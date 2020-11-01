Украинская Премьер-лига. 8-й тур.
«Минай» – «Рух» – 0:0
Кирилл Меличенко (41), Александр Снижко (57), Максим Лопыренок (68), Тарас Сакив (90).
«Минай»: Андрей Попович - Тарас Сакив, Максим Лопыренок, Шемми Майембе (Александр Маткобожик, 61) - Андрей Ткачук, Кирилл Меличенко, Александр Снижко (Алексей Хахлёв, 76), Даниил Кныш (Дмитрий Павлиш, 90), Василий Пыняшко (Денис Кожанов, 61) - Анатолий Нуриев, Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде, 76).
Запасные: Антон Каниболоцкий, Репо Малепе, Мислав Матич, Александр Маткобожик, Алексей Шпак, Денис Кожанов, Рустам Ахмедзаде, Алексей Хахлёв, Дмитрий Павлиш.
«Рух»: Александр Бандура - Милош Стаменкович, Эрик Глиха, Вадим Парамонов (Игорь Дуць, 46) - Юрий Климчук, Юрий Копына, Андрей Кухарук, Богдан Бойчук, Валерий Федорчук, Василий Рунич (Остап Притула, 78) - Николай Кухаревич.
Запасные: Игорь Дуць, Игорь Бойчук, Иван Калюжный, Даниил Кондраков, Иван Литвиненко, Остап Притула, Святослав Козловский.
Стадион: «Авангард» (Ужгород).
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).
Наши оценки:
Замены:
«Минай»: Маткобожик - 6,0, Хахлёв - б/о, Павлиш - б/о, Кожанов - 7,0, Ахмедзаде - б/о.
«Рух»: Дуць - 6,0, Притула - б/о.
90+4 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!
90+1 мин. Рефери компенсировала три минуты.
90 мин. Павлиш сменил Кныша.
90 мин. Сакив предупрежден за подкат против Притулы.
88 мин. Угловой Миная справа - мяч выбит.
85 мин. Климчуку оказывают помощь - в игровом эпизоде столкнулся с соперником.
83 мин. Меличенко юил с ходу - Глиха заблокировал удар. Кожанов подал угловой справа - без удара.
81 мин. Сакив со штрафного справа пробил в стенку. Угловой Миная слева - мяч выбит. Кныш добивал в касание - по центру ворот.
80 мин. Кухарук сбил Лопырёнка неподалеку от штрафной.
79 мин. Федорчук бил в падении через себя - неточно.
78 мин. Притула сменил Рунича.
76 мин. Хахлёв вышел вместо Снижко, а Ахмедзаде вместо Шиндера.
73 мин. Минай владеет мячом, но вдали от чужих ворот.
70 мин. Подача львовян со штрафного справа - вратарь поймал мяч. В ответной атаке Кожанов пробил из полукружия штрафной - над перекладиной!
69 мин. Кожанов бил/простреливал справа - Бандура отбил мяч.
68 мин. Лопырёнок на фланге скосил убегавшего Кухаревича.
66 мин. Угловой Миная слева - без удара.
64 мин. Сакив подавал слева - вратарь поймал мяч.
63 мин. Кожанов справа ворвался в штрафную и пробил в дальний угол - вратарь накрыл мяч!
61 мин. Маткобожик сменил Маембе, а Кожанов - Пыняшко.
60 мин. Нуриев пробил с ходу из пределов штрафной - вратарь отбил! Угловой хозяев слева - мяч выбит.
59 мин. Кухаревич пробил с ходу - вратарь отбил перед собой, защитники подстраховали.
58 мин. Подача гостей со штрафного справа - мяч оказался в воротах Миная, но влетел он туда от руки Стаменковича.
57 мин. Снижко на подступах к штрафной свалил убегавшего Бойчука.
55 мин. Сакив подал угловой слева - кто-то из его партнеров сфолил в чужой штрафной.
54 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.
51 мин. Сакив навесил со штрафного слева - защитник выбил мяч головой.
49 мин. Сакив пробил издали - очень неточно.
47 мин. Еще один корнер хозяев справа - мяч выбит. Подача слева - в руки голкиперу.
46 мин. Угловой Миная справа - слишком сильно.
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
46 мин. Вместо Парамонова игру продолжит Дуць.
Статистика первой половины игры:
45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+1 мин. Глиха навесил со штрафного справа - вратарь поймал мяч.
45 мин. Рефери компенсировала две минуты.
44 мин. Команды ждут свистка на перерыв.
41 мин. Монзуль дождалась, пока Меличенко поднимется, и показала ему желтую карточку.
39 мин. Меличенко в борьбе за верховой мяч влетел в Рунича и сам неудачно приземлился. Обоим нужна помощь врачей.
38 мин. Сумбурная борьба в середине поля, много потерь с каждой стороны.
36 мин. Навес львовян слева - голкипер уверенно поймал мяч.
34 мин. Угловой хозяев справа - и фол в чужой штрафной.
33 мин. Опасно! Сакив пробил со штрафного под ближнюю штангу - вратарь отбил мяч на угловой!
32 мин. Подача хозяев со штрафного справа - Стаменкович головой выбил мяч.
30 мин. Нуриев получил мяч в штрафной, но пробить ему не дал защитник, а затем вратарь накрыл мяч в ногах форварда.
29 мин. Совсем успокоилась игра, упали скорости.
26 мин. Кухаревич забежал в офсайд.
25 мин. Федорчук подавал справа - вратарь опередил Кухаревича и поймал мяч.
24 мин. Подача гостей слева - защитник выбил мяч головой.
22 мин. Копына в касание добивал отскок - получилось не очень сильно, кипер уверенно поймал мяч.
20 мин. У Руха пока ничего не получается впереди, гости в основном вынуждены отбиваться.
17 мин. Подача хозяев со штрафного справа, Ткачук пробил головой - несильно и в руки вратарю.
16 мин. Кныш прострелил слева - защитник выбил мяч в аут.
14 мин. Пыняшко по правому флангу ворвался в штрафную, но прострелить не успел - поле кончилось.
12 мин. Угловой хозяев справа - мяч выбит, а затем кто-то из игроков Миная задержался в офсайде.
11 мин. Очередная подача с правого фланга атаки Миная - защитник в подкате выбил мяч.
8 мин. Навес хозяев справа - мяч выбит.
6 мин. Маембе навесил справа - слишком сильно.
3 мин. Ухххх! Кныш вывел Маембе на удар, тот с ходу пробил в ближний угол из пределов штрафной - рядом со штангой!
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в желтом.
Примерные схемы команд:
В воскресенье, 1 ноября, состоится встреча 8-го тура чемпионата Украины, в которой «Минай» принимает львовский «Рух». Поединок пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00 по киевскому времени.
Команды находятся на самом дне турнирной таблицы, и потому очный поединок, как говорится – «за 6 очков». Львовяне постараются набрать первые в этом сезоне очки на выезде. А «Минай» попробует забить дома больше одного гола – ранее подобное команде еще не удавалось. В общем, классическая «битва аутсайдеров» обещает быть напряженной!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Рух».
Клим Лавренюк, Sport.ua
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самая ненавистная черта УПЛ - вот это тупое костоломство
Мотор, как и Рух, пишется с большой буквы. Это название команды, а не двигатель от тачки.
Мотор, как и Рух, пишется с большой буквы. Это название команды, а не двигатель от тачки.
А то чуть не заснула от скуки.
А некому... чисоровцы отсыпаются.
Супер дерби пропускают.
А то чуть не заснула от скуки.
А некому... чисоровцы отсыпаются.
Супер дерби пропускают.
А некому... чисоровцы отсыпаются.
Супер дерби пропускают.
Мотор, как и Рух, пишется с большой буквы. Это название команды, а не двигатель от тачки.
Мотор, как и Рух, пишется с большой буквы. Это название команды, а не двигатель от тачки.
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