ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продлил контракт с Виктором Корниенко

Молодой защитник продлил контракт с клубом

  • 29.10.2020 19:53
  • 1831 просмотр
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продлил контракт с Виктором Корниенко
© twitter.com/fcshakhtar

«Шахтер» объявил о новом контракте защитника Виктора Корниенко, который с нынешнего сезона стал игроком основного состава.

Договор 21-летнего футболиста теперь истекает в середине 2025 года.

Корниенко выступает на позиции левого защитника. Воспользовался своим шансом в первой команде после того, как серьезную травму колена получил Исмаили.

После удачного старта сезона Корниенко был вызван в сборную Украины на ближайшие матчи.

В нынешнем сезоне провел 8 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 29.10.2020 20:47
    0
    В 21 год дали человеку первый шанс проявить себя в команде, и то благодаря форс-мажору. В это время в Европе дают первый шанс футболистам в 16-17 лет.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 19:57
    +1
    Ещё бы, Корниенко с каждым матчем играет всё лучше и лучше.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 19:57
    +1
    Ещё бы, Корниенко с каждым матчем играет всё лучше и лучше.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 29.10.2020 20:47
    0
    В 21 год дали человеку первый шанс проявить себя в команде, и то благодаря форс-мажору. В это время в Европе дают первый шанс футболистам в 16-17 лет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности