касание добивал отскок - получилось не очень сильно, кипер уверенно поймал мяч.



20 мин. У Руха пока ничего не получается впереди, гости в основном вынуждены отбиваться.



17 мин. Подача хозяев со штрафного справа, Ткачук пробил головой - несильно и в руки вратарю.



16 мин. Кныш прострелил слева - защитник выбил мяч в аут.



14 мин. Пыняшко по правому флангу ворвался в штрафную, но прострелить не успел - поле кончилось.



12 мин. Угловой хозяев справа - мяч выбит, а затем кто-то из игроков Миная задержался в офсайде.



11 мин. Очередная подача с правого фланга атаки Миная - защитник в подкате выбил мяч.



8 мин. Навес хозяев справа - мяч выбит.



6 мин. Маембе навесил справа - слишком сильно.



3 мин. Ухххх! Кныш вывел Маембе на удар, тот с ходу пробил в ближний угол из пределов штрафной - рядом со штангой!



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в желтом.

Примерные схемы команд:

В воскресенье, 1 ноября, состоится встреча 8-го тура чемпионата Украины, в которой «Минай» принимает львовский «Рух». Поединок пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00 по киевскому времени.

Команды находятся на самом дне турнирной таблицы, и потому очный поединок, как говорится – «за 6 очков». Львовяне постараются набрать первые в этом сезоне очки на выезде. А «Минай» попробует забить дома больше одного гола – ранее подобное команде еще не удавалось. В общем, классическая «битва аутсайдеров» обещает быть напряженной!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Рух».

