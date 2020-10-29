ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продлил контракт с Виктором Корниенко

«Шахтер» объявил о новом контракте защитника Виктора Корниенко, который с нынешнего сезона стал игроком основного состава.

Договор 21-летнего футболиста теперь истекает в середине 2025 года.

Корниенко выступает на позиции левого защитника. Воспользовался своим шансом в первой команде после того, как серьезную травму колена получил Исмаили.

После удачного старта сезона Корниенко был вызван в сборную Украины на ближайшие матчи.

В нынешнем сезоне провел 8 матчей и сделал 2 результативные передачи.