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Минай
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Рух Львов
01.11.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

Минай – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Бой турнирных и географических соседей

  • 31.10.2020 15:05
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Минай – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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В воскресенье, 1 ноября, «Рух» в Ужгороде в рамках 8-го тура будет играть против «Миная». Львовский клуб имеет новую возможность одержать первую победу с начала чемпионата. Это будет дебютная в УПЛ игра соперников, которые еще в августе соревновались в первой лиге.

Дебютанты УПЛ «Рух» и «Минай» ранее встречались только дважды, в Первой лиге. Первая игра на поле закарпатского клуба победителя не выявила - ничья 1:1. Ответный матч состоялся 3 августа этого года на львовском стадионе СКИФ и завершился победой хозяев поля - 1:0 (отличился Копына).

С тех пор составы обоих соперников существенно изменились. «Рух» в гостях пока в УПЛ очков пока не набирал - три поражения. «Минай» же на своем поле больше одного гола за матч еще не забивал. Интересно, что авторами всех голов закарпатского клуба пока являются только два игрока - Нуриев и Шиндер. У «желто-черных» в последних матчах реализация голевых моментов оставляет желать лучшего. В итоге, безголевая серия львовского клуба продолжается в чемпионате уже 330 минут.

Если «Рух» еще не побеждал после дебюта в УПЛ, то единственная виктория «Миная» была зафиксирована в первом туре. Так что безвыиграшный сериал закарпатского клуба с 20 сентября продолжается в чемпионате уже 5 матчей - две ничьи и три поражения. Перед воскресным поединком турнирных и географических соседей особые кадровые проблемы возникли у главного тренера «Руха» Ивана Федыка. В Ужгороде не смогут выйти на поле Мартынюк и Гагун, которые были удалены с поля в прошлом туре в Запорожье, а также Мысык, уже успевший собрать с начала чемпионата четыре желтые карточки.

С особым настроением готовится к матчу новичок «Миная» Сакив, который нынешний чемпионат начинал в составе именно «Руха». После вызова в ряды молодежной сборной Украины с особыми эмоциями готовится к поединку и молодой нападающий «желто-черных» Кухаревич. А вот предматчевое мнение полузащитника «руховцев» Русина, который в этом чемпионате уже забил один гол: «В Ужгороде нас ждет тяжелый матч, ведь мы играем на выезде против добротной команды. У нас - хорошее настроение. Мы уже забыли поединок в Запорожье. Не могу сказать, кто является фаворитом в нашем противостоянии с «Минаем». Уверяю, соперник стремится одержать победу, как и мы. Будет серьезная, можно даже сказать, жесткая игра. Убежден, поединок будет очень интересным».

Арбитром матча назначена харьковчанка Екатерина Монзуль, за плечами которой уже 40 проведенных встреч в УПЛ. Для «Миная», как и для «Руха», это будет первая игра в УПЛ с участием Монзуль. В прошлом сезоне харьковчанка провела два матча «Руха» в Первой лиге, которые завершились вничью.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Каниболоцкий, Матич, Маембе, Маткобожик, Меличенко, Ткачук, Сакив, Пиняшко, Снижко, Шиндер, Нуриев.

«Рух»: Бандура, Дуць, Стаменкович, Глига, Копына, Кухарук, Федорчук, Русин, Климчук, Кухаревич, Б.Бойчук.

Дисквалификации: Мартынюк, Гагун, Мысык (все – «Рух»).

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1 ноября, воскресенье

«Минай» — «Рух»
Ужгород. Стадион «Авангард». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
МИНАЙ — РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Юрий Назаркевич, Sport.ua

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