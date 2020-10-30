Заря проиграла Браге, Корниенко продлил контракт с Шахтером

Главные новости за 29 октября на Sport.ua

  • 30.10.2020 03:00
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Заря проиграла Браге, Корниенко продлил контракт с Шахтером
© ФК Брага

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 29 октября.

1. С камбэком не сложилось. Заря проиграла и второй матч в групповом раунде ЛЕ. «Брага» забила два гола в начале поединка и удержала победный результат.

2. ВИДЕО. Нарушили социальную дистанцию. Усик обнялся с Чисорой. Боксеры тепло попрощались после пресс-конференции.

3. Результаты 2-го тура Лиги Европы. Фиаско Гента, Тоттенхэма и Фейеноорда. 29 октября состоялись 24 матча 2-го тура группового раунда Лиги Европы.

4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продлил контракт с Виктором Корниенко. Молодой защитник продлил контракт с клубом.

5. Почему Динамо не победило Ференцварош. Валерий Василенко – о противоречивой ничьей команд Луческу и Реброва.

6. Шахтер отказал Палмейрасу в трансфере Маркиньоса Сиприано. В стане «горняков» переживают за кадровую ситуацию в команде.

7. Стало известно, кто заменит Цецадзе на посту наставника Львова. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Виталий Шумский.

8. На десять дней. Динамо заезжает на базу до матча с Шахтером. Игроки столичного клуба будут изолированы.

9. Тайлер. Костюк не отдала ни одного гейма сопернице в первом круге. Украинка ударно стартовала на турнире ITF в США.

10. Венгерские СМИ: «Очень ошиблись думавшие, что Ференцварош сдался». Sport.ua представляет обзор венгерской прессы после ничьей «Динамо» с будапештским клубом в ЛЧ (2:2).

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Источник — Sport.ua

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