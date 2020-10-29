Венгерские СМИ: «Очень ошиблись думавшие, что Ференцварош сдался»

В поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» на выезде сыграло вничью с будапештским «Ференцварошем» (2:2). Венгерские СМИ уделили немало внимания прошедшему матчу.

«Ференцварош» сравнял счет в матче с киевлянами», — пишет издание Nemzeti Sport Online.

«Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу «Ференцварош» на 90-й минуте сравнял счет на своем поле, сыграв вничью 2:2 с киевским «Динамо». Украинская команда забила дважды в первом тайме, затем Токмак забил красивый гол с разворота, а Франк Боли сравнял счет на последней минуте основного времени.

Последними, как хорошие морские капитаны, из раздевалок вышли Сергей Ребров и Мирча Луческу. Гимн Лиги чемпионов уже звучал из динамиков, а камеры скользили по лицам футболистов, когда появились эти два старых знакомых. Тренер «Ференцвароша» поприветствовал своего старшего румынского коллегу сердечными объятиями, а затем они заняли свои места возле боковой линии поля.

Мысли Реброва на этот раз угадать было непросто. Нгуен, Шигер, Зубков и Исаел составили линию атаки, а Боли и Лайдуни вовсе не попали в стартовый состав.

Вскоре стало очевидно, что Ребров не просто сотрясал воздух, когда обещал, что «Ференцварош» попытается сыграть в своей футбол на домашней арене. Хозяева агрессивно охотились за мячом. Но киевляне с необычайной скоростью переходили от обороны к атаке, используя своих быстрых игроков. Тем не менее, долгое время игра была равной, ни одна из команд не могли создать серьезных моментов. Но чувствовалось, что «Динамо» может поколебать оборону «Ференцвароша».

Хозяева делали все, чтобы обезопасить свои ворота, но на перерыв ушли, проигрывая в два мяча. Уровень группового этапа Лиги чемпионов очень отличается от того, к чему привык «Ференцварош». Едва хозяева немного ошибались при приеме мяча, их тут же подкарауливали украинцы, готовые перейти в атаку.

Как и следовало ожидать, во втором тайме киевляне не спешили форсировать события. Но очень ошиблись те, кто думал, что «Ференцварош» сдался. Как уже случалось в прошлом, инициативу на себя взял Токмак Нгуен. Хоть до этого он и не блистал, Токмак забил мастерский гол, придав «Ференцварошу» новый импульс.

Киевская команда еще больше замедлила темп игры. Но в очередной атаке Боли сравнял счет в последние минуты основного времени. После этого Зубков успел опасно пробить над верхним углом ворот киевлян», — рассказывает о матче Nemzeti Sport Online.

«Заслуженное очко в Лиге чемпионов: «Ференцварош» — «Динамо Киев» — 2:2», — считает издание Hungary Sport.

«В среду «Ференцварош» дома сыграл вничью 2:2 с украинским «Динамо» (Киев) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

На 28-й минуте гости забили первый гол с пенальти, когда мяч попал в руку Харатину. На 41-й минуте «Динамо» удвоило счет после грубой ошибки хозяев в защите, постарался де Пена, чей удар не смог парировать голкипер.

Украшением матча стал гол игрока «зелено-белых» Токмака Нгуена на 59-й минуте. Сравнял счет Франк Боли, забив на 90-й минуте.

В ближайшую среду коллектив Сергея Реброва примет чемпиона Италии «Ювентус», встреча состоится на «Пушкаш Арене», — кратко рассказывает о матче Hungary Sport.

«Ференцварош» поднялся после 0:2 от киевского «Динамо», — отдает дань уважения будапештскому клубу издание Csakfoci.

«Что касается состава «Ференцвароша», то, по сравнению с дерби против «Уйпешта», в старте осталось семь игроков. Харатин, Ковачевич, Шигер и Исаел тогда не были в стартовом составе.

Девять игроков стартового состава «Динамо» были теми же, что и в матче с «Ювентусом» неделю назад. Бущан и Миколенко не смогли помочь румынскому тренеру из-за коронавируса.

В первую четверть часа команды присматривались друг к другу, никто не решался атаковать большими силами. С 19-й минуты «Динамо» постепенно взяло игру под свой контроль, что вылилось в несколько опасных ситуаций. В частности, Караваев неплохо бил в нижний угол с 13-ти метров.

В середине тайма Забарный пробил, и мяч отскочил в руку Харатину. Словацкий судья сходу назначил пенальти, приговор исполнил Цыганков, отправив мяч в правый нижний угол. Имея преимущество в счете, гости продолжили доминировать в игре. На 41-й минуте Буяльский прошел по правому флангу и прострелил на де Пену, который отправил мяч в ворота рикошетом от Ловренчича.

До 59-й минуты второго тайма не происходило ничего интересного. Но Токмак практически создал гол из ничего, после передачи Зубкова отправив мяч в правый нижний угол. На последних минутах Сидорчук получил красную карточку после второго предупреждения.

На последней минуте основного времени матча удар Мака был заблокирован защитниками, мяч достался Лайдуни, который пробил неудачно, но дальше мяч достался Боли, который с пары метров отправил его в сетку», — отмечает Csakfoci.

Венгерские СМИ отмечают боевой дух «Ференцвароша», который не сдался, даже проигрывая 0:2. Достались комплименты и киевскому «Динамо», которое считают опасной командой, соответствующей уровню Лиги чемпионов.

В материале использованы фото ФК «Ференцварош».